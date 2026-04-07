Los precios del petróleo caen y las acciones suben tras el anuncio de alto el fuego de Trump

Por Ramishah Maruf, Samantha Delouya, Matt Egan y John Liu, CNN

Los precios del petróleo se desplomaron el martes después de que el presidente Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán, lo que avivó las esperanzas de que más petroleros pudieran transitar pronto por el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los analistas advirtieron que aún quedan interrogantes, entre ellas, qué cambiará para el bloqueo efectivo del estrecho, por donde pasa aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, y si el alto el fuego conducirá a un fin a largo plazo de la guerra.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron más del 15 % tras el cierre del mercado, situándose por debajo de los US$ 95 por barril, una bajada significativa, pero aún muy por encima de los US$ 67,02 del 27 de febrero, antes del inicio de la guerra.

Los futuros del crudo Brent, la referencia mundial, descendieron un 13,75 %, hasta los US$ 94,68.

Mientras tanto, los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos experimentaron fuertes subidas. Los futuros del Dow Jones aumentaron más de 1.000 puntos, o alrededor del 2,2 %, los futuros del S&P 500 subieron un 2,4 % y los futuros del Nasdaq aumentaron cerca de un 3 % en las operaciones posteriores al cierre.

El miércoles por la mañana, el índice de referencia japonés Nikkei 225 subió un 4,9 % a las 10:41 hora local, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 5,7 %. El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 2,8 %.

“El mercado ha estado ansioso por recibir buenas noticias, pero aún está por verse si el estrecho de Ormuz se abrirá por completo”, declaró Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group, a CNN. “Esa es la clave, y hasta ahora Washington y Teherán parecen no entenderse al respecto”.

Mientras Trump celebraba en las redes sociales, Irán recalcó que el alto el fuego era solo temporal. “Esto no es el fin de la guerra, pero todas las ramas militares deben acatar la orden del Líder Supremo y cesar el fuego”, según un comunicado leído en el canal de noticias estatal IRIB.

Sin embargo, el repunte de las acciones y el desplome de los precios del petróleo enviaron un mensaje “sumamente claro”, según declaró Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Financial, a CNN: “A los inversores les gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz y que este conflicto quedara atrás”.

Trump aceptó el alto el fuego menos de dos horas antes de la fecha límite de las 8:00 p.m. (hora de Miami) para destruir “toda una civilización”. Afirmó que el acuerdo dependía de la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar”, publicó Trump en Truth Social el martes por la noche.

La guerra en Medio Oriente —y el cierre efectivo del crucial estrecho de Ormuz— ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo jamás registrada, que afecta a entre 12 y 15 millones de barriles de crudo al día.

Tanto el mercado de futuros como el mercado físico del petróleo ya habían dado señales de alerta importantes.

Pero aún no está claro si el estrecho podrá volver a la normalidad. Irán también se atribuyó la victoria y afirmó que sus fuerzas armadas regularán el paso por el estrecho de Ormuz, lo que le otorgaría a Irán una “posición económica y geopolítica única”, según un comunicado de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

El alto el fuego “no ha aclarado realmente nada en lo que respecta al estrecho”, comentó Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, el martes en X.

Y los efectos a largo plazo tardarán un tiempo en manifestarse.

“Más allá del corto plazo, el régimen gobernante de Irán ha consolidado (posiblemente) su control político y ha demostrado su capacidad para poner de rodillas a los mercados mundiales de petróleo y gas…”, escribió Karl Schamotta, de Corpay Currency Research, en una nota el martes por la noche.

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