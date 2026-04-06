“Por las nubes”: este condado tiene el precio promedio de gasolina más alto de Estados Unidos

Por Chris Isidore, CNN

Para Connie Lear, conducir incluso su automóvil híbrido es un lujo que rara vez puede permitirse.

Lear vive en el pueblo rural de June Lake, California, una comunidad pintoresca de 300 personas cerca del parque nacional Yosemite y del límite con Nevada.

June Lake forma parte del condado de Mono, que tiene el precio promedio de gasolina más alto de Estados Unidos.

“Mi esposo y yo estábamos viendo las noticias esta mañana y mencionaron gasolina a US$ 4, y yo dije: ‘Bueno, ¿dónde están ustedes? ¡Aquí está a US$ 7,50!’”, dijo, refiriéndose al precio en la única estación de servicio de su pueblo. El promedio en el condado de Mono era de US$ 6,72 hasta el lunes, según AAA.

Como muchos condados rurales en todo el país, el condado de Mono enfrenta el aumento de los precios de la gasolina debido a un mayor costo para transportar el combustible hasta allí, una demanda limitada y una menor competencia. Pero además está ubicado en el estado con la gasolina más cara del país, debido a una combinación de impuestos, tarifas, regulaciones y el cierre de muchas refinerías locales.

Los precios de la gasolina siguen en aumento a medida que se prolonga la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, con un incremento de US$ 1,14 a nivel nacional desde el inicio del conflicto. En California, el costo es US$ 1,29 más alto.

Para Lear, eso significa limitar sus viajes al supermercado más cercano, ubicado a unos 32 kilómetros), a una vez por semana. Usa una bicicleta o un carrito de golf en lugar de conducir para supervisar las 42 propiedades de alquiler vacacional que administra en el pueblo.

Si necesita cargar combustible para su Ford Explorer híbrida, a menudo conduce unos 193 kilómetros para cruzar a Nevada, donde la gasolina estaba “solo” a US$ 4,57 la última vez que llenó el tanque. Aun así, el costo no es su mayor preocupación. Le inquieta que los altos precios de la gasolina alejen a los viajeros de verano, que son clave para la economía del pueblo.

Dice que ya está notando una caída en las reservas.

Las personas que antes reservaban una semana ahora reservan cuatro o cinco días. Lear dijo que lo mismo ocurrió en 2022, cuando la invasión de Rusia a Ucrania elevó la gasolina a un récord nacional de US$ 5,02 por galón y mucho más en el condado de Mono.

“Parece que será igual que entonces, quizá peor”, dijo.

Los pequeños pueblos rurales en todo el país generalmente pagan precios más altos por la gasolina que las áreas metropolitanas más pobladas.

Hay menos minoristas de gasolina de bajo costo, como Costco, que ayuden a mantener los precios bajo control. Pero además, transportar gasolina a largas distancias también es costoso.

Un camión cisterna debe conducir cuatro horas y media, recorriendo más de 322 kilómetros, para llevar gasolina desde la terminal mayorista más cercana del estado hasta el condado de Mono. Ese trayecto largo resulta costoso, especialmente para los propietarios de estaciones de servicio.

A poca distancia de June Lake está el pueblo de Lee Vining, donde Shelly Channel administra una estación de Shell. El letrero afuera anuncia US$ 6,85 por galón de gasolina regular. Antes del inicio de la guerra en Irán, estaba en US$ 5,69.

Channel es bisabuelo y comenzó a vender gasolina en 1978, cuando costaba solo 50 centavos por galón. Dijo que, pese a todos sus años en el negocio, el actual aumento de precios no tiene más sentido para él que para sus clientes.

“No es que haya escasez de petróleo. Soy lo suficientemente mayor como para recordar cuando había racionamiento”, dijo. “No hay una razón clara por la que los precios, desde el día en que empezó la guerra, se hayan disparado”.

Los propietarios de estaciones rurales tampoco venden tanto combustible: pueden vender en un mes lo que una estación en una ciudad o en un suburbio concurrido vende en un día. Eso significa que el costo fijo de operar una estación se reparte entre un número mucho menor de galones vendidos.

Channel dijo que evitó subir los precios durante las dos primeras semanas de la guerra en Irán, mientras los precios se disparaban en todo el país. Pero después de una entrega de gasolina el 12 de marzo, la primera desde el inicio del conflicto, tuvo que aumentar el precio en US$ 1 por galón ese mismo día debido al mayor precio mayorista que se vio obligado a pagar.

“Mi margen es exactamente el mismo que antes de que todo esto comenzara”, dijo.

En verano vende alrededor de 50.000 galones de gasolina al mes. En noviembre y diciembre, “tengo suerte si llego a 5.000”.

Estos bajos volúmenes dificultan que las estaciones rurales sean rentables, dijo Tom Kloza, analista independiente del sector petrolero y asesor de Gulf Oil.

“Si puedes vender 200.000 galones de gasolina al mes, ese es el punto ideal”, dijo Kloza. “Si solo vendes 50.000, es difícil, y si vendes menos de 50.000, será realmente difícil”.

Los conductores enfrentan precios más altos en zonas rurales de todo Estados Unidos. Pero quienes están en California enfrentan un desafío aún mayor: el estado tiene la gasolina más cara del país. El promedio actual es de US$ 5,93 por galón en todo el estado.

California tiene el impuesto estatal a la gasolina más alto, de 71 centavos por galón. Los precios de la gasolina se componen de varios factores: el precio del crudo, los costos de refinación, el transporte y los impuestos. Pero son las regulaciones ambientales del estado las que generan otros costos adicionales.

Existe un impuesto al carbono adicional, exclusivo de California, que puede sumar entre 20 y 25 centavos por galón. Además, las regulaciones que exigen gasolina más limpia pueden añadir otros 25 centavos.

El cierre de varias refinerías en el estado también ha reducido la oferta de gasolina nacional. Una refinería en el área de Los Ángeles cerró en diciembre, y otra en el área de la bahía de san Francisco está prevista para cerrar este mes. Eso dejará al estado con solo seis refinerías para abastecer a 28 millones de conductores en California.

Nuevas regulaciones en evaluación podrían añadir entre US$ 5.000 millones y US$ 9.000 millones en costos anuales adicionales a las refinerías que operan en el estado, según Jodie Muller, directora ejecutiva de la Asociación de Petróleo de los Estados del Oeste. Estos costos podrían obligar a más refinerías a cerrar en los próximos años, dijo.

Eso podría hacer que el estado dependa aún más de la gasolina importada. Y esos precios deberían mantenerse elevados durante algún tiempo, incluso si la guerra en Irán termina y los envíos de petróleo vuelven a fluir a través de el estrecho de Ormuz.

Las autoridades de California atribuyen el aumento de precios en las estaciones al alza del petróleo, y señalan que el cierre de refinerías “no es exclusivo de California”.

“El precio del petróleo crudo es el principal factor que afecta los precios de la gasolina, lo que convierte a la guerra en Irán en el principal motor de los aumentos en los surtidores en California y en todo el mundo”, dijo la Comisión de Energía de California en un comunicado el miércoles.

Pero nada de esto es la principal preocupación para los 9.200 conductores que viven en el condado de Mono.

El propietario de la estación, Channel, dijo que sus clientes entienden que él no es quien se está enriqueciendo con el aumento de los precios de la gasolina.

“Eso no quiere decir que no se tomen un café y se quejen de que el precio de la gasolina afecta a todos”, dijo. “Pero no lo dirigen hacia mí”.

Lear dijo que le gusta vivir en una comunidad tranquila y que no consideraría mudarse del pueblo en el que ha vivido durante 38 años. Pero quedarse allí sí presenta desafíos, especialmente durante aumentos de precios como este.

“Hacemos todo lo que se nos ocurre para no tener que usar el coche”, dijo. “No podemos pagar US$ 7,50 para movernos por el pueblo. Es ridículo”.

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