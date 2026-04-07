La muerte de su bebé lo dejó deprimido y sin empleo. Su lucha podría aliviar a miles de hispanos en situaciones similares

Por Ione Molinares, CNN en Español

Daniel Campos y su esposa vivían uno de los momentos más felices de su matrimonio cuando el 4 de noviembre de 2019 nació su primer hijo Isaac. Apenas 20 días después, esa felicidad desapareció de golpe: el bebé falleció.

Entre episodios de depresión y recaídas de salud, Daniel entendió que tenía que dejar sus dos trabajos en restaurantes para priorizar a su esposa y a su propio dolor. Tanto en su empleo de tiempo completo como el de medio tiempo le dijeron que se tomara el tiempo que necesitara, cuenta.

Su esposa también dejó el trabajo y los dos pausaron sus estudios universitarios. Pero pronto las deudas comenzaron a aumentar y, sin ingresos, Daniel entendió que debía regresar a trabajar. “Me dolió tener que separarme de ella y no apoyarla, especialmente porque esto pasó durante las fiestas de fin de año y fue muy difícil ver a nuestras familias con sus hijos”, recuerda. Pero, al intentar retomar sus trabajos, sufrió otro golpe: pese a la promesa de sus jefes, sus empleos ya no estaban disponibles.

El drama de Daniel y su esposa refleja lo que muchas personas, en especial miembros de la comunidad hispana, sufren en situaciones similares. Si bien en Estados Unidos hay empresas que ofrecen licencias por emergencias o asuntos familiares de salud, a través de la ley federal conocida como Family and Medical Leave Act (FMLA), que permite a un empleado tomar una licencia de hasta 12 semanas, sin pago, pero con el empleo asegurado a su regreso, se trata de una ley federal con varias restricciones. Por ejemplo, no cobija a muchas pequeñas empresas, porque exige solo a compañías de más de 50 empleados ofrecer esa protección. Según la Administración de Pequeños Negocios (SBA), el 90% de las más de 6.000.000 de pequeñas empresas en Estados Unidos cuentan con menos de 50 empleados. Y, entre los latinos, unos 5.000.000 de pequeñas empresas propiedad de hispanos tienen un promedio de 8 empleados.

Daniel solo se enteró de esta legislación en medio de la angustia y los problemas económicos. Dice que el “tener acceso a FMLA o haber sabido más sobre FMLA podría haber resultado en un escenario muy distinto”. Aunque, admite, aún con ese beneficio, “no tener acceso a ingresos es una carga”.

La triste experiencia que le tocó vivir cambió el rumbo de la vida de Daniel. Hoy, como organizador comunitario, está tratando de mejorar y ampliar los beneficios para incluir a los trabajadores de pequeños negocios en el estado de Georgia, donde reside.

Actualmente 13 estados y Washington, la capital, tienen leyes que obligan a las empresas a ofrecer licencias con pago: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, and Washington, todos liderados por gobernadores demócratas.

Daniel espera que Georgia, donde los republicanos tienen la gobernación y las mayorías en la legislatura estatal, se una a la lista.

Georgia hoy tiene opciones muy limitadas que amplían las protecciones para cuando un empleado tiene una emergencia que lo obliga a ausentarse temporalmente. La Legislatura local aprobó el año pasado una ley que cubre licencias de 6 semanas pagadas, pero solo a algunos empleados estatales. Daniel está impulsando otra ley que otorgue licencia pagada con reemplazo parcial del salario proporcionada por el estado o por el empleador y que cubra a trabajadores de medio tiempo y empleados de pequeñas empresas.

“Sería una modalidad en donde el empleador y la empresa contribuyen para tener una reserva que cubra una potencial ausencia por emergencia familiar”, explica. Es una apuesta ambiciosa, de la que aún se están ultimando detalles, pero dice que el actual ambiente electoral podría permitir avanzar más que en otros momentos, ante la presión del electorado por mejores condiciones económicas y laborales.

Varios estados están trabajando en diversas modalidades de licencia con pago, como Virginia y Pensilvania. Mientras que algunos con alta población hispana, como Florida y Texas (liderados por republicanos), y Arizona (con gobernadora demócrata), no tienen planes de ampliar la ley federal.

El otro desafío son los mismos empresarios. “La comunidad sigue aprendiendo sobre esta política, por ejemplo, muchos la ven como si fuera tiempo de vacaciones”, dice Daniel, y destaca que la educación sobre la iniciativa es un paso crucial. “Las pequeñas empresas también están tratando de entender qué significa la licencia pagada”.

En el condado de Caroll, Evelyn tiene un pequeño negocio: Peques Taquería. Trabajan ella y 4 empleados. La idea de darle un tiempo libre por emergencia a sus trabajadores no le molesta, porque dice que cuando se enferman “ellos vienen, no porque yo los necesito, sino porque no pueden pasar un día sin pago”. Pero teme que esos cambios ahoguen a pequeños negocios como su taquería. Por eso dice que, aunque apoya la idea, tiene muchas reservas.

Daniel dice que entiende esa actitud y que por eso está tocando puertas diariamente para explicarles a los dueños de negocios por qué es beneficioso que como empleadores puedan ofrecer la tranquilidad a sus trabajadores, mientras reciben también el respaldo del estado para cubrir a sus empleados. Entiende que es un objetivo cuesta arriba, que tomará tiempo para cambiar corazones.

En esta sesión en la legislatura estatal no se logró, pero Daniel tiene fe de que pronto se materializará una buena protección para los trabajadores del estado. Espera que su experiencia de vida logre que otros no vivan los difíciles momentos que él y su esposa pasaron y que los hispanos se animen a presionar, utilicen su potencial y sobre todo lo hagan valer en las urnas en noviembre, más allá de Georgia.

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