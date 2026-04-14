Celia Cruz ingresa en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Estos son los otros artistas admitidos en 2026

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El “¡Azúcar!” de Celia Cruz se coló al Salón de la Fama del Rock & Roll: la institución anunció el martes la lista de artistas admitidos en 2026 y, de manera honorífica, incluyó a la cantante cubana fallecida en 2003 a los 77 años en la categoría de “Influencia temprana”.

Y con esta buena noticia llegó una mala: la cantante colombiana Shakira, quien estaba nominada este año, quedó fuera de los admitidos.

El Salón de la Fama del Rock & Roll elige artistas mediante votos emitidos por un panel internacional de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical

En total, el Salón de la Fama admitió a 18 artistas en 2026, ocho en la categoría de “intérprete”, cinco en el renglón de “influencia temprana”, cuatro en el rubro de “excelencia musical” y un ganador del premio Ahmet Ertegun.

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Phil Collins era nominado por primera vez como artista en solitario, ya que figura en el Salón de la Fama como integrante de la banda Genesis. Collins es ahora el artista número 29 en ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll al menos dos veces.

El Salón de la Fama del Rock & Roll se ha abierto en los últimos años a otros géneros musicales, como el pop, el rock, el blues, el R&B, el soul, el hip hop, el heavy metal, el punk, el jazz y el dance.

El único requisito para ser nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll es que hayan transcurrido al menos 25 años desde el lanzamiento de la primera grabación comercial del artista a nominar.

Celia Cruz

Fela Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons

Así describió el Salón de la Fama del Rock & Roll en su sitio web a la llamada guarachera de Cuba: “Cruz fue pionera del pop latino del siglo XX y más allá con sus aportes al estilo de guaracha afrocubana, así como con la creación y popularización de la salsa. Con su potente voz y su imagen vibrante, Cruz fue la voz del amor y la libertad tras la revolución cubana y durante el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Cruz vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas latinas más vendidas hasta la fecha. Con clásicos como ‘Quimbara’, ‘La vida es un carnaval’ y ‘La negra tiene tumbao’, Cruz reina como la indiscutible reina de la salsa”.

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin

Ed Sullivan

La ceremonia está programada para el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y un especial de televisión está previsto para emitirse este diciembre en Estados Unidos en la cadena ABC y en la plataforma de streaming Disney+.

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Con información de Lisa Respers France, de CNN.