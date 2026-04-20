La Corte Suprema decidirá si las guarderías que excluyen a hijos de parejas del mismo sexo deben recibir financiación estatal

Por John Fritze, CNN

Este lunes, la Corte Suprema acordó revisar una ley de Colorado que exige que las guarderías que reciben dinero público matriculen a hijos de parejas del mismo sexo, lo que prepara un importante enfrentamiento en el Tribunal Supremo en torno a la Primera Enmienda, donde se contraponen los derechos religiosos a las familias LGBTQ.

Al mismo tiempo, el tribunal se negó a escuchar otro caso de gran repercusión que involucraba a una pareja de Massachusetts que afirmó que su escuela había comenzado a tratar a su hijo de secundaria como de género no binario en contra de su voluntad.

Tras años de permitir que las escuelas religiosas recibieran financiación estatal en algunos contextos, al igual que las escuelas laicas, el tribunal conservador, con una mayoría de 6 a 3, deberá decidir ahora qué hacer cuando los directivos escolares aleguen que las leyes antidiscriminación destinadas a proteger a las personas homosexuales y transgénero entran en conflicto con sus creencias religiosas. Es probable que la apelación de las parroquias católicas se examine en otoño y que la decisión se dicte el próximo año.

En 2020, Colorado aprobó una disposición electoral que proporciona financiación estatal para un programa preescolar universal, que permite la participación tanto de escuelas públicas como privadas. El programa estatal incluye una cláusula de no discriminación que exige que cada escuela que reciba fondos públicos brinde a los niños elegibles igualdad de oportunidades de inscripción, independientemente de su raza, religión, orientación sexual, identidad de género u otros factores.

Dos parroquias católicas de Colorado y una familia cuyos hijos han asistido a una escuela católica en una de esas parroquias presentaron una demanda alegando que la cláusula de no discriminación violaba la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda, que protege la capacidad de los estadounidenses para practicar sus creencias religiosas sin interferencia del Gobierno. La familia y las parroquias están representadas por el bufete de abogados Becket, especializado en defensa de los intereses religiosos.

“En el caso Obergefell, este tribunal prometió que los grupos religiosos estarían protegidos cuando disintieran de las ortodoxias seculares sobre el matrimonio y la sexualidad”, declararon las parroquias católicas ante el Tribunal Supremo, en referencia a la decisión de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges, que legalizó de facto el matrimonio entre personas del mismo sexo. “La cláusula de libre ejercicio de la religión simplemente no puede cumplir esa importante función —que este tribunal ha descrito como ‘fundamental para nuestra sociedad pluralista’— si puede eludirse con tanta facilidad”.

En términos generales, el caso parece ideal para un tribunal conservador con una mayoría de 6 a 3, que en los últimos años se ha puesto repetidamente del lado de los intereses religiosos. En una serie de fallos, el tribunal ha dejado claro que cuando el Gobierno abre los programas de financiación educativa a escuelas públicas y privadas, no puede impedir que las escuelas religiosas participen en dichos programas simplemente por ser religiosas.

A principios de este año, la administración de Trump presentó un escrito no solicitado ante la Corte Suprema en apoyo a las diócesis. El Departamento de Justicia afirmó que respaldar la ley podría “obstaculizar el ejercicio religioso en gran parte del país”.

Pero los grupos religiosos solicitaban una decisión que también podría tener repercusiones de gran alcance en el poder de los intereses religiosos para impugnar otras leyes más allá de la educación. Para empezar, pidieron a la Corte Suprema que revocara un precedente de 36 años de antigüedad que ha sido criticado tanto por demócratas como por republicanos, pero que incluso la corte conservadora se ha negado hasta ahora a anular.

Ese precedente permite a los tribunales mantener vigentes las leyes que afectan a la religión siempre que sean de aplicación general, es decir, que se apliquen por igual a la actividad religiosa y secular.

En una serie de decisiones más recientes, el tribunal ha restringido la definición de “generalmente aplicable”, centrándose en las “excepciones” a dichas leyes. Durante la pandemia, y tras la sustitución de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, el tribunal anuló las normas de control de multitudes que se aplicaban a las iglesias, pero que incluían excepciones para negocios como las ferreterías.

En el caso de Colorado, los grupos religiosos argumentaron que la ley estatal establecía varias excepciones seculares importantes a la prohibición de discriminación. Por ejemplo, el programa permite que las escuelas den preferencia a los niños de bajos ingresos o a los niños con discapacidades. Según Becket, estas exenciones implicaban que la ley ya no era de aplicación general y, por lo tanto, no estaba amparada por el precedente de 1990.

Un tribunal federal de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos rechazaron categóricamente ese argumento. Los grupos católicos apelaron ante la Corte Suprema en noviembre.

Por otra parte, el tribunal se negó a admitir a trámite un caso sobre derechos parentales que había estado examinando a puerta cerrada durante semanas.

Stephen Foote y Marissa Silvestri demandaron a su distrito escolar suburbano después de que la escuela secundaria permitiera que su hijo, que entonces tenía 11 años, usara un nombre diferente y usara el baño de niños, el de niñas o un baño de género neutro. Los demandantes afirmaron que esto ocurrió sin su conocimiento.

El caso abordó directamente la cuestión de los derechos parentales de una manera que el tribunal, hasta hace poco, había evitado. En junio, la mayoría conservadora del tribunal, con un resultado de 6 a 3, respaldó a un grupo de padres religiosos que querían que sus hijos de primaria no tuvieran acceso a libros LGBTQ en clase. La apelación de Foote y Silvestri trata sobre padres que se oponen a la decisión de la escuela no por motivos religiosos protegidos por la Primera Enmienda, sino, en sus propias palabras, por “razones morales y científicas”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó abordando muchas de las mismas cuestiones en un caso de emergencia reciente relacionado con una política educativa de California que prohíbe a los profesores informar a los padres sobre la expresión de género de sus hijos. Dicha política fue impugnada por un grupo de profesores y padres religiosos que alegaron que entraba en conflicto con sus propias creencias sobre cómo criar a sus hijos.

“Concluimos que es probable que los padres que solicitan exenciones religiosas tengan éxito en función de los méritos de su reclamación amparada en la Cláusula de Libre Ejercicio”, declaró el tribunal en una orden sin firmar.

Los tres magistrados liberales del tribunal discreparon.

El caso que el tribunal se negó a escuchar involucra a una menor identificada como “BF”. En un correo electrónico de 2021 dirigido a maestros y funcionarios escolares, BF se identificó como de género no binario y solicitó que se la llamara por un nombre nuevo y que la escuela utilizara una variedad de pronombres que incluyeran tanto “ella” como “él”. En su casa, según los registros judiciales, BF usaba el pronombre “ella” y solicitó que la escuela hiciera lo mismo en la correspondencia con sus padres.

“Te digo esto porque siento que puedo confiar en ustedes”, escribió BF en el correo electrónico. “Aquí tienen una lista de pronombres que puedes usar: she/her, he/him, they/them, fae/faerae/aer, ve/ver, xe/xem, ze/zir. He añadido un enlace para que veas cómo se dicen. Por favor, usa solo los que he indicado y no los demás. No me gustan”.

La escuela accedió a la solicitud citando las directrices y la legislación estatal que prohíben la discriminación por motivos de identidad de género. Dichas normativas reconocen un desafío que pueden enfrentar los funcionarios escolares con los estudiantes transgénero o no conformes con su género: estos estudiantes no siempre se sienten cómodos contándoselo a sus padres “por razones como preocupaciones de seguridad o falta de aceptación”.

Genderqueer es una identidad que describe a las personas cuya expresión de género se encuentra fuera de las categorías binarias tradicionales de hombre-mujer.

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