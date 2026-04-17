Una nueva base de datos en Alemania permite comprobar si tienes antepasados nazis

Por Lianne Kolirin, CNN

Un nuevo buscador que permite a los usuarios consultar los registros del partido nazi para averiguar si sus antepasados ​​fueron miembros ha recibido millones de visitas desde su lanzamiento a principios de este mes.

Esta enorme base de datos ha sido puesta a disposición por el periódico alemán Die Zeit con el objetivo de “romper el silencio nacido de una vergüenza injustificada”, según un editorial de la publicación. Funciona en colaboración con archivos de Alemania y Estados Unidos.

Fundado tras la Primera Guerra Mundial, el partido de Hitler no alcanzó gran popularidad sino hasta el colapso económico de la Gran Depresión. Experimentó un fuerte aumento de apoyo durante las elecciones de 1930, y cuando Hitler fue elegido tres años después, abolió todos los demás partidos, creando un movimiento de masas que controlaba todos los aspectos de la vida alemana.

Una portavoz de Die Zeit declaró a CNN que el nuevo sitio web había sido visitado millones de veces y compartido miles de veces.

A finales de la década de 1930, “la gran mayoría de los alemanes apoyaba a Hitler y al Estado nazi”, según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Según Die Zeit, 10,2 millones de alemanes se afiliaron al partido en los 20 años posteriores a 1925, y en su apogeo, al final de la Segunda Guerra Mundial, contaba con aproximadamente 9 millones de miembros.

En los últimos días de la guerra, los nazis intentaron destruir la vasta colección de carnés de afiliación del partido, pero estos se salvaron en el último momento y posteriormente fueron entregados a los estadounidenses. Estos documentos se almacenaron en el Centro de Documentación de Berlín, pero más tarde fueron transferidos al Archivo Federal Alemán, con copias también en el Archivo Nacional de Estados Unidos, según informó el periódico.

Christian Staas, jefe del departamento de historia de Die Zeit, declaró a CNN que la respuesta al motor de búsqueda había sido abrumadora. Explicó que un promedio de 75.000 personas consultan anualmente esta información en el Archivo Federal Alemán, y cuando el Archivo Nacional de Estados Unidos puso los registros a disposición en línea, la demanda fue tan alta que el sitio web se cayó temporalmente.

Die Zeit obtuvo acceso a esos registros y, con la ayuda de la IA, desarrolló una “opción de búsqueda práctica”, afirmó Staas. “Este nivel de interés parece relativamente reciente, y estoy seguro de que el hecho de que la mayoría de los antiguos miembros del NSDAP (partido nazi), o las personas involucradas en crímenes nazis o crímenes de guerra, ya no vivan, facilita que muchas personas se planteen preguntas sobre su propia historia familiar”.

“En las encuestas de opinión, muy pocos alemanes afirman que sus antepasados ​​apoyaron el régimen nazi, y muchos creen que sus familias se opusieron a Hitler. Obviamente, eso no puede ser cierto. Quizás nuestro buscador ayude a la gente a obtener una visión más realista del pasado”, añadió.

Algunos de los que consultaron los registros compartieron sus reacciones con Die Zeit tras comprobar que sus sospechas se habían confirmado.

“Tengo sentimientos encontrados ahora mismo”, escribió una persona, identificada solo como Katha1927, que sospechaba que sus dos abuelos se habían unido al partido. “Me pregunto qué fecha de ingreso me parece peor: ¿1931, tan pronto, ya tan convencidos? ¿O 1941, a pesar de que ya sabían tanto?”.

Otra persona, identificada como “chica”, comentó: “Durante más de 40 años me pregunté si mi bisabuelo había sido miembro. Era ingeniero ferroviario durante la época nazi y siempre se enfurecía cuando se hablaba de la guerra. ¡Misión resuelta! Gracias, ZEIT. Aunque duela muchísimo”.

Una persona identificada como “Tía Horst” dijo que su investigación familiar siempre se había centrado en una rama judía, la cual, según ella, fue “exterminada por el Holocausto”.

La persona que respondió afirmó haber descubierto al “esposo ‘ario’ de una tía abuela judía”, quien se unió al partido nazi en 1933. “Su esposa, de quien probablemente se divorció, fue asesinada en mayo de 1942 por los gases de escape de un camión en Kulmhof (campo de exterminio)”, escribió.

Christine Schmidt, codirectora de la Biblioteca Wiener del Holocausto en Londres, describió el buscador como una “gran ayuda para la investigación sobre el período nazi”.

“En su apogeo, el partido nazi llegó a tener unos 8 millones de miembros”, afirmó, “y la gente se unía por diversas razones: desesperación económica, el atractivo del nacionalismo y el liderazgo carismático, o por su propio antisemitismo”.

Añadió que la accesibilidad a los datos del archivo “representa un avance significativo en la comprensión nacional e internacional de este periodo y del horror que de él se derivó”, y que “en una época de creciente desinformación sobre la historia del Holocausto, esto también nos recuerda el poder de la documentación original y su capacidad probatoria frente a la negación o la distorsión de los hechos de la época”.

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