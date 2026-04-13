Colombia autoriza sacrificar a 80 de los “hipopótamos de la cocaína” de Pablo Escobar

Por Fernando Ramos, CNN en Español

La utopía animal del difunto Pablo Escobar, uno de los más sanguinarios jefes del narcotráfico en Colombia, terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla ecológica. Este lunes, el Gobierno de Colombia oficializó una de las decisiones más complejas y debatidas en materia de biodiversidad: la autorización para aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos que pertenecieron al capo narco.

Los animales viven en los alrededores de la llamada Hacienda Nápoles, un predio rural ubicado en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, que perteneció a Escobar y hoy está dedicado a actividades turísticas. La presencia de cerca de 160 de estos gigantes africanos en el corazón de Colombia no es un accidente de la naturaleza, sino el resultado de la excentricidad y el poder desmedido del narcotráfico en los años 80, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que tomaron la medida de autorizar la eutanasia de 80 de estos ejemplares debido al crecimiento descontrolado de esta especie invasora en la cuenca del río Magdalena.

“Sin esa acción es imposible controlar la población, y, como ya vimos, en las estimaciones implicaría que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas y a nuestras especies nativas, como el manatí y como la tortuga de río. Es con responsabilidad con nuestro ecosistema que tenemos que tomar estas acciones”, dijo Vélez este lunes en conferencia de prensa.

En 1981, Pablo Escobar, jefe en ese entonces del llamado Cartel de Medellín, decidió construir el zoológico privado más grande de América Latina, una forma de ostentar su poder y dinero. Para eso, adquirió una gran variedad de especies, como cebras, elefantes y jirafas, que fueron importadas ilegalmente desde un zoológico de Estados Unidos. Entre los animales exóticos que llegaron había cuatro hipopótamos: un macho y tres hembras.

A diferencia de otras especies, que murieron o fueron trasladadas tras el abatimiento del capo en 1993, los ahora llamados “narco hipopótamos” fueron abandonados a su suerte. Debido a su agresividad y al enorme costo de su transporte, las autoridades ambientales de la época prefirieron dejarlos en los lagos de la hacienda, creyendo que no sobrevivirían o que su población se mantendría controlada.

Lo que nadie previó fue que el valle del río Magdalena se convertiría en un paraíso biológico para la especie que se ha reproducido sin control, amenazando a especies nativas e incluso convirtiéndose en un peligro para los habitantes de la zona.

La decisión de aplicar la eutanasia responde a una crisis ecológica que ha venido siendo evaluada hace años por diferentes sectores científicos y de defensa del medio ambiente. La ejecución de este plan contará con una asignación equivalente a unos US$ 2.000.000, dada la complejidad de rastrear y sedar a estos mamíferos de hasta tres toneladas en zonas de difícil acceso. “La ciencia nos pide actuar. Las acciones son indispensables para evitar un desastre ecológico irreversible en nuestros ríos”, afirmó la ministra Vélez durante la presentación de una circular técnica sobre el tema.

La decisión del Ministerio plantea un debate entre la protección del ecosistema global y el derecho a la vida de animales individuales que ha estado presente durante los últimos años en Colombia.

“Desde el Instituto Humboldt continuaremos aportando conocimiento en apoyo al Ministerio y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para controlar los #HipopótamosInvasores”, afirmó este organismo de defensa del medio ambiente en su cuenta oficial en X.

“Por los manatíes, nutrias, bagres rayados, y por supuesto, también por la gente de las comunidades locales, este es el paso en la dirección correcta. Aplaudo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible finalmente tome una decisión triste, pero firme y necesaria. Gracias por escuchar a la ciencia”, sostuvo la bióloga y doctora en ecología y desarrollo sostenible Nataly Castelblanco.

Esta división es tan profunda que ha llegado a los estrados judiciales. En años anteriores, acciones populares y tutelas interpuestas por defensores de los animales lograron frenar intentos de sacrificio, lo que explica por qué el Gobierno ha tenido que emitir protocolos tan rigurosos y justificados científicamente para tomar finalmente esta decisión.

El paso dado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible marca el fin de décadas de debate frente a una compleja herencia del narcotráfico colombiano, y apunta a priorizar la estabilidad de los ecosistemas del país por sobre la especie exótica.

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