Quiénes eran las tres víctimas que murieron en ataques en Atlanta presuntamente cometidos por el mismo agresor

Por Holly Yan y Chris Boyette, CNN

Para el público, Lauren Bullis era una empleada dedicada del Departamento de Seguridad Nacional en Georgia: una profesional ejemplar comprometida con el servicio público.

Para sus seres queridos, la mujer de 40 años, originaria de Decatur, era una exploradora aventurera que viajaba por el mundo y llevaba alegría a amigos cercanos y lejanos.

“No podías conocerla y no ser su amigo”, dijo a Associated Press Ashley Toillion, auditora del DHS. “Era simplemente la persona más amable, más dulce y alentadora que he conocido”.

Ambas compartían la pasión por correr y planeaban participar en una carrera en Walt Disney World.

Pero el lunes por la mañana, mientras Bullis paseaba a su bulldog francés Sancho, fue baleada y apuñalada en Panthersville, una comunidad no incorporada a unos 24 kilómetros al sureste del centro de Atlanta.

Su muerte se produjo apenas horas después de que otra mujer, Prianna Weathers, de 31 años, muriera a tiros cerca de un restaurante en Decatur. Una tercera víctima de un tiroteo, un hombre sin hogar que fue atacado afuera de una tienda de comestibles en Brookhaven, sobrevivió, pero resultó gravemente herido.

Con base en imágenes de vigilancia y lectores de matrículas, las autoridades creen que el mismo hombre, Olaolukitan Adon Abel, de 26 años, y residente de Atlanta, disparó contra las tres víctimas en una ola de violencia que ha sido destacada por el Gobierno de Trump.

Aunque el motivo sigue sin estar claro, el empleo de Bullis en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la condición de Adon Abel como ciudadano naturalizado han suscitado interrogantes, y críticas por parte de la agencia respecto a los delitos que el sospechoso cometió tras obtener la ciudadanía estadounidense.

Bullis era una figura muy querida en su vecindario; a menudo se la veía corriendo, paseando a Sancho o cuidando las hermosas flores que plantaba en su jardín.

Según su obituario, ella “disfrutaba enormemente del running, habiendo corrido 5 km, 10 km y medias maratones por todo el país”. “Cuando visitaba a sus seres queridos, Lauren siempre pedía una llave de repuesto para poder correr sin despertar a sus anfitriones”.

Apenas el mes pasado, Bullis completó su primer maratón en Atlanta.

“Es muy atlética”, dijo su vecina Portia Powell. “Si no está paseando al perro, está corriendo”.

Powell forjó una sólida amistad con Bullis en los últimos años, unidas por su amor compartido por la jardinería.

“Siempre me saludaba: ‘Hola, señorita Portia, ¿cómo está?’… era muy extrovertida y amigable”, dijo Powell.

La muerte de Bullis “ha impactado enormemente al vecindario”, dijo Powell. “Creo que nos hará estar más atentos a lo que sucede en el vecindario y cuidarnos unos a otros”.

La tragedia devastó a los colegas de la Oficina del Inspector General del DHS, donde Bullis era auditora y líder de equipo, informó la agencia.

“Lauren abordaba su trabajo con integridad, consideración y un compromiso con la excelencia que fortalecía nuestra organización y las comunidades a las que servimos”, dijo el DHS. “Aportaba calidez, amabilidad y un genuino sentido de cuidado a sus colegas cada día”.

El esposo, la hijastra, los padres y los hermanos de Bullis están ahora unidos en el duelo, privados de su generosa, hilarante, trotamundos y llena de luz.

“Anteponía las necesidades de los demás a las suyas, cuidando en numerosas ocasiones a amigos enfermos y a quienes simplemente se habían excedido con la comida. Era tremendamente divertida, una gran anfitriona, digna, sencilla y muy graciosa”, reza el obituario de Bullis.

“A Lauren le encantaba viajar, sola o acompañada, y visitó lugares lejanos como Egipto, Perú, Grecia, España, Irlanda y Francia, entre muchos otros”, se lee en el obituario. “Siempre estaba planeando su próximo viaje”.

Mientras la serie de ataques sacude a varias comunidades en Georgia, la madre de Prianna Weathers llora en privado en su casa de Carolina del Norte.

“Esta fue una muerte sin sentido”, declaró a CNN. “Todas estas personas que mató… eran personas inocentes. No tenía ninguna razón para hacerles daño. No le estaban haciendo nada a él”.

Weathers fue asesinada en Decatur, no muy lejos de donde nació hace 31 años, según su madre.

Pidió permanecer en el anonimato para proteger la privacidad del hijo de 12 años de Weathers, a quien ahora cría y que deberá crecer sin su madre.

No está claro por qué fueron atacadas las tres víctimas del tiroteo. La policía dijo que el hombre que resultó herido de gravedad parecía haber sido atacado al azar, y los investigadores estaban analizando si las dos mujeres asesinadas también fueron atacadas al azar.

Don Plummer, del Consejo de Defensores Públicos de Georgia, declinó detallar el caso y los antecedentes del sospechoso.

“Entendemos la intensa atención pública que rodea este caso, pero el Sr. Abel tiene los mismos derechos constitucionales que cualquier otra persona acusada, y nuestro trabajo es proteger esos derechos en los tribunales”, le dijo a CNN.

“Este es un caso trágico y grave. Nada de defender los derechos constitucionales minimiza eso. De hecho, el estado de derecho importa más cuando las emociones están a flor de piel y las acusaciones son las más graves”.

Adon Abel, originario del Reino Unido, se naturalizó ciudadano estadounidense en 2022, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El proceso de naturalización a menudo lleva años, y no está claro si la mayor parte del trámite de Adon Abel tuvo lugar durante el primer Gobierno de Trump o la gestión de Biden. El DHS no respondió a la pregunta de CNN sobre el cronograma de naturalización del sospechoso.

Olaolukitan Adon Abel, de Atlanta, enfrenta cargos que incluyen agresión agravada y dos cargos de asesinato con malicia.

El DHS culpó al Gobierno anterior por la naturalización de Adon Abel, describiendo al sospechoso como un “monstruo” en una publicación de Facebook.

La agencia también informó que Adon Abel fue condenado por varios delitos, incluidos abuso sexual y agresión con un arma mortal. Los registros judiciales muestran que un acusado identificado como Adon Olaolukitan se declaró culpable de cuatro cargos de abuso sexual menor por un incidente de 2025 en Georgia, varios años después de que el sospechoso se convirtiera en ciudadano estadounidense. Fue condenado a 48 meses de libertad condicional por esos delitos.

Otro documento judicial muestra que un acusado llamado “Olaolukitan Adonabel” se declaró culpable de un delito grave de 2024 por agresión con un arma mortal “que no sea un arma de fuego contra un agente de policía o bombero” en California. Ese registro señala que el nombre del sospechoso también puede aparecer como Olaolukitan Adon Abel o Adon Olaolukitan.

El consejo de defensores públicos criticó duramente la caracterización del sospechoso por parte del DHS.

“Es irresponsable y preocupante que funcionarios públicos califiquen a una persona acusada de ‘monstruo’ antes del juicio”, dijo Plummer. “Ese tipo de lenguaje puede ser políticamente conveniente, pero atenta contra el debido proceso y para el derecho básico a un juicio justo”.

Los registros muestran otros cargos, pero esos casos fueron desestimados.

El lunes, Adon Abel fue detenido durante una parada de tráfico en el condado de Troup, en Georgia, que limita con Alabama. Ahora enfrenta varios cargos, incluidos dos cargos de asesinato con malicia, agresión con agravantes y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, indicó la policía.

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Con información de Sneha Dhandapani, Ryan Young, Jason Morris y Lindsey Knight, de CNN.