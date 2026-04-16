La economía de Perú empieza a sentir el impacto de la incertidumbre electoral

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La incertidumbre electoral en Perú comenzó a permear en la economía, que durante la última década de inestabilidad política ha mostrado resiliencia, principalmente en la inflación y la fortaleza de su moneda, pero que no escapa del impacto en los indicadores de cara a un posible giro en la conducción del país.

No fue un buen miércoles para el sol peruano ni la bolsa de Lima, en una jornada en la que el izquierdista Roberto Sánchez pasó al segundo puesto y se acerca a una segunda vuelta, aunque la disputa con el ultraderechista Rafael López Aliaga continúa y los resultados podrían demorar semanas en ser oficializados. Este jueves, los valores se recuperaron parcialmente, cuando López Aliaga también remontó y se ubica a menos de 10.000 votos de Sánchez.

“Todavía hay bastante incertidumbre”, dijo a CNN Diego Macera, miembro del directorio del Banco Central de la Reserva (BCR) del Perú. “Hubo presiones en el tipo de cambio y los bonos soberanos”, repasó, aunque destacó que el BCR es independiente y “tiene espacio de sobra para la volatilidad”, al contar con reservas cercanas a un 30 % del PBI, récord a nivel regional. “No estamos ni de cerca a lo que pasó en 2021”, añadió, en referencia al “lunes negro” bursátil que ocurrió cuando el izquierdista Pedro Castillo ganó la segunda vuelta a Keiko Fujimori.

Cambiar ocho veces de presidente en 10 años no sumió al país en una crisis económica o financiera, pero de todas maneras hay daños colaterales. “Evidentemente la inestabilidad nos ha pasado y nos pasa factura”, comentó Macera, también director del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Por ejemplo, en 2023, que debía ser un período de recuperación tras los efectos de la pandemia, el año comenzó con una crisis política y social tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, con protestas que dejaron un saldo de decenas de muertos, y terminó (entre otros factores) con una contracción económica de 0,4 %.

Para Macera, no alcanza con repasar los años en los que la actividad creció, sino que es pertinente analizar el potencial desperdiciado. “Es difícil ver el contrafactual, comparar qué hubiese pasado con una política funcional en los últimos 10 años, con los precios internacionales que hay hoy en día”, dijo. “No diría que estamos blindados, la política sí afecta”, añadió

Una de las consecuencias de los cambios presidenciales es una aún mayor rotación de ministros. “Es un promedio (de cambio) altísimo para la región, cada 6 a 7 meses en el Ministerio de Economía en los últimos 10 años. En la Presidencia del Consejo de Ministros es algo parecido. En otros cargos, la rotación es mayor: un ministro del Interior cada tres a cuatro meses. Es una locura”, comentó.

El analista destacó que ello “baja el peso” de la oficina de los funcionarios: “Si estoy negociando con un ministro, ya sea como gobernador regional, congresista, inversionista o miembro de un organismo multilateral, para un proyecto de dos o tres años, sé que lo más probable es que esa persona dure cinco meses. Voy a tener a otras cuatro o cinco personas como él. El éxito y la predictibilidad es bien baja”.

Varios políticos y analistas atribuyen la estabilidad macroeconómica del país a la gestión de Julio Velarde, quien desde hace 20 años comanda el directorio del Banco Central. Castillo, que había expresado algunas dudas, lo ratificó en 2021, por lo que su período vence en octubre y el nuevo presidente deberá decidir si lo vuelve a proponer, más allá de que Velarde, de 73 años, mencionó la posibilidad de un retiro.

Un informe de Videnza Instituto cuestionó la propuesta de Sánchez de remover a Velarde, destacando la estabilidad de precios y la baja volatilidad del sol. “Alterar el liderazgo del BCRP no aparece como una medida correctiva, sino como una decisión que podría generar incertidumbre, presiones cambiarias y pérdida de confianza en los mercados”. El mismo informe señala que el plan de ahorro fiscal de Rafael López Aliaga con la eliminación de ministerios “se desmorona al contrastarla con los datos”, ya que para alcanzar las cifras prometidas implicaría el ahorro de la totalidad del aparato ministerial.

López Aliaga también criticó la propuesta de Sánchez de retirar a Velarde y afirmó ante sus seguidores: “No permitamos que nos roben el futuro”. De todos modos, el candidato de Renovación Popular también criticó a Velarde en 2021 en medio de la volatilidad por el triunfo de Castillo, cuando el BCR desembolsó reservas para evitar que el dólar se dispare por encima de los 4 soles. “Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flotara desde hace un mes y que llegue a 5 soles, 6 soles (para que) la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro”, dijo en una entrevista con el canal Willax.

Mientras Sánchez y López Aliaga continúan atentos al conteo, la líder Keiko Fujimori, con un lugar asegurado en la segunda vuelta, ha ratificado su apoyo al presidente del BCR.

De todos modos, quien resulte elegido no podrá tomar la decisión por sí solo. El Ejecutivo deberá enviar su nominación para ser aprobada por el nuevo Senado, que según el conteo provisional tendrá una repartición de fuerzas que obligará al diálogo entre bancadas.

“Cuando estén los nombramientos, los directores tienen total autonomía, pero siempre hay un factor de tensión (para su elección)”, dijo Macera, nombrado en 2021 por el Congreso. “Lo más probable es que el espacio de derecha y centroderecha no llegue a tener una mayoría por sí solo. Necesariamente en el Senado van a tener que buscar consenso”, agregó.

La pobreza en Perú afecta actualmente al 27,6 % de la población, un nivel similar al de hace 15 años, tras haber descendido al 20 % en 2019 y vuelto a aumentar en la pandemia, según reveló este miércoles un análisis de la organización Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

En tanto, las proyecciones económicas para 2026 y 2027 son favorables, aunque no tan altas como el crecimiento del 3,4 % que reportó el BCR en 2025. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial coinciden en anticipar un alza de 2,7 % para este año y de 2,8 % para el siguiente.

Por su parte, el BCR proyecta un crecimiento de 2,9 % para 2026, lo que sería una de las mejores tasas de la región, aunque la estimación tiene algunos factores en cuenta que pueden alterar la ecuación, como la guerra en Medio Oriente, las condiciones climáticas generadas por el fenómeno de El Niño y, claro, la inestabilidad política.

“Lógicamente, hay una preocupación”, dijo Macera. “Tenemos una mala experiencia del 2021”, agregó. Esa victoria de Castillo, reivindicado por Sánchez, sacudió a los mercados y la fuga de capitales alcanzó los US$ 18.000 millones. “Fue un momento muy complicado, se fue atajando con el tiempo. Ahora tenemos que esperar a ver cómo terminan cayendo las cartas”, agregó.

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