El duelo de resistencia económica entre Irán y EE.UU. está a punto de entrar en una nueva fase peligrosa

Análisis por David Goldman, CNN

Irán ha estado ganando su duelo de resistencia económica contra el presidente Donald Trump.

El extraordinario bloqueo del estrecho de Ormuz impuesto por Trump esta semana demuestra que Estados Unidos no tiene intención de ceder por el momento. Sin embargo, este nuevo y significativo paso de Estados Unidos conlleva un riesgo sustancial, y no solo para la economía.

De prolongarse, el bloqueo podría infligir graves daños tanto a la economía iraní como a la estadounidense. Se trata de una especie de dolor económico mutuamente asegurado que Estados Unidos, con su economía de 31 billones de dólares, apuesta a poder soportar mejor.

No obstante, el bloqueo requerirá de un considerable poderío militar para ejecutarse, lo que podría poner a las tropas estadounidenses en peligro, una consecuencia que Estados Unidos ha logrado evitar en gran medida hasta ahora al haber llevado a cabo la mayor parte de sus ataques desde el aire. Poner soldados sobre el terreno —o, en este caso, a bordo de buques enemigos— y tomar el control de aguas peligrosas amenaza con aumentar el número de bajas estadounidenses.

La opinión pública estadounidense ya se opone mayoritariamente a la guerra, y el bloqueo conlleva el riesgo de provocar dos resultados ante los cuales han demostrado no tener tolerancia alguna: precios de la gasolina aún más elevados y bajas entre las tropas. Trump apuesta a que Irán será el primero en ceder; sin embargo, Irán ya ha soportado graves penurias económicas en el pasado, y existen escasos indicios de que esté dispuesto a dar marcha atrás en esta lucha existencial.

“El duelo de resistencia en torno al petróleo sigue intensificándose”, afirmó Helima Croft, directora global de estrategia de materias primas en RBC Capital Markets y exanalista de la CIA. “No estoy segura de que ninguna de las dos partes esté preparada para desviarse de su rumbo”.

El bloqueo podría retirar del mercado global los 1,8 millones de barriles de crudo que Irán ha estado exportando a diario durante el conflicto. Esto representa aproximadamente el 2 % de la demanda mundial diaria. Si bien no constituye un volumen de petróleo descomunal, en un contexto en el que ya se han bloqueado 12 millones de barriles diarios debido al cierre efectivo del estrecho por parte de Irán cada gota cuenta.

El mercado mundial del petróleo ya ha dado muestras de lo que podría ocurrir si el bloqueo se prolonga: el lunes, los precios del crudo llegaron a repuntar hasta un 8 %. Esto podría empujar aún más al alza los precios de la gasolina, que ya se sitúan en máximos de los últimos cuatro años. El mes pasado, los precios experimentaron su mayor repunte desde 2022, y los ciudadanos estadounidenses —preocupados por la inflación— están demostrando una tolerancia nula ante cualquier nuevo encarecimiento del coste de la vida.

Durante una intervención en el canal Fox Business este lunes, Trump reconoció que los elevados precios de la gasolina podrían persistir hasta la celebración de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre. “Podría ser; podrían ser iguales, o tal vez un poco más altos, pero deberían rondar la misma cifra”, dijo Trump a Maria Bartiromo, de Fox.

Sin embargo, un bloqueo exitoso podría resultar significativamente más devastador para Irán.

El bloqueo estrangulará las exportaciones de petróleo de Irán, interrumpiendo su principal fuente de ingresos, señaló Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. La única ruta de oleoducto de Irán, hacia un puerto en el golfo de Omán, tiene una capacidad de exportación realista de apenas 200.000 barriles diarios, y la Marina de EE.UU. también podría intentar bloquearla.

“Irán sin duda se verá perjudicado por esto, y de manera severa”, afirmó Adnan Mazarei, investigador sénior en asuntos de Medio Oriente en el Instituto Peterson de Economía Internacional.

Aun así, Irán está muy acostumbrado a las sanciones y al sufrimiento económico, y cuenta con los recursos necesarios para resistir durante un tiempo considerable. Después de que Estados Unidos levantara las sanciones sobre el petróleo iraní el mes pasado, la producción de crudo del país experimentó un fuerte repunte. El volumen total de crudo iraní en el mar —incluyendo el almacenamiento flotante y los cargamentos en tránsito— alcanzó aproximadamente los 190 millones de barriles esta semana, según Johannes Rauball, analista sénior de investigación de crudo en Kpler.

La Marina de EE.UU. podría interceptar parte de ese volumen, pero detener la totalidad de ese crudo resultaría una tarea complicada.

“Es poco probable que las medidas actuales perturben de manera sustancial a Irán a corto plazo”, comentó.

Irán también ha desarrollado ciertos trucos para eludir las sanciones en el pasado. Tiene un historial de mezclar su petróleo con el de Iraq o de contrabandear combustible a través de Pakistán, señaló Hasan Alhasan, investigador sénior en política de Medio Oriente en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Baréin.

Entonces, ¿quién cederá primero?

– “El tiempo juega a favor de Irán”, afirmó Rauball.

– “Irán ya ha tenido que lidiar con sanciones devastadoras en el pasado, y nunca renunció a su derecho a enriquecer uranio”, dijo Croft.

– “Probablemente Irán pueda resistir más tiempo del que la Marina de EE.UU. estaría dispuesta a mantener el bloqueo”, añadió Karen Young, investigadora sénior en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Tres votos a favor de Irán.

Con su bloqueo, Estados Unidos asume de hecho una tarea punitiva: arrebatarle a Irán el control del estrecho de Ormuz.

La administración Trump anunció hace más de un mes que la Marina escoltaría a los buques petroleros a través del estrecho. Sin embargo, eso nunca sucedió, en parte debido al peligro que suponía para las tropas navegar por aguas estrechas mientras debían repeler minas y embarcaciones de ataque iraníes. La complejidad logística hizo que este plan pasara a ser una prioridad baja para la Marina, la cual se centró, en cambio, en neutralizar las capacidades ofensivas de Irán.

El bloqueo de Trump es, en la práctica, idéntico al plan de escolta; solo ha cambiado el objetivo: los buques de la Marina tendrán la misión de interceptar y apoderarse de las embarcaciones enemigas para impedir que Irán logre sacar su petróleo a mar abierto.

Se trata de una grave escalada en el conflicto: el lunes, Trump declaró que Estados Unidos hundirá cualquier buque iraní que se acerque a la zona del bloqueo estadounidense. Un alto legislador iraní respondió que cualquier buque de la Marina que intente bloquear los puertos de Irán será “enviado al fondo del mar”. No es una amenaza vacía: aun con una Marina mermada, Irán ha demostrado ser capaz de atacar embarcaciones en el estrecho utilizando pequeñas lanchas rápidas y drones de bajo costo.

Asimismo, el bloqueo conlleva el riesgo de que la guerra se extienda más allá de sus confines actuales. Irán ya ha respondido a ataques previos de Estados Unidos e Israel dinamitando infraestructuras energéticas vitales en Qatar y Arabia Saudita; en este sentido, Croft señaló que cabe esperar que Teherán intensifique sus ataques contra las instalaciones energéticas de la región si Trump respalda su amenaza con acciones concretas.

Grupos próximos a Irán, incluidos los hutíes y milicias respaldadas por Teherán en Iraq, también podrían involucrarse en el conflicto de manera mucho más amplia de lo que lo han hecho hasta ahora, advirtió Croft. De hecho, ya han comenzado a hostigar a buques en el mar Rojo y, al parecer, han atacado un oleoducto en Arabia Saudita.

“Es poco probable que este bloqueo se limite únicamente a Irán”, afirmó Mazarei.

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Nadeen Ebrahim y Brad Lendon contribuyeron con este reporte.