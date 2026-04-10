Aumentan los casos de sarampión en México y ya se registraron un 39 % más que en 2025, según la Secretaría de Salud

Por Anabella González, CNN en Español

México sigue posicionado como uno de los países con mayor cantidad de casos de sarampión en América. En lo que va del 2026, la Secretaría de Salud del país registró 9.015 casos hasta el 9 de abril, un aumento considerable si se tiene en cuenta que durante 2025 se reportó un total de 6.464.

Esto quiere decir que en los primeros meses de 2026, México ya registró un 39,4 % más de casos de sarampión que en todo 2025, de acuerdo con los registros oficiales.

El Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas de México (EFE), confirmó que entre enero de 2025 y el 9 de abril de 2026 se ha confirmado un total acumulado de 15.479 casos de sarampión, con un total de 36 muertes.

Jalisco, con 5.197 casos, es el estado mexicano donde más enfermos se reportaron desde enero y donde los registros muestran la mayor incidencia de la enfermedad. Le siguen Chiapas y Ciudad de México, cada uno con 735 casos; y luego el estado de México, con 285.

Más de 200 casos se registraron en otros estados como Sinaloa, Sonora, Durango y Puebla; mientras que el resto reportó un número menor a 200. El único estado que no ha reportado casos en lo que va del año es Tamaulipas, que en 2025 sí registró 12.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, seguido del grupo de 25 a 29 años y luego el de 5 a 9 años, señaló la secretaría de Salud en su reporte.

En lo que va del año, 9 personas han muerto por sarampión en México. 3 de ellas en Jalisco,1 en Ciudad de México, 1 en Michoacán, 1 en Guerrero, 1 en Sinaloa, 1 en Durango y 1 en Tlaxcala.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó en febrero a la población a que se vacune en el marco de la campaña gratuita de prevención contra la enfermedad, que aplica a menores de 6 meses a 12 años y a personas de 13 a 49 años, que deben contar con el esquema completo de dos dosis.

Las autoridades incluso establecieron clínicas móviles de vacunación en centros de alta circulación, como terminales o aeropuertos.

El reporte de aumento de casos, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, agrega preocupación al panorama en México por el temor a que se agrave la crisis por esos eventos.

A nivel mundial, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, pese a que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirlo desde 1980, detalla la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entre 2000 y 2023, la tasa de mortalidad de la enfermedad a nivel mundial disminuyó en un 83 % gracias en parte a la vacunación.

En 2025 se notificaron 14.975 casos confirmados de sarampión en 13 países, un número 32 veces mayor en comparación con 2024, dijo la OPS. En una alerta emitida en febrero, el organismo de la OMS remarcó que el 78 % de los casos recientes involucraron a personas no vacunadas, luego de un año de un crecimiento sostenido de casos.

La enfermedad viral, que se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca o garganta de una persona infectada, puede causar severos problemas de salud y sus complicaciones pueden llevar a la muerte.

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