“El padrino” llegó a un pequeño pueblo siciliano, y ese lugar nunca volvió a ser igual

Por Silvia Marchetti, CNN

Cuando Francis Ford Coppola eligió a Enza Trimarchi como extra en “El padrino” en 1971, la costurera de 22 años no tenía ni idea de que estaba participando en algo que cambiaría su ciudad natal y la definiría durante décadas.

Trimarchi apareció en una escena clave de Sicilia: la boda del aspirante a jefe de la mafia Michael Corleone y Apollonia Vitelli, filmada en el pueblo de Savoca, en lo alto de una colina. Para ella, la llegada de Coppola y de la estrella de la película, Al Pacino, marcó el fin de la adolescencia en un lugar donde la vida apenas había cambiado en siglos.

“Uno de los miembros del equipo de Coppola se me acercó y me preguntó si quería trabajar”, ​​cuenta Trimarchi, ahora de 76 años, a CNN. “Había venido muchísima gente de toda la provincia para ser seleccionada. Yo estaba entusiasmada, era muy joven. En Savoca no había nada, no teníamos agua corriente y bebíamos el agua de lluvia de la cisterna. Ni siquiera teníamos televisión”.

Más de 50 años después, Savoca, donde viven menos de 100 personas, sigue estando estrechamente ligada a la película. De todos los lugares de Sicilia utilizados para el exilio de Michael Corleone, es el más visitado.

El pueblo ha asumido esa asociación, a pesar de que el turismo que genera ha transformado la vida cotidiana y ha contribuido a la idealización de los estereotipos de la mafia.

Rodeada de cítricos y olivos, Savoca recibe ahora a un gran número de excursionistas entre abril y octubre. Los pasajeros de cruceros que llegan al puerto siciliano de Messina suelen unirse a las visitas guiadas de “Il Padrino” (”El padrino” en italiano) que incluyen el pequeño pueblo, así como el cercano Castello Degli Schiavi, una villa del siglo XIX en la cercana Fiumefreddo, donde se alojó el personaje de Pacino.

Trimarchi comenta que, en ocasiones, los operadores turísticos le piden que se reúna con los visitantes, firme autógrafos y hable sobre la película.

“Puede ser agotador, y lo hago gratis mientras que muchas otras personas, también en este pueblo, han ganado muchísimo dinero gracias a ‘El padrino’”, dijo.

En el propio pueblo, el cambio se ha producido gradualmente. Un pequeño número de bares, pensiones —entre ellas una llamada “Il Padrino”— y tiendas de souvenirs funcionan ahora junto a edificios antiguos que conservan en gran medida su diseño medieval.

En temporada baja, Savoca permanece tranquila. Sus estrechas calles empedradas y pasadizos abovedados conectan las casas construidas en la ladera.

El legado de la película es más visible a lo largo del recorrido que va desde la iglesia hasta la plaza principal, donde los visitantes se toman fotos recreando escenas de la secuencia de la boda, y en el Bar Vitelli, donde Michael Corleone le pide matrimonio a Apollonia.

Los locales señalan que Savoca ya contaba con cierto turismo, limitado, incluso antes de la película, procedente principalmente de las zonas costeras cercanas, pero afirman que no era económicamente significativo.

“Desde que llegaron los cruceros hace unos 20 años, los turistas son abrumadores”, dice Vincenzo Pasquale, de 72 años, quien fue elegido como extra a los 18 para interpretar a uno de los hijos del señor Vitelli, dueño del Bar Vitelli. “Algunos días las calles se llenan de gente y tengo que tocar la bocina para poder pasar. Algunos se enojan”.

Pasquale afirmó que el interés por la película ha aumentado con el tiempo en lugar de disminuir.

El Bar Vitelli, ubicado en un edificio del siglo XV, se ha convertido en el principal punto de referencia turístico del pueblo y atiende a los visitantes durante todo el día. En temporada alta, el acceso a veces se ve restringido debido a la gran afluencia de público. Los dueños del bar han abierto un hotel boutique en la planta superior.

El rodaje en Savoca duró solo unas pocas semanas en el verano de 1971, pero sigue siendo un recuerdo imborrable para todos los involucrados.

Trimarchi recuerda que Coppola era muy goloso y que llegó a comer hasta 10 granizados, un postre siciliano hecho con hielo picado, junto con una galleta zuccarata cubierta de azúcar. “Le encantaban, supongo que nunca las había probado antes o tal vez lo refrescaban del calor”, comentó.

Según recuerda, los granizados se preparaban con agua del mismo pozo que abastecía al pueblo y a la producción cinematográfica.

“Durante el rodaje, todos, los extras, el equipo técnico, el reparto y los aldeanos, bebimos esa agua”, dijo Trimarchi. “Bebimos tanta que las cisternas del pueblo se secaron durante un tiempo”.

Antes del estreno de la película, el Bar Vitelli era conocido localmente con otro nombre y estaba regentado por Maria D’Arrigo, una residente del pueblo que, según el historiador local Salvatore Coglitore, solía alojar al reparto y al equipo técnico después de los días de rodaje.

“Les servía queso tumà fresco con salame hecho con carne local, berenjenas y tomates en aceite de oliva y vino de la casa”, le contó Coglitore a CNN. “Nunca quiso que le pagaran, así que cuando Coppola le ofreció un cheque en blanco al final del rodaje, lo hizo pedazos diciendo que lo había hecho por su pueblo”.

Coglitore ha localizado a 40 sicilianos que aparecieron como extras en la película, ha recopilado fotos de archivo y planea publicarlas próximamente en un libro titulado “El padrino en Savoca”.

Una fotografía muestra a Coppola, con el torso desnudo, charlando en el set con un Al Pacino muy sereno, vestido con la tradicional boina negra siciliana. Otra, que muestra la lápida de una mujer local con la inscripción de que apareció como dama de honor en la película, pone de manifiesto el profundo impacto que tuvo “El padrino” en la vida de quienes participaron como extras.

“Hay que entender lo que significó para los aldeanos: fue como si hubieran aterrizado ovnis”, dice Coglitore. “Las calles no estaban pavimentadas y tenían baches que se repararon antes del rodaje; había pocas farolas y la parroquia tuvo que ceder todas sus sillas para colocarlas en la plaza, ya que no había suficientes”.

Pasquale, un empleado municipal jubilado, dice que habría perdido la oportunidad de ganar 90.000 liras, o unos US$ 150, si su madre no lo hubiera despertado a tiempo.

“Me sacó de la cama a rastras”, dice. “No tenía trabajo, y ganaba más de lo que la mayoría de la gente aquí gana en un año”.

Pasquale recuerda un incidente en el que se vio involucrado Al Pacino durante el rodaje de la escena de la boda, cuando los actores tenían dificultades con los oscuros y pesados ​​trajes de época bajo el sol siciliano.

“Estaba sentado entre escenas, retocándose el maquillaje, dentro de la fresca capilla, bajo una gran escalera de hierro”, contó Pasquale. “Cuando alguien lo llamó para que continuara con la actuación, Al Pacino se levantó y se golpeó violentamente la cabeza contra el hierro, con la sangre brotando a borbotones. Todos nos quedamos boquiabiertos al verlo allí parado, mudo e impasible, sin siquiera decir ‘¡Ay!’. Tuvieron que sedarlo; creo que casi le pusieron puntos”.

Algunos de los extras recuerdan que Al Pacino, que por entonces tenía poco más de treinta años, era un desconocido durante el rodaje, además de ser callado y reservado. Coppola, según cuentan, era accesible y de trato fácil. Hablaba algo de italiano y le gustaba bromear, pero era muy exigente.

Trimarchi, a quien le pagaron 100.000 liras (unos US$ 165) por su breve aparición, recuerda a Al Pacino intentando aprender frases sencillas en italiano durante la escena de la boda. “Si hubiera sabido que Al Pacino se convertiría en un actor tan famoso, le habría pedido una foto, pero no tenía cámara”, dijo. “Era joven, pero no era de mi gusto. Coppola era más encantador”.

En 2022, Coppola fue nombrado ciudadano honorario de Savoca, y el pueblo sigue atrayendo a visitantes encantados por el legado de la película.

Pasquale y Trimarchi describen el papel de su comunidad en “El padrino” como transformador. Todavía se emocionan al recordar su experiencia en Hollywood y a las personas que lo hicieron posible.

“No eran nada pretenciosos, las cámaras no me asustaron”, dijo Pasquale. “Eran muy sencillos y nos brindaron una oportunidad increíble para que nuestro pueblo brillara en la película. La película fue una verdadera bendición”.

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