ICE detiene en Florida a Alexandre Ramagem, el fugitivo exjefe de inteligencia de Brasil

Por Michael Rios y Max Saltman, CNN

Alexandre Ramagem, el fugitivo exjefe de inteligencia y legislador brasileño, ha sido puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Ramagem, quien enfrenta una condena de 16 años de prisión en Brasil por su presunta participación en un plan de golpe de Estado con el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, ha estado viviendo exiliado en Florida en los últimos meses.

La Policía Federal de Brasil pareció hacer referencia a la detención de Ramagem en un comunicado publicado el lunes. Dijo que un fugitivo brasileño condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil había sido “arrestado” en Florida como resultado de la “cooperación policial internacional entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado”.

Contactada por CNN, no dijo si había solicitado la extradición de Ramagem.

El sitio web de ICE dijo que Ramagem estaba “bajo custodia de ICE”, pero no proporcionó más detalles.

El periodista Paulo Figueiredo, un aliado de Bolsonaro, afirmó que la detención no fue el resultado de la cooperación entre las autoridades brasileñas y estadounidenses. Por el contrario, afirmó que Ramagem fue detenido tras un control de tráfico y posteriormente remitido a ICE. Añadió que Ramagem tiene estatus migratorio legal en Estados Unidos y tiene una solicitud de asilo pendiente en revisión.

Figueiredo dijo a CNN que Immigrex, una empresa de la que es socio, está proporcionando representación legal a Ramagem.

Ramagem, quien se desempeñó como director de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la presidencia de Bolsonaro, asistió el mes pasado a un foro de seguridad en un resort de golf de Trump en Miami.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la presidencia de Brasil para obtener más información.

La detención de Ramagem se produce después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunciara el viernes un nuevo acuerdo con las autoridades estadounidenses para reprimir el crimen organizado.

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Con información de Julia Vargas Jones, de CNN