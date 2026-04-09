La guerra con Irán encarece la vida de los estadounidenses

Por Samantha Delouya y John Towfighi, CNN

La guerra con Irán ha sacudido a Wall Street, elevando el costo de las hipotecas, así como de los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito, lo que encarece la vida cotidiana de los estadounidenses.

Las tasas hipotecarias subieron durante cinco semanas consecutivas después de que comenzó la guerra, aunque bajaron ligeramente esta semana a 6,37 % para la hipoteca fija a 30 años en promedio, según Freddie Mac.

Hace apenas unas semanas, pedir prestado era mucho más barato. A finales de febrero, apenas dos días antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques conjuntos contra Irán, la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años cayó a 5,98 %, situándose por debajo del 6 % por primera vez en más de tres años.

Las tasas hipotecarias suelen seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que ha aumentado en el último mes a medida que los inversionistas enfrentan el alza en los precios del petróleo, las preocupaciones sobre la inflación y la posibilidad de un mayor gasto gubernamental para financiar la guerra. Los rendimientos suben cuando los precios de los bonos bajan.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años pasó de estar por debajo del 4 % a finales de febrero a alcanzar hasta 4,48 % en marzo, antes de situarse alrededor de 4,3 % esta semana. Este rendimiento es una de las tasas de interés más relevantes para la economía, ya que influye fuertemente en las tasas hipotecarias y en una amplia gama de costos de financiamiento para los estadounidenses, así como para las empresas y el Gobierno.

“Los inversionistas ahora están asimilando la posibilidad de una guerra prolongada con Irán y lo que eso significaría para la economía”, dijo Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial. “Cuanto más se vea afectado el suministro global de petróleo, más probable es que aumenten las presiones inflacionarias”.

A continuación, cómo la guerra está encareciendo el crédito para los estadounidenses:

Incluso con la leve caída de esta semana, un comprador típico que fijó su tasa hace unas semanas ahorraría decenas de miles de dólares a lo largo del préstamo en comparación con alguien que contrate una hipoteca hoy.

Por ejemplo, en una vivienda de US$ 500.000, con un pago inicial del 20 %, un comprador que aseguró una hipoteca fija a 30 años en febrero, cuando la tasa promedio era de 5,98%, pagaría unos US$ 28.700 al año en capital e intereses. Con la tasa promedio actual de 6,37 %, el pago anual por ese mismo préstamo sería de US$ 29.931. Aunque la diferencia puede parecer pequeña, se acumula: a lo largo de los 30 años, el comprador actual pagaría más de US$ 36.000 adicionales en comparación con alguien que compró en febrero.

“A los prestatarios no les va a gustar eso”, dijo Larry White, profesor de economía en NYU Stern. “Eso añade una cantidad nada despreciable al pago mensual de la hipoteca”.

Aun así, pese al aumento reciente, las tasas hipotecarias siguen siendo más bajas que hace un año, cuando el promedio a 30 años era de 6,62 %.

El aumento en los rendimientos del Tesoro también puede afectar otras tasas, como las de los préstamos para autos, ya que suelen seguir los rendimientos de bonos a corto plazo.

Los rendimientos de los bonos a dos y cinco años se dispararon en marzo y se mantienen cerca de sus niveles más altos desde agosto.

Las tasas promedio de los préstamos a cinco años apenas han variado durante la guerra, según datos de Bankrate, pero los rendimientos elevados por más tiempo podrían mantenerlas altas tras haber aumentado en años recientes.

“Probablemente estamos viendo una meseta”, dijo Stephen Kates, analista financiero de Bankrate.

“La mayor incógnita para las tasas de financiamiento, y esto también aplica a las hipotecas, es la duración del conflicto”, añadió. “Cuánto tiempo dure y la incertidumbre que genere tendrán más impacto que cualquier otro factor”.

La tasa promedio de un préstamo para auto a cinco años ronda el 7 %, según Bankrate. Para un préstamo de US$ 30.000 a cinco años con esa tasa, los pagos mensuales serían de aproximadamente US $594.

Este mayor costo llega en un momento en que los estadounidenses también enfrentan precios más altos de la gasolina y de los automóviles.

“Financiar préstamos para autos será más costoso por más tiempo, por lo que la asequibilidad de un auto nuevo, que ya es alta según estándares históricos, será aún más limitada”, dijo Derek Stimel, profesor asociado de economía en la Universidad de California en Davis.

Las tasas de interés en la economía, como las de las tarjetas de crédito, suelen seguir los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo.

Las tasas de las tarjetas se dispararon en 2022 y 2023, y el promedio anual se mantiene por encima del 19 %.

Esto ocurre a pesar de que la Reserva Federal redujo tasas en varias ocasiones en 2024 y 2025. La guerra con Irán no ha impulsado directamente estas tasas al alza, pero es poco probable que bajen pronto.

Los mercados han reducido las expectativas de recortes de tasas este año y ahora anticipan que el banco central mantendrá los niveles actuales en los próximos meses.

“Si la Reserva Federal mantiene las tasas donde están y no las reduce, las tasas de las tarjetas de crédito seguirán elevadas, lo que dificultará costear gastos cotidianos como alimentos u otros consumos que terminan en saldos de tarjetas”, dijo Stimel.

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