La crisis de Irán ejemplifica un mundo cada vez más resistente a las exigencias de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Las leyes férreas del mundo que rigen la presidencia de Donald Trump —fuerza, poder y autoridad— están siendo cada vez más cuestionadas tanto en el país como en el extranjero.

Trump y sus subordinados no han ocultado su creencia en su propio dominio ni su disposición a ejercer un poderío estadounidense sin límites en busca de victorias económicas, geopolíticas y nacionales. Sus políticas son una extensión de una imagen pública basada en la confrontación y la escalada de conflictos.

Sin embargo, una situación internacional cada vez más caótica y una creciente agitación interna sugieren que la metodología de escalada y coerción del presidente tiene límites, y que podría estar llevándolo a situaciones políticas perjudiciales.

La guerra en Irán está demostrando ser la prueba definitiva del enfoque de Trump.

Sus instintos podrían explicar su decisión de lanzar un ataque contra las ambiciones militares, nucleares y regionales de Irán, algo que presidentes anteriores evitaron. Pero la negativa de Teherán a ceder ante las exigencias de Trump está empezando a revelar los límites del poder estadounidense, y también los suyos propios.

Esto ha dejado al presidente ante decisiones difíciles. Podría intensificar el conflicto para intentar obligar a Irán a cumplir con sus exigencias, pero eso podría aumentar las bajas estadounidenses y provocar graves repercusiones económicas.

Podría proclamar la victoria y desentenderse, pero el control iraní del estrecho de Ormuz y la retención de sus reservas de uranio enriquecido desmentirían cualquier afirmación de este tipo.

Para escapar de la trampa, Trump ha optado por una estrategia que combina el poder militar estadounidense con su negativa a ceder terreno ante un enemigo que contraataca.

Su nuevo bloqueo del estrecho es un intento de estrangular la economía iraní, a pesar de las graves repercusiones potenciales en los mercados energéticos mundiales.

La búsqueda de una solución definitiva en Irán es la crisis más importante para el presidente. Pero su errático liderazgo bélico ya se vislumbraba en otras controversias.

No ha logrado obligar a los aliados de la OTAN a unirse a una guerra a la que se oponían y de la que no fueron informados con antelación. Ni siquiera sus amenazas de abandonar la alianza convencieron a las naciones de renunciar a lo que consideran sus propios intereses nacionales. Su falta de apoyo le ha costado a Estados Unidos opciones en las que solía confiar en guerras pasadas.

El enfoque brusco de Trump puede funcionar, como cuando logró algunos acuerdos mediante la guerra arancelaria contra socios comerciales de Estados Unidos.

Pero China, una superpotencia económica, respondió amenazando con cortar las exportaciones de tierras raras, un recurso crucial. Beijing aprovechó el potencial de una guerra comercial para desestabilizar los mercados globales y obligar a Trump a ceder.

Irán parece haber aprendido de ese episodio que Estados Unidos es vulnerable a las perturbaciones de la economía global, y ha hecho todo lo posible por mantenerlo como rehén con su propio cierre del estrecho.

La sensación de que parte del poder de Trump se está desvaneciendo va más allá del conflicto con Irán.

El presidente ha visto los límites de su magnetismo político tras desplegar su movimiento para apoyar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Ese otro intento fracasó el domingo, cuando los votantes rechazaron al líder autoritario y perjudicaron el proyecto de Trump de convertir a Europa en un movimiento MAGA.

Al igual que con su homólogo de Hungría, algunas de las políticas internas de Trump están generando una fuerte reacción en contra.

La opinión pública lo obligó a dar marcha atrás en su programa de deportaciones masivas tras la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota a principios de este año.

Además, el fracaso de la mayoría de los intentos de Trump por utilizar la ley para castigar a sus enemigos políticos —lo que contribuyó al despido de la secretaria de Justicia Pam Bondi— demuestra que, al menos, algunos límites constitucionales aún lo restringen.

Incluso el papa León XIV, un estadounidense que ha enfadado al presidente con su abierta oposición a la guerra en Irán, se vio impulsado a decir el lunes: “No le tengo miedo a la administración Trump”.

Trump nunca ha ocultado su creencia de que goza de un poder absoluto.

“Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente des Estados Unidos”, declaró Trump en agosto pasado. Este año, le dijo al New York Times que el único límite a sus acciones en el extranjero era su “propia moral”.

Esa convicción se refleja en su negativa a recabar la opinión del Congreso o a preparar al país para el combate antes de lanzar una guerra que ya dura seis semanas.

Cuando se les pregunta a los funcionarios de la Casa Blanca sobre los próximos pasos a seguir en Irán, suelen responder con una variante de “solo el Presidente… sabe lo que hará”, lo que pone de manifiesto una tendencia a rechazar los principios de reparto del poder propios del sistema republicano.

La filosofía de poder y escalada que sustenta el segundo mandato de Trump fue expresada de la mejor manera por el vicesecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller.

“Vivimos en un mundo, en el mundo real… que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”, declaró Miller a Jake Tapper de CNN en enero, en medio de la euforia de la Casa Blanca por la captura del derrotado líder de Venezuela Nicolás Maduro.

Las estrategias de Trump para imponer su voluntad parecían funcionar mejor al principio de su carrera presidencial. Convirtió al Partido Republicano en un instrumento de su voluntad, que sigue sin estar dispuesto a contener sus impulsos más desmedidos a pesar de la caída en picado de sus índices de aprobación.

La incursión de las fuerzas especiales que sacó a Maduro de su casa en enero fue un gran éxito para Trump.

Y bajo su “Doctrina Donroe” de dominio del hemisferio occidental, también utilizó su influencia política para ayudar a líderes afines a ganar elecciones en Argentina y Honduras.

Pero la suerte de Trump podría estar empezando a agotarse en Irán.

La guerra comenzó con una demostración de destrucción similar a la de otros conflictos estadounidenses del siglo XXI, pero pronto empezó a poner de relieve la lección histórica de que una ventaja aérea masiva no puede, por sí sola, generar victorias inequívocas ni un cambio de régimen.

Una forma de interpretar el bloqueo del estrecho impuesto por Trump es como un intento de restablecer su dominio y el de Estados Unidos sobre Irán para mejorar las perspectivas de una solución negociada.

Reducir los ingresos petroleros y las importaciones de Irán podría provocar el colapso de su economía. En ese caso, Irán podría verse obligado a negociar la paz en los términos de Trump.

Pero una lección de la guerra es que los líderes iraníes creen estar librando una batalla existencial y están dispuestos a infligir un sufrimiento infinito a su pueblo.

Quizás apuestan a que Trump carece de la tolerancia política necesaria para el aumento de los precios del petróleo y la gasolina, así como para un repunte de la inflación en un año de elecciones de mitad de mandato.

Podrían pasar meses hasta que el bloqueo doblegue a Irán. El tiempo es un lujo del que carecen los candidatos republicanos al Congreso.

En Europa se está produciendo una incapacidad similar para controlar los resultados.

El fin de los 16 años de Gobierno nacionalista de Orbán priva al movimiento MAGA de un modelo a seguir que impuso medidas represivas contra la inmigración y la prensa, y que politizó a las grandes empresas y la ley.

La partida de Orbán privará a la administración de un aliado dentro de la Unión Europea, a la que Trump desprecia.

También es un duro golpe para el vicepresidente J.D. Vance, quien acababa de viajar a Hungría para pedir a los votantes que siguieran apoyando a Orbán.

Y el espectáculo de una participación masiva de votantes que rechazan el populismo y el nacionalismo en una derrota electoral demasiado grande como para negarla puede preocupar a la Casa Blanca.

Pero también hay lecciones para los demócratas estadounidenses. El resultado del domingo difícilmente representó una victoria de los valores progresistas de izquierda.

El candidato ganador, Péter Magyar, es un líder de centroderecha que en su momento fue leal a Orbán.

Y a menos que logre superar la maldición de los líderes democráticos europeos y solucionar los problemas de las economías y los sistemas de salud, el populismo podría seguir siendo una fuerza poderosa.

En un sentido más amplio, el declive de Orbán sugiere que el culto al liderazgo autoritario —al menos en una sociedad cuasi democrática— no puede superar indefinidamente las poderosas corrientes políticas ni las desventajas de estar en el poder.

La creencia de Trump de que goza de un poder ilimitado nunca se fundamentó en la Constitución ni en la tradición política estadounidense. Y el inevitable deterioro inherente a los segundos mandatos presidenciales podría debilitarlo aún más, justo cuando Irán está desafiando su imagen de líder autoritario a nivel internacional.

Pero eso nos lleva a otra pregunta difícil: ¿Qué podría hacer para demostrar que su poder no se está desvaneciendo?

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