Tim Cook, CEO de Apple, dejará el cargo tras más de una década

Por Lisa Eadicicco, CNN

Tim Cook, el ejecutivo que llevó a Apple a convertirse en una empresa de US$ 4 billones y definió su identidad en la era posterior a Steve Jobs, dejará el cargo de director ejecutivo, informó Apple el lunes.

John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple, asumirá como CEO a partir del 1 de septiembre. Cook se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple y seguirá como CEO durante el verano para garantizar una transición fluida, dijo la empresa.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber sido digno de confianza para liderar una empresa tan extraordinaria”, dijo Cook en un comunicado de prensa”.

La noticia llega en medio de una serie de cambios en los rangos ejecutivos de Apple a finales de 2025, incluidas las salidas de su jefe de IA, su responsable de políticas y uno de sus principales líderes de diseño.

Cook, quien se convirtió en director ejecutivo de Apple en 2011 tras desempeñarse como su director de operaciones, fue responsable de impulsar a Apple más allá del puñado de productos por los que la empresa era conocida inicialmente, como la Mac, el iPod y el iPhone. Bajo el liderazgo de Cook, Apple se convirtió en un actor importante en nuevas áreas como el entretenimiento, la salud y los dispositivos vestibles.

También orientó a la empresa a través de momentos definitorios en la historia mundial que tuvieron un profundo impacto en la compañía, como la pandemia de covid-19, las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y la guerra comercial con China.

Steve Jobs presentó el iPhone, pero fue Cook quien lo convirtió en una plataforma para lanzar otros productos exitosos, desde el Apple Watch hasta los AirPods y Apple TV+; todos los cuales solo tienen éxito porque el iPhone es el segundo smartphone más popular del mundo.

Esas apuestas han dado resultado. El negocio de servicios de Apple es ahora la segunda unidad más grande, detrás del iPhone, y Apple ha posicionado con frecuencia al Apple Watch como un dispositivo que salva vidas. El Apple Watch fue la primera nueva categoría de producto lanzada bajo Cook, quien le dijo a CNBC en 2019 que creía que la mayor contribución de Apple a la humanidad “tendría que ver con la salud”.

En una carta en el sitio web de Apple, Cook describió cómo ha comenzado cada día durante los últimos 15 años leyendo correos electrónicos de usuarios de Apple de todo el mundo.

“Ustedes comparten conmigo pequeños fragmentos de sus vidas y me cuentan cosas que quieren que sepa sobre cómo Apple los ha impactado”, escribió, y agregó que el nuevo rol es una transición y “no un adiós”.

Pero las expansiones más recientes de Apple hacia áreas como la realidad virtual y la inteligencia artificial no han sido tan exitosas. Su costoso visor Vision Pro sigue siendo en gran medida un producto de nicho y aún no ha logrado un atractivo masivo como los productos anteriores de Apple. La empresa retrasó este año una actualización importante de Siri que habría ayudado a ponerla al día con competidores como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Los tropiezos de Apple en IA han sido un punto focal durante todo el año, ya que los analistas han presionado a Cook en las llamadas de resultados sobre su estrategia de IA y si la empresa está preparada para un futuro más allá del iPhone.

Se recordará a Cook por más que los lanzamientos de productos de Apple. Condujo la relación de la empresa con Trump durante ambos mandatos presidenciales, y más recientemente se comprometió a invertir US$ 600.000 millones en expandir la presencia de Apple en EE.UU. tras enfrentar presión del presidente para fabricar los iPhone en el país. Cook le regaló a Trump una placa de vidrio de uno de los socios de suministro de la empresa en EE.UU. a principios de este año.

También condujo a Apple a través de la pandemia de covid-19, tomando decisiones rápidas sobre cómo gestionar las tiendas minoristas de la empresa y la cadena de suministro con base en China. Apple fue una de las primeras empresas en cerrar sus tiendas minoristas globales en los primeros días de la pandemia.

Ternus, un veterano ejecutivo de Apple, era ampliamente esperado como el sucesor de Cook en el cargo. Comenzó en Apple en el equipo de diseño de productos en 2001 y fue ascendiendo en la empresa, primero convirtiéndose en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013 y luego asumiendo el cargo de vicepresidente sénior en 2021.

Desempeñó un papel importante en el desarrollo de productos como el iPad y los AirPods, según Apple. Más recientemente encabezó el lanzamiento del MacBook Neo, el primer MacBook de bajo costo de Apple, el mes pasado.

“Me siento honrado de asumir este cargo, y prometo liderar con los valores y la visión que han llegado a definir este lugar especial durante medio siglo”, dijo Ternus en un comunicado de prensa.

Ternus tomará las riendas durante un año crucial para Apple, que se espera que incluya una renovación de productos populares como Siri y el iPhone. Es probable que Apple presente la esperada actualización de Siri durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio, lo que podría ayudar a Apple a ponerse al día con ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Y, según Bloomberg, Apple supuestamente planea lanzar el primer iPhone plegable en septiembre.

“Cook deja un legado duradero en Cupertino”, comentó el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, en una nota de investigación. “Y habrá mucha presión sobre Ternus para producir éxito desde el inicio, especialmente en el frente de la IA”.

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