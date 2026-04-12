El bloqueo del estrecho de Trump corre el riesgo de asestar otro duro golpe a la economía mundial

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán deja al presidente Donald Trump con un conjunto de opciones poco atractivas que difícilmente le darán una victoria decisiva o rápida.

Pero está redoblando la apuesta con un plan para imponer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, que conlleva sus propios riesgos de consecuencias graves e imprevistas.

La descripción que hizo la administración de las conversaciones del fin de semana en Islamabad, Pakistán, sugirió que esperaba lograr una capitulación de Irán ante exigencias que incluían una promesa de no buscar armas nucleares y la reapertura del estrecho.

Pero Irán se niega a ceder esta palanca crítica y no acepta la afirmación de Estados Unidos de que ya ha perdido la guerra. El resultado es un estancamiento que desafía una de las creencias centrales de Trump: que el poderío militar estadounidense doblegará a todos los adversarios a su voluntad.

Así que ahora Trump está bajo presión para reducir las opciones de Irán.

Dijo a los periodistas el domingo por la noche que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos hacer cumplir un bloqueo del estrecho a partir de las 10:00 a.m., hora de Miami. La idea es estrangular los ingresos petroleros de Irán y colapsar su economía. La medida también busca frustrar el plan de Teherán de aumentar sus ingresos cobrando por el paso seguro de los petroleros en esta vía marítima vital.

El plan de Trump ciertamente podría ser desastroso para la economía iraní, ya devastada por años de sanciones y la nueva guerra. Pero también amenaza con agravar el impacto económico de la guerra en las economías de Estados Unidos y del mundo.

Los precios del petróleo volvieron a dispararse de inmediato tras conocerse la noticia del bloqueo, y el precio del barril de crudo Brent subió un 8 % hasta los US$ 104.

Esta reacción pondrá a prueba la determinación de Trump, ya que los estadounidenses ya están frustrados por los altos precios de los alimentos y la vivienda y ahora están pagando, en promedio, más de US$ 4 por galón de gasolina. El aumento de los precios del petróleo ayudó a impulsar la tasa de inflación hasta el 3,3 % en marzo, frente al 2,4 % en febrero, y está teniendo un impacto negativo en toda la economía.

El presidente explicó el bloqueo en Fox News a primera hora del domingo. Pero hizo poco por aclarar cómo funcionaría. “Se llama todos adentro, todos afuera. Sí, se llama todos adentro y todos afuera”, dijo Trump.

“Habrá un momento en que haremos que todos entren y todos salgan”, añadió Trump, en referencia a cientos de petroleros varados en el golfo Pérsico. “Pero no será un porcentaje. No será un amigo tuyo, como un país que es tu aliado o un país que es tu amigo. Es todo o nada. Y eso no será dentro de mucho tiempo”.

El Comando Central de Estados Unidos dijo el domingo que el bloqueo se aplicaría a todo el tráfico que entre y salga de los puertos iraníes. “Las fuerzas de CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, señaló en una publicación en X.

Estados Unidos e Irán salieron de sus maratónicas conversaciones en Pakistán acusándose mutuamente de inflexibilidad. El estancamiento generó de inmediato dudas sobre la durabilidad de un alto el fuego de dos semanas que comenzó la semana pasada. Pero Trump dijo a los periodistas el domingo que se estaba “manteniendo bien”.

El plan de bloquear el estrecho traerá sus propios riesgos. Pero las otras opciones de Trump son malas.

El presidente podría volver a comprometerse con la implacable campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, pero no está claro si redoblar una ofensiva que ya ha devastado el complejo militar e industrial de Irán hará que sus líderes sean más propensos a ceder. Si Trump cumple una amenaza escalofriante de atacar centrales eléctricas y puentes, podría perjudicar a los civiles a los que una vez prometió ayudar y arriesgar represalias iraníes contra aliados de Estados Unidos, elevando los ya elevados costos de la guerra.

Y cualquier intento de Trump de abandonar la región tras declarar cumplidos los objetivos militares de Estados Unidos se vería socavado por el control férreo de Irán sobre el estrecho —un punto de estrangulamiento vital para la exportación mundial de petróleo— y por la conservación de su reserva de uranio enriquecido.

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que Trump no tenía más remedio que intentar abrir el estrecho. “Si no hiciéramos nada para detenerlos, no solo tendrían influencia; también tendrían aún más dinero del que tenían antes para canalizarlo hacia sus aliados intermediarios, aún más dinero para comprar suministros para misiles balísticos y continuar su producción nuclear”, dijo Haley a Dana Bash, de CNN, en “State of the Union” el domingo.

La idea del presidente de bloquear el estrecho podría ser una forma de poner a prueba el control de Irán sobre la vía marítima sin dar el paso de alto riesgo de desplegar tropas terrestres estadounidenses para atacar instalaciones de misiles en la costa, lo que podría provocar bajas estadounidenses. Pero la operación también podría hacer que los buques de Estados Unidos sean más vulnerables a ataques iraníes.

Bloquear el estrecho también aumentaría los riesgos de enfrentamientos diplomáticos con grandes potencias como China si Estados Unidos intentara detener cualquiera de sus embarcaciones que transiten por el estrecho. Trump ha invertido un capital político considerable en su cumbre del próximo mes con el líder chino Xi Jinping, que ya se ha pospuesto una vez debido a la guerra.

Un bloqueo estadounidense que detuviera a todos los barcos que aceptaran las condiciones de Irán para el paso también podría perjudicar a aliados como Japón y a los de Europa, a quienes Trump ya ha distanciado con la guerra y que dependen en gran medida de los suministros de petróleo del Golfo.

No es de extrañar que algunos críticos de Trump duden de que su último intento de arrebatar el control de la guerra vaya a funcionar, viéndolo como otro ejemplo de un liderazgo errático con justificaciones cambiantes para el conflicto, amenazas graves y retrocesos.

“No entiendo cómo bloquear el estrecho va a, de alguna manera, empujar a los iraníes a abrirlo. No veo la conexión”, dijo el senador Mark Warner, demócrata de Virginia, en “State of the Union”.

La Casa Blanca enumeró el domingo las exigencias de Estados Unidos que Irán se negó a aceptar. Entre ellas figuraban el fin de todo enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares dañadas durante los ataques estadounidenses del año pasado. Para impedir el desarrollo futuro de programas nucleares, la administración quiere garantizar la recuperación de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que se cree está enterrado entre los escombros de las instalaciones nucleares de Irán.

Los objetivos de guerra de Estados Unidos e Israel también incluyen frenar la amenaza regional de Irán, que ha impuesto durante años mediante una red de grupos radicales aliados. Por ello, el vicepresidente J. D. Vance, que encabezó la delegación estadounidense, pidió a los iraníes que pusieran fin a la financiación de Hamas, Hezbollah y los hutíes en Yemen. En lo que dijo que era la “oferta final y mejor” de Washington, incluyó una exigencia de abrir el estrecho para la navegación sin peajes.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, todas estas son exigencias estratégicas razonables. Pero es discutible si la guerra ha aumentado la capacidad de Trump para conseguirlas.

El rechazo de Irán a las exigencias de Estados Unidos plantea la pregunta de qué es exactamente lo que Washington ha logrado estratégicamente en seis semanas de guerra. La postura de Irán ha cambiado poco desde las conversaciones que Estados Unidos interrumpió antes de lanzar el conflicto. Y ahora tiene un nuevo punto de presión: su control del estrecho.

Irán acusa a Washington de ser inflexible, y su intransigencia parece no dejarle a Trump otra opción que considerar más acción militar. El negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que depende de Estados Unidos responder a lo que describió como propuestas constructivas. “Estados Unidos entendió nuestra lógica y nuestros principios, y ahora es el momento de decidir si puede ganarse nuestra confianza o no”, afirmó.

Por razones económicas y políticas, además de estratégicas, la administración está bajo una presión creciente para poner fin a la guerra rápidamente, un factor que probablemente influye en los cálculos sobre un bloqueo del estrecho.

La desafiante postura de Irán vuelve a poner en entredicho las afirmaciones de la administración de que la guerra es un éxito rotundo y de que miles de ataques con misiles y bombardeos han destruido la marina y las defensas aéreas de Teherán; han infligido un duro golpe a sus fuerzas armadas; y han eliminado capas de la alta dirigencia de la República Islámica.

Una guerra que Trump esperaba que fuera rápida y decisiva se está prolongando sin que se vislumbre un final. El daño económico es enorme y va en aumento, malas noticias para las debilitadas cifras de aprobación del presidente. La furia de Trump porque los aliados europeos de Estados Unidos se negaron a sumarse a una guerra de la que no fueron informados con antelación y que no querían, ha provocado nuevas divisiones en la OTAN.

Aún es demasiado pronto para emitir juicios definitivos sobre si la guerra reconfigurará la política iraní. Pero un régimen que reprime brutalmente a su pueblo ha sobrevivido tras desafiar el poderío militar de Estados Unidos e Israel, y sigue amenazando a los aliados de Estados Unidos en el Golfo.

El bloqueo propuesto es el último intento de Trump de refutar la máxima de que para los presidentes es fácil iniciar guerras en el extranjero y difícil detenerlas. Pero incluso si funciona, tendrá costos elevados que reflejan las muchas consecuencias que Trump no previó.

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