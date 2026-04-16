Emiten orden de arresto contra agente de ICE acusado de apuntar un arma contra un conductor en Minnesota

Por Holmes Lybrand y Whitney Wild, CNN

Se emitió una orden de arresto contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que presuntamente apuntó con su arma de fuego, emitida por el Gobierno, a otro automóvil y a sus pasajeros mientras conducía en servicio, dijeron el jueves los fiscales del condado de Hennepin, Minnesota.

El caso se produce mientras fiscales e investigadores locales y estatales han abierto una avalancha de casos en Minnesota sobre la conducta de agentes de ICE durante la operación de inmigración “Metro Surge” del Gobierno de Trump a principios de este año, durante la cual varias personas, incluidos Alex Pretti y Renee Good, fueron baleadas a muerte por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La fiscal del condado, Mary Moriarty, anunció el jueves durante una conferencia de prensa los dos cargos por agresión con agravantes contra el hombre, Greg Morgan.

A principios de febrero, mientras conducía de regreso para dar por terminado su turno, Morgan iba conduciendo por el arcén de la carretera, dijo Moriarty. Un vehículo aparte se metió brevemente en el arcén delante de Morgan antes de regresar al carril.

Moriarty dijo que entonces Morgan condujo su vehículo hasta el otro auto y apuntó con su arma de fuego emitida por el Gobierno desde la ventanilla hacia los dos pasajeros.

Cuando se le preguntó sobre las afirmaciones del Gobierno de Trump de que los agentes de ICE gozan de inmunidad absoluta mientras están de servicio, Moriarty respondió que “no existe tal cosa como inmunidad absoluta para agentes federales que violan la ley en el estado de Minnesota o en cualquier otro estado”.

Los fiscales dijeron durante la conferencia de prensa que no saben dónde está Morgan en este momento ni si sigue empleado como agente de ICE. No ha habido comunicación con el DHS sobre el incidente y los cargos, dijo Moriarty.

En un giro inusual para un caso así, Morgan fue entrevistado en su momento por investigadores de la patrulla estatal de Minnesota y, según Moriarty, “admitió que sacó su arma de fuego después de que el vehículo de la víctima ya se había reincorporado al flujo normal del tráfico”.

En otros casos que involucran a agentes de ICE en Minnesota, funcionarios federales han bloqueado a investigadores estatales el acceso a pruebas, incluyendo negar el acceso a los agentes y negarse a compartir sus identidades.

Un ejemplo notable ocurrió cuando investigadores estatales intentaron entrevistar a agentes federales sobre la muerte de Pretti, pero se les negó el acceso. Los fiscales estatales han demandado al DHS, exigiendo que entreguen todas las pruebas recopiladas en la investigación de Pretti.

El jueves, Moriarty también dijo que Morgan les había dicho a los investigadores “que gritó ‘policía’” a los pasajeros, quienes tenían las ventanillas subidas y no sabían, según los fiscales, que Morgan era un agente de ICE.

“Todo lo que vieron fue el arma apuntada a sus cabezas”, añadió.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios e intenta contactar a un abogado de Morgan.

Moriarty antecedió la noticia explicando por qué el caso se estaba presentando antes de que se presentaran cargos en los tiroteos de Pretti, Good y otros por parte de agentes del DHS, así como en varios otros incidentes que involucran presunto abuso de agentes federales en el condado de Hennepin.

“Sé que la comunidad está siguiendo muy de cerca las decisiones de esta oficina, y quiero ser transparente sobre por qué estas situaciones se están desarrollando a diferentes velocidades”, dijo.

La fiscal del condado dijo que su oficina está llevando a cabo 17 investigaciones relacionadas con ICE y ha realizado más de 50 entrevistas. Pero señaló que el caso contra Morgan pudo avanzar más rápidamente debido a las cámaras viales y a su entrevista.

“Así que seguimos investigando esos casos”, dijo Moriarty. “Estamos logrando muy buenos avances en ellos”.

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