Los números de Wenbanyama, Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic para competir por el MVP de la NBA

Por César López, CNN en Español

El premio al mejor jugador de la temporada de la NBA será de nuevo para un internacional.

Ya parece costumbre y la liga de las estrellas otorgará el premio al mejor de la temporada, a un jugador no-estadounidense por octava ocasión consecutiva. La excepción podría ser el camerunés-estadounidense, Joel Embiid.

Este galardón ha sido dominado en los últimos años por dos figuras de alto calibre en la liga: Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo, mientras VIctor Wembanyama entró en la ecuación para dividir opiniones.

Lo de Jokic es magia pura y con su última nominación busca hacerse de su cuarto premio MVP –Most Valuable Player, por sus siglas en inglés-, e igualar la marca de LeBron James con cuatro en total.

EL jugador de los Nuggets de Denver promedió en la campaña regular un triple-doble con; 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, siendo el primer jugador en liderar una temporada de la NBA tanto en asistencias, como en rebotes por partido.

Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio lideró la liga en tapones con 3,1 por partido, además de 25 puntos y 11,5 rebotes. La labor de Wembanyama, tanto en defensa, como en ataque, le ha posicionado para llevarse el galardón, aunque sus rivales directos pueden tener números más suntuosos.

El francés también se encuentra en el ramillete de nominados como “mejor defensivo del año”, junto a Chet Holgrem del Thunder y Ausar Thompson de los Pistons de Detroit. Wembanyama ha dominado la lista de bloqueos por tres temporadas consecutivas en la NBA.

En una estadística compartida por la NBA, Wemby ha bloqueado a casi la mitad de los oponentes que ha enfrentado (49,9 %). De 547 rivales, ha bloqueado a 273.

En su primera postemporada con los Spurs arrancó con paso fuerte y récord del equipo, con 35 puntos, en el triunfo frente los Trail Blazers de Portland.

Shain Gilgeous-Alexander intentará repetir el premio y sus números avalan una estrecha lucha para lograrlo, siendo el segundo anotador más eficiente de la liga.

El jugador del Thunder en 68 partidos promedió 31,1 puntos por partido (mejor segundo promedio de la liga), en rebotes tuvo 4,3 y en asistencias 6,6.

El esloveno Luka Doncic, pese a ser el máximo anotador de la temporada, se quedó por fuera de la competencia para ser el MVP, aun y con la excepción de haber sido considerado por su retiro temprano, debido a una lesión, y no alcanzar los 65 partidos mínimo que se exigen.

‘Rookie’ o Novato del Año: Cooper Flagg de los Mavericks de Dallas, Kon Knueppel de los Hornets de Charlotte y V.J. Edgecombe de los 76ers de Filadelfia.

Jugador ‘Clutch’ o destacado de los finales apretados: Gilgeous-Alexander, Jamal Murray de los Nuggets y Anthony Edwards de los Timberwolves de Minnesoota.

Mejor Sexto Hombre: Jaime Jáquez Jr. del Heat de Miami, Keldon Johnson de los Spurs de San Antonio y Tim Hardaway Jr. de los Nuggets de Denver.

Jugador con mejor evolución: Jalen Duren de los Pistons de Detroit, Deni Avdija de los Trail Blazers de Portland y Nickeil Alexander-Walker de los Hawks de Atlanta.

Mejor Entrenador del Año: Joe Mazzula de los Celtics de Boston, Mitch Johnson de los Spurs de San Antonio y J.B. Bickerstaff de los Pistons de Detroit.

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