¿Cuánto tiempo durarán los altos precios de la gasolina? El equipo de Trump no parece tener idea

Análisis de Aaron Blake, CNN

La política interna de la guerra con Irán puede resumirse en gran medida ahora mismo en una frase: precios de la gasolina.

Y quizá ningún otro tema sintetiza mejor la estrategia de mensajes improvisada de la administración cuando se trata de la guerra.

El lunes, el presidente Donald Trump contradijo directamente los comentarios del secretario de Energía, Chris Wright, quien apenas un día antes se había referido a cuánto tiempo podrían mantenerse los actuales precios de la gasolina. Mientras Wright le había dicho a CNN que quizá no veríamos gasolina por debajo de US$ 3 por galón hasta 2027, Trump dijo que está “totalmente equivocado”.

Días antes, Trump contradijo sus propias palabras sobre ese mismo tema. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también ha contribuido a algunos mensajes inconsistentes aquí.

En otras palabras: es un desastre. El Gobierno de Trump no parece haber tenido ningún cuidado en impulsar un mensaje coherente que no termine volviéndose en su contra. Y la situación refuerza que Trump y su equipo imaginaron una guerra mucho más corta o, al menos, subestimaron cuánto daño podría causar Irán al suministro mundial de petróleo.

Recapitulemos.

El 8 de marzo, aproximadamente una semana después de iniciada la guerra, Wright le dijo a Jake Tapper de CNN que la gasolina volvería a estar por debajo de US$ 3 por galón “dentro de no mucho”. Cuando se le cuestionó sobre cuánto tiempo exactamente, indicó que ese plazo estaba a solo semanas de distancia.

“En el peor de los casos, esto es cuestión de semanas, no de meses”, dijo Wright.

Luego Wright le dijo a “Meet the Press” de NBC News que había una “muy buena probabilidad” de que esto mismo ocurriera para el verano.

Pero a medida que pasaban las semanas y el estrecho de Ormuz permanecía cerrado, la predicción de Wright resultó falsa. Más de siete semanas después de iniciada la guerra, la gasolina sigue rondando los US$ 4 por galón, según Gas Buddy.

Para el 12 de abril, la realidad pareció imponerse. Fox News emitió una entrevista en la que Trump dijo que los precios de la gasolina y del petróleo quizá ni siquiera bajen antes de las elecciones legislativas intermedias de noviembre.

“Podría ser [más baja], o igual, o quizá un poco más alta, pero debería estar más o menos igual”, le dijo Trump a Maria Bartiromo.

Pero cuando Trump habló con Bartiromo apenas unos días después para su programa de Fox Business Network, su tono cambió drásticamente.

Dijo que “la gasolina estará bajando muy pronto y mucho”.

“Creo que estarán mucho más bajos antes de las elecciones de mitad de mandato”, añadió, sobre los precios. “Mucho más bajos”.

Pero, entre esas dos entrevistas, Wright empezó a matizar sus propios comentarios. Cuando se le preguntó por gasolina por debajo de US$ 3 para el verano, dijo: “para el verano ahora es un plazo forzado”.

Y el 15 de abril, Bessent pareció querer ajustar las metas. Se había hablado de gasolina por debajo de US$ 3, y dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca que era “optimista de que en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, podamos tener gasolina a US$ 3 de nuevo”.

Pero también cambió su formulación, mencionando “gasolina con un tres delante” — lo que podría significar cualquier cosa entre US$ 3,00 y 3,99.

“Soy optimista de que durante el verano veremos gasolina con un tres delante más pronto que tarde”, dijo Bessent en la misma sesión informativa.

Esa es una predicción bastante modesta, dado que la gasolina estaba apenas por encima de US$ 4 por galón en el promedio nacional en ese momento. (La gasolina en muchas zonas del país ya tenía un tres delante, y no haría falta mucho para que el promedio baje hasta ese punto).

Pero fue Wright quien ofreció quizá los comentarios más pesimistas hasta la fecha el domingo.

Hablando con Tapper de nuevo, sugirió que pasará un tiempo antes de que la gasolina baje por debajo de los US$ 3.

“Eso podría ocurrir más adelante este año”, dijo Wright. “Eso podría no ocurrir hasta el próximo año”.

Luego enfatizó que US$ 3 por galón es una meta ambiciosa, calificándola de “bastante tremenda en términos ajustados por inflación”.

Pero esos comentarios aparentemente no le sentaron bien a Trump, quien habló el lunes con The Hill y desacreditó directamente a su secretario de Energía.

“No, creo que está equivocado en eso”, dijo Trump. “Totalmente equivocado”. Trump y su equipo han ofrecido mensajes confusos y a menudo contradictorios sobre la guerra con Irán desde el principio. Pero que Trump contradiga a Wright de manera tan directa y tan rápida, es algo que destaca. Es especialmente llamativo, ya que fue hace apenas una semana que el presidente sonaba bastante pesimista él mismo.

Trump, por supuesto, pareció reconsiderar esos comentarios y rápidamente cambió de rumbo.

Este es un asunto crítico, dado que los precios de la gasolina son el recordatorio más evidente del costo continuo de esta guerra y de que podrían tardar un tiempo en bajar incluso si la guerra termina rápidamente.

Pero simplemente parece que casi no hay disciplina en el mensaje — no hay un frente unido sobre lo que se supone que el Gobierno de Trump debe decirle a la gente acerca de cuánto tiempo tendrán que lidiar con precios de gasolina más altos.

El deseo de Trump parece ser enfatizar un “todo está bien” que asegure que la victoria y el alivio de precios están a la vuelta de la esquina. El problema obvio — y la predicción original de Wright de que los altos precios de la gasolina solo durarían semanas, no meses, es un ejemplo claro — es que los funcionarios quedan como ineptos cuando eso no se cumple.

El secretario de Energía dijo que “semanas” era un “peor escenario”. Pero incluso si las conversaciones de paz tienen éxito esta semana, parece poco probable que los precios de la gasolina puedan bajar tanto, tan rápido.

Lo cual sugeriría que estamos en una situación peor incluso que el peor escenario que la administración Trump había previsto.

Así que es justificable que los estadounidenses, a quienes la administración hizo creer que esto sería una dificultad temporal, se pregunten si los funcionarios de Trump tienen alguna idea de lo que están haciendo.

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