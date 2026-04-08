Trump se reunirá con el jefe de la OTAN en momentos en que la guerra con Irán profundiza las divisiones en la alianza

Análisis por Clare Sebastian, CNN

La OTAN mantiene el perfil bajo de cara a la visita “planificada con antelación” de su secretario general, Mark Rutte, a la Casa Blanca, prevista para más tarde este miércoles, mientras la guerra de Trump con Irán profundiza las fisuras dentro de la alianza.

“El secretario general buscará aprovechar el éxito de la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, impulsar una mayor cooperación entre la industria de defensa a ambos lados del Atlántico y debatir las dinámicas de seguridad actuales, incluyendo el contexto de Irán, así como la guerra en curso de Rusia contra Ucrania”, declaró un funcionario de la OTAN a CNN.

El funcionario no hizo mención alguna al hecho de que tanto Trump como —por primera vez— el secretario de Estado Marco Rubio han cuestionado, en el transcurso de la última semana, si Estados Unidos debería permanecer en la alianza, dada la reticencia de algunos miembros a brindar apoyo a su guerra en Irán; ni tampoco al hecho de que, hace apenas dos días, Trump calificara a la OTAN de “tigre de papel”.

De hecho, la mención del “éxito” de la cumbre de la OTAN celebrada el pasado mes de junio puede interpretarse como una señal más de que, muy probablemente, asistiremos a la continuación de la política de Rutte, caracterizada por una cordialidad y adulación hacia el presidente de Estados Unidos que en ocasiones roza la sumisión. Aquella fue la cumbre en la que Rutte, en un episodio que se hizo célebre, llamó a Trump “daddy”, un gesto que formaba parte de una ofensiva de seducción que, sumada al nuevo compromiso de destinar el 5% del PIB a defensa, se consideró decisiva para evitar una ruptura pública en el seno de la alianza, al menos de manera temporal.

El apelativo de “daddy” podría parecer un paso excesivo a la luz de las amenazas proferidas esta semana por Trump de aniquilar una civilización. No obstante, es probable que Rutte intente atender a los crecientes llamamientos para rebajar la tensión emocional dentro de la alianza. “Debemos mantener la cabeza fría, no existe una OTAN sin Estados Unidos”, escribió la semana pasada en la red social X el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Y tras mantener una reciente conversación telefónica con Trump para abordar el tema de la OTAN, el mensaje del presidente de Finlandia fue el siguiente: “Los problemas existen para ser resueltos de manera pragmática”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.