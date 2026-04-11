IBM pagará US$ 17 millones en un acuerdo por acusaciones contra sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión

Por Auzinea Bacon, CNN

IBM llegó a un acuerdo con el Gobierno federal el viernes y aceptó pagar aproximadamente US$ 17 millones para resolver acusaciones de prácticas ilegales de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

El secretario de Justicia interino Todd Blanche anunció el acuerdo en un comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia alegó que la empresa tecnológica con sede en Nueva York “a sabiendas” hizo “declaraciones falsas” sobre sus prácticas de contratación y empleo en sus contratos federales, según el acuerdo. De acuerdo con las acusaciones, IBM identificó candidatos “diversos” para contrataciones o ascensos, al tiempo que desarrollaba objetivos demográficos de raza y sexo.

“IBM se complace en haber resuelto este asunto”, dijo a CNN por correo electrónico un portavoz de IBM. “Nuestra estrategia de fuerza laboral está impulsada por un solo principio: contar con las personas adecuadas con las habilidades adecuadas de las que dependen nuestros clientes”.

IBM negó que tuviera prácticas de DEI discriminatorias e ilegales. El acuerdo enfatizó que “no constituye ni una admisión de responsabilidad por parte de IBM ni una concesión por parte de Estados Unidos de que sus reclamaciones carezcan de fundamento”.

El Gobierno de Trump el año pasado tomó medidas enérgicas contra las prácticas de DEI en los sectores público y privado, incluida la contratación y la adjudicación de contratos federales. Cuatro días después del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, se ordenó a las agencias federales que pusieran fin a todas las oficinas y puestos de DEI.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia comenzó a utilizar la Ley de Reclamaciones Falsas para atacar iniciativas de diversidad en universidades y alegó que IBM, como contratista, violó la ley al mantener “prácticas que Estados Unidos sostiene que eran prácticas laborales discriminatorias”, según el anuncio del viernes.

“La discriminación racial es ilegal, y los contratistas del Gobierno no pueden eludir la ley reempaquetándola como DEI”, dijo Blanche en el comunicado del viernes. “El departamento lanzó la Iniciativa de Fraude de Derechos Civiles para erradicar esta mala conducta, exigir responsabilidades a los infractores y poner fin a esta práctica de una vez por todas”.

La Ley de Reclamaciones Falsas se remonta a la era de la Guerra Civil y permite al Gobierno recuperar fondos de hasta tres veces los daños en los que incurra, además de sanciones, según el Departamento de Justicia.

La ley también permite que ciudadanos particulares presenten demandas, alegando que el Gobierno fue defraudado, y conservar una parte de cualquier dinero que el Gobierno federal recupere.

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Con información de Karina Tsui y Andy Rose, de CNN.