Muere en Louisiana otro inmigrante mexicano bajo custodia de ICE, el tercer caso en poco menos de un mes

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Un inmigrante mexicano murió este sábado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Louisiana, informó la agencia este lunes, el tercer caso que se conoce en poco menos de un mes en medio de las duras políticas de inmigración del Gobierno de Donald Trump.

Alejandro Cabrera Clemente fue encontrado “sin signos vitales” en su celda en el centro correccional de Winn en Louisiana, dijo ICE a través de un comunicado. A pesar de que el hombre de 49 años fue trasladado a un hospital para “un tratamiento médico avanzado”, según las autoridades de inmigración, se declaró su muerte alrededor de las 8:51 am.

“A su llegada al Centro Médico de Winn Parish (WPMC), el personal médico continuó con los esfuerzos de reanimación. A pesar de las medidas para salvarle la vida, aproximadamente a las 8:51 am, un médico en el lugar en el WPMC certificó la muerte de Cabrera”, detalló la agencia.

Por su parte, la secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dijo que la causa de muerte “sigue bajo investigación” y que se mantiene en comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer las “circunstancias previas” al fallecimiento de Cabrera.

Según ICE, Cabrera se encontraba en Estados Unidos desde hace 25 años después de que ingresó al país “ilegalmente y sin inspección”. Además, dijo que el mexicano enfrentaba cargos “por violencia doméstica, no presentarse ante la corte, conducta desordenada y una infracción de tránsito, con resoluciones pendientes”.

CNN intenta contactar a la familia de Cabrera Clemente.

Cabrera fue detenido por ICE el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y el 13 de ese mismo mes fue trasladado a aproximadamente 900 kilómetros de distancia, al Centro Correccional de Winn. De acuerdo con la agencia, el inmigrante mexicano estaba a la espera de los procedimientos de deportación ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

La cancillería mexicana dijo que activó los protocolos correspondientes y que las autoridades consulares en Atlanta ya contactaron a la familia de la víctima para brindarles asistencia legal.

“Se analizaran las acciones a seguir en el caso”, añadió el comunicado, que también expresó las “deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE” y sostuvo que la “repetición de defunciones” es “inaceptable”.

Sobre las condiciones de detención de los migrantes, la ex vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha dicho que “cualquier afirmación de que existen condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa”.

Ante el creciente número de migrantes fallecidos bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses, el Gobierno de México ha endurecido su postura y ha pedido esclarecer las circunstancias en que ocurren los hechos. A finales de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su país agotaría “todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos”.

Ese mismo día, la SRE anunció una serie de medidas que incluyen la participación en una demanda colectiva contra ICE por las condiciones de detención de migrantes en custodia y una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar los casos de personas muertas en centros de detención.

El de Cabrera es el tercer caso que se conoce de un mexicano fallecido bajo custodia de ICE en poco menos de un mes, luego de la muerte de un joven de 19 años a mediados de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, y días después, la muerte de otra persona en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

De acuerdo con un análisis de CNN publicado a finales de marzo, al menos 14 inmigrantes mexicanos han muerto en lo que va del segundo mandato de Trump. Con la muerte de Cabrera, la cifra se eleva a 15.

En poco más de 14 meses de su segundo mandato, el Gobierno de Trump ya igualó el número de muertes de mexicanos bajo custodia de ICE de todo el segundo Gobierno de Bush, que hasta ahora mantenía el récord más alto con 12 muertes.

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Con información de Uriel Blanco