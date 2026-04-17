Se prevé un fuerte brote de tormentas en el centro de EE.UU. en una semana implacable de tornados, granizo e inundaciones

Por Dakota Smith y Briana Waxman, meteorólogas de CNN

Se prevé que un nuevo brote de tormentas severas azote el centro de Estados Unidos este viernes, afectando a regiones ya castigadas por varios días de tornados, granizo masivo e inundaciones históricas.

La amenaza surge tras más de tres docenas de informes de tornados y más de 300 informes de granizo, algunos tan grandes como pelotas de béisbol, desde Texas hasta los Grandes Lagos a principios de esta semana.

Se esperan tormentas con vientos destructivos y granizo de gran tamaño desde Oklahoma City hasta Green Bay el viernes por la tarde y noche. También se prevén más tornados, con la mayor amenaza concentrada en Wisconsin, el sureste de Minnesota, el este de Iowa y el norte de Illinois.

Una nueva oleada de energía de la corriente en chorro que llegará al centro de Estados Unidos el viernes absorberá la humedad del Golfo, lo que probablemente desencadenará un brote de tormentas severas que se extenderá desde el norte de Texas hasta el norte de Wisconsin.

Existe un riesgo de nivel 3 sobre 5 de tormentas eléctricas severas con tornados, granizo grande y vientos dañinos el viernes en lugares como Madison, Wisconsin; Chicago; Kansas City, Missouri; Tulsa, Oklahoma y Wichita, Kansas.

Se ha emitido una alerta de nivel 2 de 5 por riesgo de tormentas severas para Milwaukee; Oklahoma City; St. Louis; Des Moines, Iowa y Springfield, Missouri.

Las tormentas estallarán a primera hora de la tarde en la parte norte de la zona de riesgo y luego se extenderán hacia el sur. Las primeras tormentas podrían generar tornados —posiblemente de categoría EF3 o superior— y granizo más destructivo.

Los fuertes vientos generalizados, capaces de arrancar árboles de raíz y provocar cortes de electricidad, se convertirán en la principal amenaza al anochecer, a medida que las tormentas eléctricas avancen hacia el este, pero aún podrían formarse tornados en el borde delantero de las tormentas.

Este sistema podría generar una última oleada de tormentas severas con riesgo de fuertes vientos el sábado en el valle superior del río Ohio.

El centro de Estados Unidos, castigado por las tormentas, finalmente tendrá un respiro a partir del domingo, ya que un cambio en el patrón climático traerá consigo temperaturas más frescas.

Las tormentas del viernes llegan en un momento en que algunas zonas de los Grandes Lagos ya sufren importantes inundaciones tras las repetidas lluvias de esta semana.

La región viene de uno de los inicios de primavera más lluviosos de los que se tiene registro, sumado al deshielo de un invierno muy activo.

Los ríos de Michigan y Wisconsin ya han alcanzado, o se prevé que alcancen, niveles de inundación importantes o récord en más de 20 lugares.

Las tormentas provocaron inundaciones repentinas en Milwaukee la noche del miércoles, dejando vehículos atrapados en carreteras anegadas.

Algunas autopistas de la ciudad fueron cerradas debido a que los conductores quedaron atrapados por la crecida del agua, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee.

El departamento de bomberos de la ciudad indicó que respondió a unas 50 llamadas de auxilio por la rápida crecida del agua la noche del martes.

En Michigan, las autoridades están vigilando de cerca varias represas que se encuentran bajo presión debido a las crecidas.

El río Muskegon superó niveles récord el jueves por la mañana, lo que obligó a evacuar obligatoriamente a “cualquier persona que permaneciera en la llanura aluvial debajo de la presa de Croton” en el condado de Newaygo, según informaron los servicios de emergencia del condado.

También se realizaron rescates acuáticos cerca de Evart, Michigan, cuando el río creció y comenzó a afectar las viviendas, informó el Departamento de Bomberos de Evart.

Los residentes de las zonas cercanas y al norte del complejo de la represa de Cheboygan recibieron la orden de prepararse para evacuar el jueves por la mañana, ya que el nivel del agua seguía subiendo, alcanzando 12 cm por debajo de la parte superior de la represa por la tarde.

Se activaría una orden de evacuación si el agua llegara a 2 cm por debajo de la parte superior de la represa, según un comunicado de prensa del Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

En el condado de Antrim, Michigan, las autoridades también han advertido a todos los residentes y negocios ubicados aguas abajo de la presa de Bellaire que se preparen para una posible evacuación.

Los niveles de agua se mantuvieron estables el jueves por la mañana, después de haber subido hasta situarse a 30 centímetros de la parte superior de la presa el martes.

De acuerdo con un comunicado de prensa del condado, se activaría una orden de evacuación cuando el nivel estuviera a 2,5 centímetros por debajo de la parte superior.

Las autoridades han emitido una alerta por posible inundación repentina debido a la rotura de la presa de Hesperia, en el centro-oeste de Michigan.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades locales han informado que el nivel del agua en el río White está subiendo rápidamente y podría desbordar la presa próximamente.

El Departamento de Bomberos del Área de Hesperia ha aconsejado a los residentes que viven aguas abajo de la presa que se preparen para una posible evacuación.

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