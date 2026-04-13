Las 5 cosas que debes saber este 13 de abril: Elecciones en Perú, estrecho de Ormuz, primer ministro de Hungría y más

Por CNN en Español

Trump dice que EE.UU. bloqueará el estrecho de Ormuz. Péter Magyar acaba con la hegemonía de Viktor Orbán en el poder en Hungría. Eric Swalwell ya no va por la gobernación de California. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Los peruanos acudieron el domingo a las urnas para elegir al noveno presidente en una década. Fue una jornada marcada por una cédula electoral con 35 candidatos y retrasos que incluso obligaron al Jurado Nacional de Elecciones a extender hasta este lunes la votación en varias mesas que no se instalaron el domingo. Mientras tanto, La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa con el conteo preliminar de la primera vuelta.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que comenzará a aplicar un bloqueo marítimo a todo el tráfico que entre y salga de los puertos iraníes a partir de las 10:00 a.m., hora de Miami, de este lunes, de acuerdo con la exigencia del presidente Donald Trump. Los precios del petróleo subieron tras conocerse esta medida.

El candidato Péter Magyar ganó las elecciones de Hungría y puso fin a los 16 años de permanencia de Viktor Orbán en el cargo de primer ministro. El candidato del partido Tisza, además, podría lograr una supermayoría en el parlamento húngaro y prometió estrechar las relaciones con Europa.

El representante Eric Swalwell informó el domingo que se retiraría de la contienda por la gobernación de California tras acusaciones de conducta sexual inapropiada que llevaron a un colapso casi inmediato de su campaña.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios no partidista, estimó que 15.000 personas fueron deportadas a terceros países entre enero y diciembre de 2025, una fracción mínima de las deportaciones.

¿Quién ganó el Masters de Augusta de 2026?

A. Rory McIlroy

B. Tiger Woods

C. Scottie Scheffler

D. Justin Rose

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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En menos de 20 segundos, los contratistas demolieron por implosión el hotel Mandarin Oriental, de 23 plantas, un edificio emblemático del perfil urbano de Miami.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Rory McIlroy ganó el Masters de Augusta e hizo historia con su segundo título consecutivo. Se une así a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods como los únicos jugadores que han ganado títulos consecutivos en el Augusta National.

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