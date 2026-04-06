Se cae un relato de ICE sobre un tiroteo en Minneapolis: un video muestra lo que ocurrió antes de que un agente disparara

Por Lauren Mascarenhas y Caroll Alvarado, CNN

Un video recién difundido de una cámara municipal de Minneapolis arroja luz sobre los momentos previos a un tiroteo en el que estuvieron involucrados un agente de ICE y dos inmigrantes venezolanos en enero, y sobre por qué el relato inicial de la agencia sobre el incidente terminó por derrumbarse.

Julio Cesar Sosa-Celis, quien fue baleado por un agente federal, y su primo Alfredo A.

Aljorna enfrentaron cargos federales después de que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que habían atacado violentamente al agente, lo que lo llevó a disparar en defensa propia. Pero el Departamento de Justicia retiró los cargos en febrero, y el ICE dijo que dos de sus agentes que hicieron declaraciones falsas sobre el incidente bajo juramento fueron puestos en licencia administrativa.

El video de nueve minutos, que muestra un forcejeo de unos 12 segundos entre el agente federal y los dos hombres, parece contradecir el relato del agente de que estuvo involucrado en un forcejeo durante unos tres minutos antes del tiroteo.

También parece contradecir las reiteradas afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de que el agente fue golpeado violentamente con una pala para nieve o un palo de escoba. Uno de los hombres que aparecen en el video parece estar sosteniendo una pala, que suelta antes de que comience el forcejeo, y la pala puede verse en el suelo nevado durante todo el encuentro.

La Fiscalía federal investiga, y los agentes que hicieron “declaraciones falsas” sobre el incidente podrían enfrentar un despido o un proceso penal, dijo a CNN un portavoz de ICE en un comunicado el lunes, en respuesta a preguntas sobre el video.

“El video es evidencia en investigaciones federales y estatales en curso, así que no puedo comentar”, dijo a CNN la abogada de Sosa-Celis, Robin Wolpert. El abogado de Aljorna, Frederick J. Goetz, también declinó comentar sobre el video.

El incidente ocurrió durante el despliegue de varios meses del Departamento de Seguridad Nacional en las llamadas Twin Cities conocido como Operación Metro Surge, que apuntó a inmigrantes indocumentados y derivó en la muerte de dos ciudadanos de EE.UU. a manos de agentes federales. Más de 4.000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante la operación, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió en su momento las acciones de los hombres como “un intento de homicidio de las fuerzas del orden federales”.

Pero el Departamento de Justicia presentó en febrero una moción para retirar los cargos contra los hombres, citando “evidencia recién descubierta” que contradice el relato previo de los agentes. Los fiscales federales proporcionaron información incorrecta al tribunal, indicó el Departamento de Justicia.

“El video deja absolutamente claro que, al igual que en otras situaciones durante la Operación Metro Surge, el relato del Gobierno federal sobre lo ocurrido simplemente no coincide con los hechos”, dijo a CNN el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un comunicado el lunes.

Las agencias federales han ofrecido relatos contradictorios sobre el incidente.

En su relato inicial, el 15 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que agentes federales tenían como objetivo a Sosa-Celis en una detención de tránsito cuando este huyó primero en su vehículo y luego a pie, resistiéndose y agrediendo violentamente al agente de policía que intentaba detenerlo. La agencia afirmó que otros dos hombres, incluido Aljorna, salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente. Los tres hombres golpearon al agente con una pala para nieve o el mango de una escoba durante el incidente, según el comunicado, antes de que el agente disparara “un tiro defensivo para defender su vida”.

Pero al día siguiente, el Departamento de Justicia ofreció un relato diferente en una presentación para respaldar los cargos penales contra Sosa-Celis y Aljorna.

Aljorna conducía el vehículo que los agentes perseguían, dijeron los fiscales.

Aljorna huyó del auto, y él y Sosa-Celis golpearon al agente con una pala o una escoba, según la declaración jurada.

En febrero, Goetz dijo a CNN que las afirmaciones del Gobierno de Trump de que su cliente y Sosa-Celis atacaron a agentes federales con un palo de escoba o una pala “nunca ocurrieron”.

Los agentes federales seguían a Aljorna mientras conducía, dijo Goetz, y Aljorna perdió el control del auto debido al hielo en la calzada y chocó contra un banco de nieve.

Aljorna salió corriendo del auto, y un agente de ICE lo derribó a solo 3 metros de la casa donde Sosa-Celis estaba de pie, según su abogado. Aljorna pudo zafarse de su chaqueta, liberándose del agarre del agente, y corrió hacia su primo. Ambos se pusieron detrás de la puerta y la cerraron cuando se efectuó el disparo, dijo el abogado.

Después del tiroteo, Sosa-Celis describió haber estado involucrado en un forcejeo con agentes federales mientras ayudaba a Aljorna a escapar del arresto.

Los relatos de los dos hombres fueron reiterados por sus familiares y parejas en entrevistas y videos en vivo de sus llamadas al 911, que diferían de la declaración inicial del Departamento de Seguridad Nacional.

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Con información de Emma Tucker, de CNN.