El mercado inmobiliario de primavera se frenó por la guerra y las altas tasas hipotecarias

Por Samantha Delouya, CNN

La guerra en Medio Oriente —y la incertidumbre económica que ha generado— está nublando lo que suele ser la temporada más activa para la venta de viviendas, dejando a algunos vendedores frente a un grupo cada vez menor de compradores.

El conflicto con Irán ha elevado los costos de financiamiento y sacudido los mercados, lo que suma más incertidumbre económica. El cambio ya es visible: las ventas de viviendas usadas cayeron el mes pasado a su nivel más bajo en nueve meses, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

“La menor confianza del consumidor y un crecimiento más débil del empleo siguen frenando a los compradores”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, en un comunicado.

Los mercados siguen de cerca el conflicto en Medio Oriente y, después de que EE.UU. e Irán anunciaran un cese del fuego de dos semanas la semana pasada, Wall Street revirtió la mayor parte de sus pérdidas desde el inicio de la guerra. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, principal referencia para las tasas hipotecarias, también han bajado. Ese cambio podría dar algo de alivio a los compradores y darle un impulso tardío al mercado de primavera.

Sin embargo, Eric Haugen no quiere correr riesgos por ahora. Planeaba poner a la venta esta primavera su casa en Parker, Colorado, para mudarse con su esposa a Texas. Pero ha estado observando el mercado inmobiliario en su zona y decidió esperar.

“No creo que la gente se sienta segura o lista para hacer una compra grande”, dijo Haugen a CNN. “Solo queremos que haya un poco más de competencia en el mercado para que, con suerte, aumenten las ofertas”.

Hace apenas siete semanas, antes de que EE.UU. e Israel comenzaran ataques conjuntos contra Irán, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años cayó a 5,98 %, bajando del 6 % por primera vez en tres años y dando una señal alentadora para el mercado de primavera.

Esta semana, la tasa fue de 6,30 %, según Freddie Mac. Ha bajado levemente desde el pico reciente de 6,46 % registrado a principios de este mes, a medida que los mercados se han estabilizado.

“En comparación con hace un año, cuando las tasas estaban en 6,83 %, esta es una mejora significativa para quienes buscan comprar vivienda durante lo que suele ser la temporada más activa de primavera”, dijo Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac.

Cuando Brent Wachter, miembro de la Fuerza Aérea, compró una casa en Albuquerque en 2023, esperaba quedarse allí durante años. Su destino anterior, en Wichita, Kansas, había durado más de una década.

Pero una nueva asignación en el extranjero cambió esos planes. Puso su casa a la venta en noviembre por US$ 689.000, apenas por encima de los US$ 679.000 que pagó, y encontró pocos interesados.

Wachter dijo que le habría bastado con recuperar lo invertido, ya que su principal objetivo era hacer espacio para que su madre pudiera vivir cómodamente.

“No es que estemos tratando de ganar dinero con esto. Con que no perdamos, está bien”, agregó.

Con su mudanza de mayo cada vez más cerca, su ansiedad fue creciendo. Llegaron algunas ofertas por debajo del precio pedido y un comprador se retiró.

Esta semana, aceptó US$ 620.000: menos de lo que esperaba y muy por debajo del precio de venta inicial.

La desaceleración no ha sido uniforme. Aunque las altas tasas hipotecarias han dejado fuera del mercado a algunos compradores, también han hecho que muchos propietarios eviten poner sus casas a la venta, reacios a renunciar a las tasas hipotecarias ultrabajas que consiguieron en los primeros años de la pandemia.

En algunos mercados, esa escasez de viviendas en venta ha ayudado a sostener la competencia. A nivel nacional, los precios de las viviendas siguen subiendo, aunque el crecimiento se está desacelerando. El precio medio de una vivienda subió en marzo a un récord de US$ 408.800, según la NAR.

Cuando su madre murió el verano pasado, Jennifer Moriarty y su hermano decidieron arreglar la casa de sus padres, en la que vivieron durante más de 50 años, en Springfield, Massachusetts.

“Tenían 19 y 20 años cuando compraron la casa”, dijo sobre sus padres.

“No queríamos venderla simplemente a alguien que la remodelara para revenderla. Pensamos: ‘veamos si podemos dejarla de alguna manera para que un nuevo propietario, idealmente alguien que compra su primera casa, pueda adquirirla’”.

“Queríamos tratar de darle una oportunidad a alguien”, agregó.

Moriarty y su hermano pasaron los fines de semana limpiando la casa. Renovaron los pisos y la escalera, reemplazaron el sistema de calefacción y aire acondicionado y pusieron una nueva puerta principal con molduras nuevas.

El área de Springfield está catalogada como un “mercado sólido para vendedores”, según el Índice de Calor del Mercado de Zillow, lo que indica que la demanda de compradores en esa zona sigue siendo fuerte y que el mercado favorece a los vendedores.

Pusieron la casa a la venta por US$ 299.000 y recibieron tres ofertas en ocho días. Aceptaron una oferta por encima del precio pedido de una persona que compraba su primera vivienda y tienen previsto cerrar la venta a finales de este mes.

“Me dio tristeza vender la casa en la que crecimos”, dijo Moriarty. “Pero saber que otra familia comprará su primera casa allí y que habrá más alegría en esa casa se siente muy bien”.

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