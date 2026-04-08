Trump vende un “gran acuerdo”, pero la derecha se pregunta: ¿qué gana Irán?

Análisis de Aaron Blake, CNN

Para los halcones anti-Irán de la derecha, la noche del martes fue inicialmente un momento para regocijarse por cómo el presidente Donald Trump había vuelto a demostrar que sus detractores estaban equivocados con su supuesta victoria del “Arte de la Negociación” al obtener un alto el fuego en la guerra en curso.

Pero para la mañana del miércoles, ese regocijo dio paso a una preocupación genuina sobre lo que Trump estaba dispuesto a conceder para poder salir del conflicto.

Aún se desconoce mucho sobre el acuerdo de alto el fuego. Pero algunos aspectos están haciendo saltar las alarmas en la derecha.

Por un lado, no hay información real sobre qué podría pasar con el uranio de Irán. En segundo lugar, Trump dijo la noche del martes que un plan iraní de 10 puntos para la paz era una “base viable sobre la cual negociar”, pero la versión pública iraní de esos 10 puntos está fuertemente inclinada a favor de Teherán —incluido un derecho reconocido a enriquecer uranio, reparaciones pagadas a Irán y el levantamiento de todas las sanciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles por la tarde que la declaración de Trump se refiere a un plan separado, discutido en privado. Añadió que el plan público fue considerado “poco serio”.

“Las líneas rojas del presidente, a saber, el fin del enriquecimiento de uranio en Irán, no han cambiado”, dijo Leavitt.

Aun así, Leavitt no ofreció ningún detalle sobre el acuerdo privado. Y, aunque dijo que el alto el fuego exigía que el estrecho de Ormuz se reabriera por completo “sin limitaciones”, funcionarios iraníes están indicando que el acuerdo le entrega a Teherán el control del estrecho, el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo.

Como han mostrado los últimos 40 días, Irán puede usar ese control para, en efecto, mantener como rehén a la economía internacional. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó el jueves (hora local) que la navegación se desaceleró bruscamente y luego se detuvo tras lo que, según dijo, fue una violación israelí del alto el fuego en el Líbano.

Fareed Zakaria, de CNN, dijo a última hora del martes que conceder incluso un control temporal del estrecho a Teherán equivalía a entregarle a Irán un “arma” que es “mucho más utilizable que las armas nucleares”. Añadió que entra en conflicto con más de 200 años de política exterior estadounidense, que ha priorizado la libertad de navegación.

No hay duda de que las fuerzas estadounidenses e israelíes han matado a muchos líderes iraníes de alto perfil y han dejado a las Fuerzas Armadas del país muy mermadas. Pero el control del estrecho podría ser un enorme salvavidas para Irán de cara al futuro.

Y Trump al menos está hablando como si esto pudiera ser una parte viable de un acuerdo más permanente. En comentarios a Jonathan Karl, de ABC News, la mañana del miércoles, Trump planteó “una empresa conjunta” en la que Estados Unidos e Irán cobrarían peajes para que los barcos pasen.

“Es algo hermoso”, añadió. Leavitt confirmó que la idea se discutiría durante las próximas dos semanas.

Pero los aliados de Trump que son más belicistas con respecto a Irán parecen ver esto como algo peligroso, más que hermoso.

Quizás lo más llamativo han sido una serie de publicaciones en X del senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, uno de los defensores más vocales de la guerra.

Poco después de que Trump anunciara el acuerdo, Graham publicó: “Debemos recordar que el estrecho de Ormuz fue atacado por Irán después del inicio de la guerra, destruyendo la libertad de navegación”.

“De cara al futuro, es imperativo que Irán no sea recompensado por este acto hostil contra el mundo”, añadió el republicano de Carolina del Sur.

Incluso argumentó que el Congreso, que no ha considerado oportuno autorizar oficialmente la guerra, debe votar sobre cualquier acuerdo para ponerle fin —comparándolo con la aprobación congresual del acuerdo nuclear con Irán del expresidente Barack Obama.

Para la mañana del miércoles, Graham colmó a Trump de elogios mientras también le advertía sobre darle a Irán demasiada libertad de acción en el tema del uranio.

“Permitir que este régimen enriquezca en el futuro sería un agravio para todos aquellos asesinados por el régimen desde que comenzó esta guerra y sería inconsistente con negarle a Irán una vía hacia una bomba en el futuro”, dijo Graham.

Otra voz clave al oído de Trump, el presentador de Fox News Mark Levin, ha hecho comentarios similares.

Poco después de que se anunciara el alto el fuego, Levin advirtió en el programa de Sean Hannity que la gente no debería “equivocarse: ellos son el enemigo”.

“No van a desaparecer si no hay un cambio de régimen”, dijo Levin. “Y vamos a tener que averiguar —y no va a ser fácil— cómo mantener nuestro pie sobre su garganta”.

Para la mañana del miércoles, Levin calificó la propuesta pública de 10 puntos de Irán como “un desastre absoluto”.

Algunos republicanos entrevistados en CNN también han proyectado cautela.

En una entrevista con Kate Bolduan de CNN, el representante centrista Don Bacon, de Nebraska, rechazó la idea de Trump de una empresa conjunta EE.UU.-Irán en el estrecho de Ormuz.

“Aquí está la preocupación”, añadió Bacon. “El Gobierno sigue en pie, y deberíamos estar negociando desde una posición de fuerza, no desde una posición que sea buena para ellos”.

Y en una entrevista con John Berman de CNN, el representante conservador Ben Cline, de Virginia, evitó repetidamente pronunciarse sobre la idea de que Irán pudiera ganar dinero con el estrecho, antes de finalmente rechazarla.

“Nadie va a estar de acuerdo con ese tipo de impuesto continuo por parte de Irán a los barcos que pasan por el estrecho”, dijo Cline.

La entrevista de Cline sugiere que los republicanos podrían mostrarse reacios a distanciarse públicamente de Trump respecto a un acuerdo con Irán. Pero la preocupación claramente está aflorando entre los aliados del presidente, especialmente en redes sociales. La forma en que Graham y Levin están tratando de orientar cualquier acuerdo potencial es especialmente reveladora.

A Trump le encanta exagerar sus logros y sin duda presentará esto como un acuerdo increíble que solo él podría conseguir. Por lo general, su base termina aceptando ese argumento.

Pero eso no será tan fácil cuando se trate de poner fin a esta guerra.

Personas como Graham y Levin sienten con mucha fuerza lo que hay que hacer con Irán, y esta es su mejor oportunidad para ejercer la máxima presión sobre el régimen, para realmente conseguir lo que quieren. No estarán inclinados a aceptar medias tintas o grandes concesiones a Irán en nombre de seguir la línea de Trump.

El problema surge si el presidente decide que, políticamente hablando, solo necesita salir de esto, y si Irán sigue manteniendo una línea dura. Trump también tiende a querer cerrar acuerdos que conviertan a los enemigos en amigos o al menos en socios comerciales, pero eso parecería bastante fantasioso con el régimen de Irán.

Las negociaciones continuarán —incluidas las internas en la derecha estadounidense.

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