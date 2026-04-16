Un sistema vital de corrientes del océano Atlántico está más cerca del colapso de lo que se pensaba, según nuevos estudios

Por Laura Paddison, CNN

El sistema crítico de corrientes oceánicas que rodea el océano Atlántico se está debilitando y podría estar mucho más cerca del colapso de lo que se pensaba, según dos nuevos estudios que analizan un evento que tendría impactos catastróficos en el clima del planeta.

La Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) funciona como una vasta cinta transportadora, llevando calor, sal y agua dulce a través del océano e influyendo en el clima, el tiempo y el nivel del mar en todo el planeta.

Un creciente número de investigaciones sugiere que se está debilitando a medida que el calentamiento global provocado por el ser humano altera su delicado equilibrio de calor y salinidad, e incluso un estudio predice que podría colapsar en la próxima década. Sin embargo, la AMOC es compleja y solo se ha monitoreado de forma continua desde 2004. Los modelos climáticos generalmente coinciden en que se debilitará este siglo, pero existe una gran incertidumbre sobre la magnitud de su declive.

Lo que está en juego es de suma importancia: un colapso de la AMOC, que ocurrió por última vez hace aproximadamente 12.000 años, causaría un caos. Esto sumiría a Europa en un invierno gélido, aceleraría el aumento del nivel del mar en la costa este de Estados Unidos y provocaría sequías prolongadas en una extensa zona de África.

Los dos nuevos estudios —uno centrado en el futuro de la AMOC y el otro en su presente— aportan nuevas y alarmantes pruebas de su declive.

Los hallazgos son “importantes y preocupantes”, afirmó Stefan Rahmstorf, oceanógrafo de la Universidad de Potsdam, quien ha estudiado la AMOC durante décadas y no participó en ninguno de los informes.

En el estudio más reciente, publicado el jueves en la revista Science Advances, los científicos combinaron modelos climáticos con datos reales, incluyendo la temperatura y la salinidad del océano, para trazar el futuro de la AMOC en las próximas décadas.

Descubrieron que la mayoría de los modelos climáticos subestiman su declive. La AMOC se encamina a ralentizarse en más del 50 % para finales de siglo, un “debilitamiento sustancial” un 60 % mayor que el estimado por el promedio de todos los modelos climáticos, según el estudio.

Los hallazgos demuestran que los modelos climáticos “pesimistas”, aquellos que muestran un fuerte debilitamiento de la AMOC, “son, lamentablemente, los más realistas”, afirmó Rahmstorf. Esto aumenta el temor de que pueda alcanzar un punto crítico a mediados de este siglo, añadió, el punto en el que el colapso “básicamente ya no se podrá detener”.

Resulta alarmante que el debilitamiento de la AMOC pueda ser incluso más pronunciado de lo que indica el estudio, ya que el agua de deshielo de Groenlandia no se incluye en los modelos climáticos, explicó Rahmstorf.

El estudio publicado el jueves se suma a una investigación publicada la semana pasada por científicos de la Universidad de Miami, quienes analizaron la situación actual de la AMOC.

Analizaron datos reales de cuatro boyas ubicadas en el límite occidental del océano Atlántico Norte, que han medido la temperatura del agua, la salinidad y la velocidad de las corrientes oceánicas desde 2004. Descubrieron que la AMOC se ha estado debilitando en cuatro latitudes diferentes durante las últimas dos décadas.

El hecho de que se observara un debilitamiento en las cuatro ubicaciones es significativo, afirmó Shane Elipot, oceanógrafo físico de la Universidad de Miami y uno de los autores del informe. Aunque los resultados se centran únicamente en el límite occidental del océano Atlántico, esta región es un indicador clave de lo que está sucediendo con la AMOC, explicó.

Los datos reales ayudan a validar las predicciones de los modelos climáticos, añadió Elipot. “Lo preocupante es que esos mismos modelos predicen que la AMOC probablemente se dirige hacia un punto de inflexión en el que finalmente se extinga”, señaló.

El estudio proporciona “una sólida evidencia observacional de que la AMOC actual está, de hecho, en declive”, afirmó René van Westen, investigador marino y atmosférico de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, quien no participó en la investigación.

Los resultados de ambos estudios son muy preocupantes, concluyó. Demuestran que el debilitamiento de la AMOC ya está ocurriendo y que las proyecciones actuales lo subestiman.

“Esto también significa que el riesgo de que la AMOC llegue al punto de inflexión se está volviendo más sustancial”, agregó, “ya ​​que cada debilitamiento adicional de la AMOC empuja al sistema hacia ese punto”.

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