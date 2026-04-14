J.D. Vance tuvo dos oportunidades de alto perfil para demostrar su valía. Fracasó en ambas

Análisis por Aaron Blake, CNN

En la segunda mitad de 2025, el futuro del vicepresidente J.D. Vance como próximo candidato republicano a la presidencia parecía bastante prometedor. Este sentimiento se reforzó en diciembre, cuando el posible rival y secretario de Estado, Marco Rubio, dio a entender que ni siquiera lo desafiaría si Vance se presentaba a las elecciones.

Pero desde entonces, los acontecimientos —y la forma en que Vance los ha manejado— han suscitado cada vez más interrogantes sobre esa posibilidad. Entre ellos, un par de sonados fracasos durante el fin de semana.

En cuestión de pocos días, Vance fue enviado a hacer campaña a favor del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en las elecciones parlamentarias de su país y a negociar un acuerdo de paz con Irán en Pakistán.

No consiguió ninguno de los dos.

El partido de Orbán sufrió una contundente derrota en las elecciones de este fin de semana.

La administración Trump se ha acostumbrado a inmiscuirse en elecciones extranjeras, y su historial reciente en este sentido es bastante sólido. Apoyó a los ganadores de las elecciones en Polonia en junio, Argentina en octubre, Honduras en diciembre y Japón en febrero.

(Para complicar aún más las intervenciones extranjeras, la administración también solía influir indebidamente en las decisiones, como cuando ofreció a los votantes argentinos un rescate de US$ 20.000 millones).

Pero las cosas salieron muy mal en Hungría, especialmente dada la repetida e increíblemente pública intervención de la administración Trump, que culminó con la visita de alto perfil de Vance en la víspera de las elecciones.

Por supuesto, Orbán ya iba por detrás en las encuestas antes de la llegada de Vance.

En una entrevista con Fox News el lunes por la noche, Vance reconoció que la administración sabía que había una “muy buena probabilidad” de que Orbán perdiera, pero afirmó que fue de todos modos porque era “lo correcto, apoyar a una persona que nos había apoyado durante mucho tiempo”.

A pesar de los esfuerzos del vicepresidente, el partido del oponente de Orbán, Péter Magyar, obtuvo una supermayoría.

Esto sirvió como recordatorio de que, por mucho que Trump haya invertido en Vance, este nunca ha resultado especialmente interesante ni convincente para los votantes por sí mismo.

Vance comenzó su discurso de campaña en Hungría llamando a Trump, pero la llamada fue enviada al buzón de voz antes de lograr comunicarse con el presidente en un segundo intento.

El otro gran revés se produjo durante la visita de Vance a Islamabad para negociar un posible fin a la guerra con Irán.

En los días previos, parecía que la administración estaba mucho más dispuesta a negociar que los iraníes. Y, horas después de su inicio, ni siquiera lograron ponerse de acuerdo sobre los términos del alto el fuego acordado.

En otras palabras, no parecía que ambas partes estuvieran particularmente cerca de llegar a un entendimiento sobre una paz a largo plazo. Y los resultados inmediatos de esas conversaciones respaldan esa suposición.

Sin duda, es posible que ambas partes lleguen a un pacto. Y quizás Vance, en última instancia, haya desempeñado un papel fundamental en la elaboración de un acuerdo de paz que pueda presentar como una muestra de su fortaleza política.

Pero la guerra con Irán representa un problema cada vez mayor para las aspiraciones de Vance.

Después de que el vicepresidente se labrara una reputación como un firme defensor de la no intervención, Trump ha adoptado en los últimos meses un enfoque muy diferente.

Esto incluye no solo la guerra con Irán, sino también sus esfuerzos por anexionarse Groenlandia y la operación militar que derrocó al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

La respuesta de Vance ha sido, bueno, intentar quedar bien con todos.

Siguen filtrándose rumores desde la administración de que Vance no ha apoyado la guerra de forma incondicional, y ha sido extraordinariamente cuidadoso con sus declaraciones públicas.

Sin embargo, también ha insistido en que confía en el criterio de Trump. Inicialmente se opuso a la guerra, pero también afirmó que, si iban a librarla, debían atacar con contundencia a Irán.

Es un enfoque que parece calculado para no alienar a nadie, pero que al final podría complacer a casi la misma cantidad de personas.

Si la guerra resulta contraproducente políticamente para los republicanos, ¿logrará Vance convencerlos argumentando que discrepó de forma educada y privada? Y si sigue gozando de popularidad entre los republicanos, no parece que exista mucho apoyo para la política exterior de Vance.

Además, acaba de adquirir cierto control real sobre los resultados de una guerra que ahora mismo parece tensa y altamente impredecible.

“Así que, si [un acuerdo de paz] no se concreta, culparé a J.D. Vance”, bromeó Trump recientemente, provocando risas. “Si se concreta, me atribuiré todo el mérito”.

Una broma, pero una que podría contener algo de verdad.

A medida que Trump ha profundizado en esta política exterior más agresiva y militarista, existe un riesgo real de que el partido opte en el futuro por alguien más afín a ese enfoque.

No parece casualidad que el más belicista Rubio ganara terreno sustancial en la encuesta informal de la Conferencia de Acción Política Conservadora de hace dos semanas, pasando del 3 % en 2025 al 35 % este año.

Vance aún ganó la encuesta informal, que no es científica y se centra en un sector muy pequeño pero apasionado de la base conservadora. Pero su apoyo cayó del 61 % al 53 % y su margen de victoria se redujo considerablemente.

El atractivo político de ser vicepresidente es evidente. Es a quien mira la gente cuando piensa en quién será el próximo mandatario.

Pero eso también significa que los vicepresidentes a veces tienen que verse asociados con asuntos que preferirían evitar, y que, a menudo, se les asignan responsabilidades que no les benefician en absoluto. (Véase: Kamala Harris).

Además, pueden cargar con la culpa de fracasos —y presidencias— sobre los que tienen poco control real.

Vance está recibiendo una buena dosis de eso ahora. Y debería servir como recordatorio de que ninguna campaña está terminada un año antes de empezar.

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