Elecciones parlamentarias fortalecen la posición del primer ministro de Canadá, Mark Carney, para contrarrestar a Trump

Por Lex Harvey, CNN

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, consolidó su poder y consiguió fortalecerse para contrarrestar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que una serie de cambios históricos en el parlamento y dos victorias en elecciones especiales convirtieran a su Partido Liberal en un Gobierno mayoritario en el Parlamento.

Según las proyecciones de CBC News, filial de CNN, los liberales obtendrían dos escaños adicionales en el parlamento, alcanzando así los 173 escaños en la Cámara de los Comunes, apenas uno por encima del umbral necesario para la mayoría parlamentaria. Aún no se ha anunciado el resultado de una tercera contienda, una elección muy reñida en Quebec que el candidato liberal había ganado previamente por un solo voto.

Las victorias del lunes para los liberales se producen tras las deserciones de cinco políticos de la oposición en los últimos cinco meses.

La nueva mayoría de Carney afianzará su poder y le permitirá impulsar su agenda, que se ha centrado principalmente en rechazar los aranceles y las amenazas de anexión de Trump, así como en reducir la dependencia de Canadá de su vecino del sur.

Desde que Carney llegó al poder el pasado mes de marzo tras la dimisión del cada vez más impopular expresidente Justin Trudeau, se ha convertido en una de las voces globales más contundentes contra el nacionalismo de “Estados Unidos primero” de Trump y la intimidación económica.

En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial que tuvo repercusión en todo el mundo, advirtió sobre el fin del orden internacional basado en normas e hizo un llamado a las potencias medianas para que se unieran.

El rápido ascenso de Carney, que representó una notable recuperación para los liberales, que por aquel entonces atravesaban un mal momento, se atribuyó en parte a Trump y a la percepción de muchos canadienses de que Carney, un exbanquero central, era la persona idónea para contrarrestarlo.

En declaraciones realizadas en Sydney, Australia, el mes pasado, Carney afirmó que su estrategia para tratar con Trump se basa en el “respeto, pero no en la obsequiosidad”.

“Está más interesado en conocer tu punto de vista sobre diversos temas en privado, y eso crea la posibilidad de resolver las cosas”, dijo Carney sobre el líder estadounidense, según CBC News.

“Pero, para ser claros, no es fácil.”

La hostilidad de Trump hacia Canadá ha despertado un nuevo sentimiento de patriotismo entre los canadienses, muchos de los cuales todavía se niegan a viajar a Estados Unidos o a comprar productos fabricados en ese país como señal de resistencia contra lo que muchos consideran una traición por parte de su antiguo aliado y vecino.

Carney se ha beneficiado de este nuevo sentimiento de unidad y, a su vez, lo ha fomentado.

En su discurso en la convención del Partido Liberal la semana pasada, aludió a las amenazas de Trump de convertir a Canadá en el estado número 51.

“Unidos, construiremos una Canadá fuerte, una Canadá para todos, una Canadá fuerte que nadie podrá arrebatarnos jamás”, dijo Carney.

Sin embargo, la búsqueda de la mayoría por parte de Carney ha generado reacciones adversas entre algunos liberales que consideran que su política de aceptación generalizada hacia los disidentes pone en riesgo los valores del partido.

La veterana parlamentaria conservadora Marilyn Gladu, que se pasó al Partido Liberal a principios de este mes, se ha manifestado abiertamente en contra del aborto; el derecho a decidir en Canadá es un principio fundamental de la ideología del Partido Liberal.

Sin embargo, según informó la CBC, afirmó estar comprometida a votar con los liberales en cuestiones relativas al derecho de la mujer a decidir.

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