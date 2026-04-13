“Euphoria” se ha quedado grande, dentro y fuera de la pantalla

Por Alli Rosenbloom, CNN

Todo era diferente cuando “Euphoria” se estrenó en 2019.

Sydney Sweeney y Jacob Elordi eran recién llegados, había expectación por ver a Zendaya asumir un papel tan crudo tras su participación en la franquicia familiar de Marvel “Spider-Man”, y los queridos habituales de la serie Eric Dane y Angus Cloud aún estaban con nosotros. La gente también trataba de entender el hecho de que el rapero Drake figurara acreditado como uno de los productores ejecutivos de la serie.

La aclamada primera temporada, con su representación audaz e inquietante de adolescentes de secundaria con problemas, se sintió pertinente y urgente, y terminó ganando nueve premios Emmy en horario estelar a lo largo de sus dos temporadas, incluidos dos galardones para Zendaya por su impactante interpretación del personaje central, Rue Bennett.

Pero han pasado más de cuatro años desde la segunda temporada de “Euphoria” y, bueno, han ocurrido muchas cosas.

Para empezar, desde 2022, “Euphoria” se ha visto acosada por informes de caos en el set, parte de ello provocado por los retrasos tras las huelgas simultáneas de guionistas y actores de 2023, y parte de ello, según se informa, debido a reescrituras y diferencias creativas.

Ahora, mientras la serie hizo su esperado regreso el domingo, la tercera y presuntamente última temporada del programa creado por Sam Levinson está surgiendo en un mundo drásticamente diferente, tanto en términos de la historia que se cuenta en pantalla como de la generación de estrellas que la serie ayudó a lanzar fuera de ella.

Todo esto plantea la pregunta: ¿ha pasado demasiado tiempo?

“Euphoria” —al menos en sus inicios— seguía a un grupo de amigos de la infancia que lidian con el amor, la adicción y el trauma durante sus años de secundaria. Sin embargo, la temporada 3 retoma la historia cinco años después de la última vez que vimos a Rue, Nate y Cassie (interpretados por Zendaya, Elordi y Sweeney, respectivamente), ya claramente fuera de la adolescencia mientras se enfrentan a la fe y la redención, según una sinopsis oficial. La serie también está protagonizada por Colman Domingo, Alexa Demie, Hunter Schafer y Maude Apatow.

Mientras los creadores definían cómo la temporada 3 cerraría la historia de todos, las estrellas revelación de la serie —en particular Sweeney y Elordi— experimentaron ascensos meteóricos en la fama, y Zendaya también siguió creciendo.

Elordi regresa esta temporada como un recién nominado al premio Oscar, tras recibir el reconocimiento del organismo de votación más prestigioso de Hollywood por su actuación en “Frankenstein” de Guillermo del Toro el año pasado, y Sweeney se ha convertido en una estrella de alcance masivo tras papeles muy comentados, entre ellos “White Lotus”, “Anyone But You” y “The Housemaid” del pasado diciembre, que pronto tendrá una secuela. Sweeney también quedó en el centro de varias conversaciones cuando apareció en un controvertido anuncio de jeans el año pasado.

En cuanto a Zendaya, además de protagonizar películas del Universo Cinematográfico Marvel y la franquicia ganadora del premio Oscar “Dune”, la exestrella de Disney se ha convertido en una figura dominante y rentable de Hollywood. Este año está vinculada a “The Odyssey” y a la tercera y última entrega de “Dune”, antes de regresar a Marvel en “Spider-Man: Brand New Day” este otoño. Y eso sin mencionar su película junto a Robert Pattinson, “The Drama”, que ya está en cines.

Además, la temporada 3 de “Euphoria” está cambiando el ambiente con un nuevo sonido. El prolífico compositor de cine de Hollywood Hans Zimmer figura acreditado por la música del episodio de estreno de la temporada, en lugar del artista británico Labrinth, quien escribió la música de las dos primeras temporadas y a quien se atribuye ampliamente haberle dado a la serie una identidad melódica única.

“Euphoria” también ha sufrido algunas pérdidas desgarradoras desde la última temporada.

Cloud, quien interpretó al entrañable y sincero traficante de drogas Fezco en las dos primeras temporadas, murió a los 25 años en 2023 debido a una sobredosis accidental. Y Dane, quien encarnó a Cal Jacobs, el padre reprimido de Nate, murió en febrero tras una batalla contra la ELA, después de filmar escenas para la temporada final de la serie.

A pesar de la muerte de Cloud en la vida real, Fezco está vivo en la temporada 3, y la Rue de Zendaya y la Lexi de Apatow hablan abiertamente de que está en prisión en el primer episodio.

Esta fue una elección intencional, según Levinson, quien dijo en un comunicado compartido con CNN que esta temporada se convirtió en su manera “de honrar a Angus y a todos los chicos a los que no se les ofreció una segunda oportunidad”.

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