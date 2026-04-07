Barcelona vs. Atlético de Madrid, por los cuartos de la Champions League: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Barcelona y Atlético de Madrid están listos para agregar un par de capítulos más a uno de los años de máxima rivalidad entre las dos instituciones. Pasaron ya los dos partidos por LaLiga y también una semifinal a ida y vuelta por la Copa del Rey, pero lo que está en juego ahora es significativamente más importante: la Champions League.

Culés y Colchoneros se verán las caras este miércoles, apenas cuatro días después de su último enfrentamiento, un 2-1 muy polémico para el blaugrana, que le permitió tomar impulso en su carrera por conquistar el torneo español.

La gran duda que se empezará a resolver este miércoles es si veremos una serie tan cambiante como lo fue la que disputaron hace unas semanas por la Copa del Rey, cuando el Atleti goleó 4-0 en el Metropolitano y luego cayó 0-3 en el Camp Nou. Esa herida aún no sana para el equipo que dirige Hansi Flick, que hasta allí mantenía esperanzas de conseguir el triplete.

Los dos equipos llegan con goleadas a favor en su camino hacia la “Orejona”. El culé, que había dejado dudas en la ida en Inglaterra (1-1), le hizo siete goles al Newcastle en la revancha (7-2). Los madridistas, por su parte, le pintaron la cara al Tottenham en España (5-2) y luego sufrieron bastante en Londres (2-3).

La mala noticia para los blaugranas es que tendrán un par de bajas importantísimas en su once inicial ante el Atlético. Ni Frenkie de Jong ni Raphinha podrán formar parte del encuentro por lesión, dos ausencias que mermarán la capacidad de desequilibrio y control del balón de un Barcelona que, en casa, se ha mostrado muy en forma en lo que va de la Champions: 19 goles en los últimos cuatro partidos.

El Atlético también tiene un par de ausencias. La más notoria en el arco, donde Oblak le dejará su lugar a Musso, de gran actuación en Londres. Barrios tampoco podrá jugar la ida en el Camp Nou.

Si algo tiene a favor el Atlético para apoyarse es el historial. Enfrentó dos veces al Barcelona por la Liga de Campeones, las dos en cuartos de final y en las dos logró eliminar al culé. Es más, en esas dos ediciones (2013/2014 y 2015/2016) llegó hasta la final. Y si de casualidades quiere agarrarse, en los dos cruces anteriores la serie también se definió en Madrid, donde ganó ambos encuentros.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski.

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Koke, Álex Baena; Giuliano Simeone, Griezmann, Lookman; Julián Alvarez.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos se podrá sintonizar ESPN y ESPN+, mientras que en México será FOX One.

En Sudamérica el encuentro se podrá ver por Disney+ y por ESPN o FOX Sports, en tanto que en España las opciones serán Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

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