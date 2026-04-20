¿Quién es John Ternus, el próximo CEO de Apple?

Por Ramishah Maruf, CNN

El veterano de Apple John Ternus tomará las riendas de la empresa de US$ 4 billones como CEO a partir del 1 de septiembre.

“Habiendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de haber trabajado bajo Steve Jobs y de haber tenido a Tim Cook como mi mentor”, dijo en un comunicado de prensa en el que se anunciaba su nuevo cargo el lunes.

Esto es lo que necesitas saber sobre el próximo CEO de Apple.

Ternus conoce Apple en su esencia: actualmente es el vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la compañía, según el sitio web de Apple. Eso significa que lideró la ingeniería de hardware detrás de los productos más reconocibles de Apple, como el iPhone y la Mac, así como innovaciones más recientes como el Apple Vision Pro.

Desempeñó un papel importante en nuevas líneas de productos para la Mac, los AirPods y el iPhone. Su equipo fue esencial en el desarrollo del nuevo MacBook Neo, dijo Apple en un comunicado de prensa, y de la línea del iPhone 17.

Ternus ha pasado un cuarto de siglo en Apple. Se unió al equipo de diseño de productos de la compañía en 2001 y finalmente se convirtió en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013. Apple lo ascendió al equipo ejecutivo en 2021, cuando se convirtió en vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

Trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems antes de unirse a Apple y se graduó con una licenciatura en ingeniería mecánica de la Universidad de Pensilvania, según el comunicado de prensa.

El más reciente ascenso de Ternus no es una gran sorpresa: había sido considerado uno de los principales candidatos a CEO al menos durante el último año.

Sin duda, Ternus tiene unos zapatos grandes que llenar. Cook ha sido CEO desde 2011 y llevó a la compañía a alcanzar una capitalización de mercado de US$ 4 billones en una era posterior a Steve Jobs.

La gran incógnita que se cierne sobre Ternus son los esfuerzos de Apple en IA.

“Cook deja un legado duradero en Cupertino y habrá mucha presión sobre Ternus para lograr el éxito desde el inicio, especialmente en el frente de la IA”, dijo el analista Dan Ives en una nota el lunes.

Mientras Jobs era un tomador de riesgos, Cook encontró un éxito constante en los servicios construyendo sobre productos existentes, como el Apple Watch, los AirPods y Apple TV+. Depende de Ternus decidir qué camino tomará y si Apple puede crear lo próximo grande en un panorama de IA volátil.

“Ternus es un ingeniero de hardware, lo que indica que Apple buscará diferenciarse en sus productos físicos incluso mientras intenta replantear el dispositivo como un sustrato para experiencias inteligentes”, dijo en una nota el analista principal de Forrester Dipanjan Chatterjee.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.