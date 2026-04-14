La inflación mayorista alcanzó en marzo su nivel más alto en tres años

Por Alicia Wallace, CNN

El rápido aumento de los precios del petróleo elevó los costos de las empresas estadounidenses en marzo, impulsando la inflación mayorista al 4 %, la tasa anual más alta en tres años, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este martes.

El Índice de Precios al Productor (IPP), que mide la variación promedio de los precios que reciben los productores de bienes y servicios, subió un 0,5 % con respecto a febrero, el mismo ritmo que el mes anterior. Un aumento del 15,7 % en los precios de la gasolina representó casi la mitad del incremento del mes pasado.

“Esta aceleración puede atribuirse a la inflación energética o a la crisis petrolera asociada con la guerra en Irán; pero la inflación mayorista ya venía en alza antes del conflicto, con un aumento mes a mes desde noviembre”, escribió Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet, en un comentario publicado este martes.

Añadió: “La inflación no estaba completamente controlada antes de que comenzara la guerra, y ciertamente no lo está ahora”.

Aun así, a pesar de que la inflación mayorista alcanzó su nivel más alto en tres años, el informe del IPP de marzo arrojó mejores resultados de lo esperado por los economistas. Estos estimaban que la crisis energética derivada de la guerra provocaría un aumento de los precios del 1,1 % con respecto a febrero, elevando la tasa anual al 4,6 %, según las estimaciones de consenso de FactSet.

Sin embargo, el informe de este martes mostró que la caída de los precios de los alimentos y la estabilidad de los precios de los servicios contribuyeron a mitigar el impacto del rápido aumento de los precios del petróleo.

Otro factor probable en las cifras más moderadas de lo esperado fue el momento de la publicación del informe: la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) solicitó a las empresas que proporcionaran datos de precios hasta el martes de la semana que incluía el día 13. En este caso, sería el 10 de marzo, apenas dos semanas después del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes en Irán.

Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, el IPP subyacente aumentó solo un 0,1 % durante el mes, manteniendo la tasa anual estable en el 3,8 %.

La guerra que se prolonga desde hace semanas en Medio Oriente ha puesto de relieve la importancia de indicadores de inflación como el IPP, que podría indicar el profundo impacto del alza de los precios de la energía en la economía.

El informe del IPP se publica pocos días después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrara que los estadounidenses ya están pagando significativamente más por una variedad de productos. El último informe del IPC, que registra los precios a lo largo del mes y no se centra en datos específicos, mostró un aumento del 0,9 % mensual y del 3,3 % anual.

El IPP sirve como un posible indicador de lo que los consumidores podrían experimentar en los próximos meses. Algunos datos del IPP también se incorporan al índice de precios de Gastos de Consumo Personal (GCP), que es el que utiliza la Reserva Federal para su tasa objetivo del 2 %.

Las categorías del IPP que se incluyen en el indicador preferido de la Reserva Federal mostraron aumentos más firmes en marzo, según Tuan Nguyen, economista de RSM US, quien señaló un incremento del 4,1 % en los precios de los billetes de avión.

“Esto sugiere que la inflación del PCE —en particular la subyacente— podría acelerarse más de lo que indican los datos del IPP por sí solos”, escribió en una nota a los inversores este martes.

Nguyen, en un correo electrónico a CNN, afirmó que su firma ahora prevé que la inflación del PCE aumente un 0,7 % mensual, lo que situaría la tasa anual en el 3,5 % (frente a los aumentos del 0,4 % y el 2,8 % registrados en febrero). El PCE subyacente podría subir un 0,4 % con respecto a febrero, lo que mantendría la tasa anual estable en el 3 %, escribió.

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