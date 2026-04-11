Tres apuñalados y un sospechoso abatido por agentes en el metro de Nueva York, según la Policía

Por Gloria Pazmino, Mark Morales, Ray Sanchez y John Miller, CNN

Un sospechoso armado con un machete apuñaló a tres personas en el andén del metro de la Grand Central Terminal, en Midtown Manhattan, este sábado, antes de que los agentes le dispararan mortalmente, según el Departamento de Policía de Nueva York.

El incidente se produjo alrededor de las 9:50 a.m. (hora de Miami) en un andén bajo Grand Central, según un funcionario policial.

Al sospechoso, que portaba un machete, se le ordenó que soltara el arma antes de abalanzarse sobre los agentes, quienes abrieron fuego, indicó el funcionario. El hombre falleció a causa de sus heridas, según fuentes.

La gobernadora Kathy Hochul declaró en redes sociales que “personas inocentes fueron atacadas en un acto de violencia sin sentido”.

“Agradezco a nuestros valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso”, añadió.

Las tres víctimas —dos hombres de 84 y 65 años y una mujer de 70— fueron trasladadas a un hospital donde se espera que sobrevivan.

El sospechoso se encontraba en un tren del metro antes del incidente, actuando de forma errática, y luego salió al andén, según informó un funcionario.

El sospechoso era conocido por la Policía, ya había sido arrestado en numerosas ocasiones, incluso por amenazas y ataques con objetos punzantes, según dos fuentes policiales.

Se espera que la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, informe a los medios de comunicación más tarde este sábado.

Según el funcionario policial, en esta etapa de la investigación, el incidente no parece estar relacionado con el terrorismo.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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