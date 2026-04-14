La derrota de Orbán en Hungría también es un golpe para su aliado Netanyahu

Por Tal Shalev, CNN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vio a su aliado europeo más cercano sufrir una contundente derrota en las elecciones del domingo en Hungría.

El resultado supone un revés para el líder que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel en pleno año electoral, y ha envalentonado a la oposición del país, que considera la próxima votación —programada para octubre— como un momento crítico para la nación.

Al igual que el presidente Donald Trump, Netanyahu respaldó abiertamente a Orbán, grabando un video personal de apoyo durante la conferencia CPAC. “Viktor Orbán significa seguridad, protección y estabilidad”, afirmó Netanyahu en la declaración pregrabada. Su hijo, Yair —quien ha cultivado sus propios vínculos con el partido Fidesz de Orbán— asistió al evento en persona, calificando a Budapest como “casi un segundo hogar”.

Netanyahu también ha elogiado las supuestas medidas de Orbán contra el antisemitismo, aun cuando el propio líder húngaro ha enfrentado acusaciones de antisemitismo por reescribir la historia del Holocausto en Hungría y por sus representaciones negativas del filántropo judío de tendencia izquierdista George Soros y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

En un comunicado publicado en redes sociales el lunes, Netanyahu calificó a Orbán como un “verdadero amigo de Israel, que se mantuvo firmemente al lado de Israel frente a una injusta difamación internacional”. A continuación, felicitó a Péter Magyar por su victoria electoral.

Medios de comunicación israelíes informaron que el encuestador estadounidense de Netanyahu, John McLaughlin —quien también trabaja para Trump—, asesoró asimismo a la campaña de Orbán.

La estrecha relación entre Netanyahu y Orbán, cultivada a lo largo de los últimos 15 años, trasciende con creces los meros mensajes políticos de derecha. El año pasado, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera órdenes de arresto contra Netanyahu en relación con la guerra en Gaza, Budapest anunció su retirada de la CPI, convirtiendo a Hungría en uno de los pocos destinos a nivel mundial que Netanyahu puede visitar sin correr el riesgo de ser detenido.

Orbán ha bloqueado reiteradamente los intentos de la Unión Europea de emitir condenas contra Israel o de adoptar medidas punitivas. Dichas medidas requieren unanimidad, y Orbán no dudó en bloquear unilateralmente tales acciones.

Para la oposición de Israel, la derrota de Orbán se percibe como un momento de esperanza y como prueba de que incluso los gobiernos intransigentes más arraigados pueden ser destituidos mediante el voto.

Efrat Rayten, legisladora del partido de izquierda Demócrata, calificó el resultado como “un mensaje de esperanza”. “La idea de que un líder que controla las instituciones y los medios de comunicación es inmune a la derrota se ha hecho añicos”, declaró a CNN. “La lección para Israel es la unidad, la perseverancia y la fe en la sociedad civil”.

Desde que el actual gobierno de Netanyahu asumió el poder en enero de 2023, la oposición israelí ha invocado reiteradamente a la Hungría de Orbán como un modelo de advertencia sobre lo que, según argumentan, Netanyahu está intentando implementar en su propio país: el vaciamiento de los pesos y contrapesos, y el debilitamiento de la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación.

“Israel no se convertirá en Hungría” fue uno de los lemas centrales del movimiento de protestas masivas de 2023 contra la drástica reforma judicial y la ofensiva legislativa del gobierno de Netanyahu. Un informe de marzo de 2026, elaborado por el think tank de tendencia izquierdista Zulat, describía a Israel como un país que avanza hacia un sistema “parcialmente autoritario”. A diferencia de Orbán —señalaba el informe—, Netanyahu nunca declaró formalmente a su país como una “democracia no liberal”; sin embargo, argumentaba el documento, las acciones de su gobierno lo están acercando a ese modelo.

La derrota de Orbán no garantiza la victoria de quienes intentan derrocar a Netanyahu, aunque sí ofrece una lección para aquellos que buscan la salida del primer ministro israelí.

“El cambio no ocurre únicamente en los pasillos del Parlamento”, afirmó Rayten. “Comienza en las calles, con personas que se niegan a rendirse”. No obstante, Rayten señala que esto requiere algo de lo que Israel a menudo ha carecido: unidad entre los partidos de la oposición. Los críticos de Netanyahu se sienten alentados por el mensaje que emana de la derrota de Orbán, pero queda por ver si dicho optimismo está justificado.

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