Claves sobre la misión de rescate de la mujer estadounidense que, según los informes, cayó por la borda en las Bahamas

Por Taylor Romine, Chris Boyette y Martín Goillandeau, CNN

Las autoridades de las Bahamas han puesto en marcha una operación de rescate en relación con la búsqueda de una mujer estadounidense que, según los informes, cayó por la borda durante un paseo en barco con su marido el sábado por la noche, informó la policía local.

Lynette Hooker, de 55 años, y su esposo, Brian Hooker, de 58, ambos estadounidenses originarios de Michigan, se encontraban en una pequeña lancha neumática cuando Lynette cayó al agua durante un temporal, de acuerdo el relato de Brian compartido por la Real Policía de las Bahamas.

Las autoridades locales y la Guardia Costera de Estados Unidos rastrearon la bahía cercana al lugar del incidente en busca de Lynette, pero ahora han comenzado una operación de recuperación, según Richard Cook, jefe del equipo de bomberos voluntarios de Hope Town.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda, la familia de Lynette ha pedido una investigación sobre su desaparición y está trabajando para obtener más información de las autoridades locales.

En el cuarto día de la búsqueda de Lynette, esto es lo que sabemos.

El sábado por la noche, la pareja partió de Hope Town en una pequeña lancha neumática de fondo rígido de 2,4 metros (8 pies), declaró Brian a la Real Policía de las Bahamas, de acuerdo con un comunicado de prensa de la agencia.

Según Cook, regresaban a su yate, el “Soulmate”.

Lynette se cayó del bote mientras estaban en la lancha auxiliar, de acuerdo con la declaración de Brian a la policía. Cook añadió que Brian contó que la mujer “rebotó” fuera del bote debido a las fuertes corrientes y que no llevaba puesto un chaleco salvavidas.

“Posteriormente, las fuertes corrientes la arrastraron”, y “la perdió de vista”, aseguró Brian a la policía.

Lynette llevaba las llaves, también conocidas como cordón de seguridad del motor, cuando cayó del bote auxiliar, lo que provocó que la embarcación perdiera potencia, por lo que él intentó remar hasta la orilla, según su relato compartido con la policía.

La última vez que Brian dijo haber visto a Lynette, ella estaba nadando hacia la orilla, indicó Cook.

Brain señaló que intentó remar hasta la orilla, pero que el viento lo dificultó.

La lancha neumática fue arrastrada hacia Marsh Harbour, donde finalmente encalló, y Brian “atravesó la maleza hasta llegar a los astilleros de Marsh Harbour, donde se puso en contacto con la policía local”, comentó Cook.

Brian llegó al astillero alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, donde avisó a alguien de la desaparición de su esposa, quien pudo contactar con la policía, informaron las autoridades.

Una vez que la policía fue notificada de la desaparición de Lynette, comenzaron a buscar en la zona junto con la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Rescate de Hope Town.

El cuerpo de bomberos voluntarios de Hope Town fue notificado a las 5:12 de la mañana y realizó una búsqueda exhaustiva durante seis horas, pero no logró encontrarla, informó Cook.

La Guardia Costera de Estados Unidos también llevó a cabo una búsqueda aérea, según declaró un portavoz a CNN.

La Real Policía de las Bahamas informó el martes que las autoridades continúan la búsqueda, la cual ha abarcado áreas marítimas, terrestres y aéreas, con el apoyo adicional de tecnología de drones y buzos profesionales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a CNN que está “al tanto de los informes sobre un ciudadano estadounidense desaparecido cerca de Elbow Cay” y que está “trabajando con las autoridades bahameñas para brindar asistencia”, informó un portavoz de la agencia.

El Departamento de Estado recomienda a los viajeros extremar las precauciones en las Bahamas, país que figura en la lista de destinos con alerta de viaje de nivel 2. “La navegación no está bien regulada. Se han producido lesiones y muertes”, indicó en una advertencia de marzo de 2025.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Lynette, su hija y su madre declararon a CNN que tienen varias preguntas sobre lo sucedido y que ambas han estado intentando contactar con las autoridades bahameñas para obtener información.

Tras muchos intentos fallidos por hablar con los investigadores, Darlene Hamlett, la madre de Lynette, se apresura a conseguir un pasaporte de emergencia para volar a las Bahamas, y la hija de Lynette, Karli Aylesworth, ha contratado a un abogado.

“Tenemos muchas preguntas sin respuesta”, declaró Hamlett. “Nuestra familia aún está en estado de shock. Seguimos aferrándonos a la esperanza de que esta tragedia tenga un desenlace positivo”.

Ambas mujeres afirmaron que desean una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodean la desaparición de Lynette.

Aylesworth declaró: “He tenido acceso a muy poca información. Mi única preocupación es averiguar qué le sucedió a mi madre y asegurarme de que se lleve a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre su desaparición”.

Según contó a CNN el martes, la última vez que habló con su madre fue el viernes. Se enteró de la desaparición de su madre por un mensaje de voz que le dejó su padrastro, Brian.

Aunque no dio muchos detalles del mensaje, Aylesworth indicó que él le comentó que habían encontrado un flotador que le habían lanzado a su madre.

Según Aylesworth, cuanto más tiempo lleva desaparecida Lynette, menos optimista se muestra respecto a que encuentren a su madre.

“Cuanto más tiempo pasa, menos creo que vaya a volver con vida. No creo que se pueda sobrevivir tanto tiempo”, apuntó. “Pero espero que tal vez esté en alguna pequeña isla”.

Lynette y Brian llevan casados ​​unos 25 años y navegando desde hace más de una década, declaró Aylesworth a CNN.

Pasaron de un pequeño velero con capacidad para solo dos personas a un velero de más de 15 metros, con el que navegaban por el lago Michigan, explicó. Su madre y su padrastro llevan aproximadamente un mes en las Bahamas, añadió Aylesworth.

La pareja ha documentado sus viajes en Instagram y YouTube a lo largo de los años, y recientemente han mostrado sus aventuras en las Bahamas.

Lynette adora explorar y hace mucho ejercicio, comentó su hija. También es muy creativa y disfruta documentando sus aventuras en video, especialmente con su cámara de 360 ​​grados, añadió Aylesworth.

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Con información de Diego Mendoza y Elizabeth Wolfe, de CNN.