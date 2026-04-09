“Te vamos a sacar de aquí”. Luego de 13 días atrapado, así fue el rescate de un minero en Sinaloa

Por Anabella González, CNN en Español

A las 13:50 del martes, hora local de México, y luego de 13 días atrapado, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue localizado con vida dentro de la mina en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

El siguiente diálogo entre los buzos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército mexicano y Francisco quedó registrado en un video que grabaron los rescatistas y fue dado a conocer este jueves la Secretaría de Defensa Nacional de México:

—¿Cómo te llamas?

—Francisco Zapata Nájera.

—Muy bien, Zapata, venimos a tu ayuda.

—¿Cómo te sientes?

—Bien.

—Muy bien, Zapata, todo va a estar bien. Te vamos a sacar de aquí.

En el video se ve que el personal militar le cuenta a Zapata algunos pormenores de su búsqueda antes de proceder con el rescate. Mientras tanto él, a quien se lo ve con el agua a la cintura, sin camiseta y con un casco rojo, apenas alumbrado por la luz de algunas linternas, responde a las preguntas de al menos dos rescatistas. El agua “llegó acá hasta arriba, hasta allá”, dice el minero al señalar en dirección ascendente parte del lugar donde sobrevivió durante casi 14 días.

Cuando se registró ese diálogo, Zapata había pasado más de 300 horas atrapado en la mina “Minerales de Sinaloa”, luego de un derrumbe ocurrido el 25 de marzo pasado.

Cuatro mineros, incluído él, quedaron atrapados luego del incidente y tres ya fueron localizados: antes de Zapata, un primer minero que fue rescatado el 30 de marzo, y otro minero que fue hallado sin vida, dijeron las autoridades mexicanas.

Oriundo de Santiago Papasquiaro, Durango, Zapata fue localizado el martes por un equipo de buzos de rescate. Pero su salida de la mina ocurrió el miércoles a las 10:36, cerca de 24 horas más tarde, momento en las que los equipos llevaron adelante operaciones de bombeo para disminuir el nivel de agua del lugar donde estaba el hombre para lograr sacarlo.

Entre martes y miércoles, personal militar rescatista realizó inmersiones en la mina para darle alimentos, agua y oxígeno al minero, a quien luego extrajeron hacia la entrada de la mina, explicó la Secretaría de Defensa Nacional en un comunicado.

El hombre tenía “únicamente signos de deshidratación”, y luego de salir a la superficie fue atendido por personal paramédico que procedió a su estabilización inmediata. Luego fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea mexicana hacia el Hospital General de Mazatlán, donde recibió atención médica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la noticia el miércoles en su habitual conferencia de prensa y aseguró que las tareas de rescate “no pararon” desde el primer momento.

“13 días permaneció en este lugar e increíblemente y afortunadamente se encontró con vida”, dijo Sheinbaum sobre Zapata. La mandataria de México agregó que aún los cuerpos de rescate buscan localizar al cuarto minero.

En la mina continúan los trabajos de desalojo de agua y de lajes, dijo la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México en un comunicado. “El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio con el firme compromiso de localizar al último trabajador”, aseguró el Gobierno mexicano.

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