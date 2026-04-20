Un fuerte sismo sacude la costa de Japón; se emite una alerta de tsunami

Por Lauren Kent y Yumi Asada, CNN

Se emitió una alerta de tsunami de tres metros para Japón después de que un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudiera la costa nororiental, según la Agencia Meteorológica de Japón y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami de tres metros para la prefectura de Iwate y partes de Hokkaido y Aomori. En otras zonas del noreste de Japón, emitió un aviso, estimando un tsunami de hasta 1 metro.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informó que la magnitud del sismo frente a la costa este de Honshu, Japón, fue de 7,4. La alerta por amenaza de tsunami se emitió a las 8:52 a.m. hora local (4:52 a.m. hora de Miami). La agencia nacional de Japón revisó su cifra a una magnitud de 7,5, aunque no está claro por qué hay una discrepancia en los números.

Hasta ahora, las observaciones de olas de tsunami están muy por debajo del nivel de alerta que se emitió. Un tsunami de 0,8 metros golpeó el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, donde la cadena pública japonesa NHK informó que el nivel del agua aún está subiendo. Otro tsunami de 0,4 metros impactó el puerto de Miyako, también en la prefectura de Iwate.

La agencia de gestión de desastres de Japón dijo que había emitido órdenes de evacuación para 171.957 personas en cinco prefecturas.

Hasta el momento no se han registrado heridos ni daños en viviendas, dijo el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, en una actualización este lunes por la tarde (hora local), pero la situación aún se está evaluando. Kihara añadió que hay 200 cortes de energía en las zonas afectadas y que las autoridades están trabajando para restablecer el servicio.

Un productor de CNN en el terreno en Tokio informó que sintió cómo el edificio en el que se encontraba se sacudía durante unos siete minutos.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó a los residentes de las zonas afectadas a evacuar de inmediato y dijo que el Gobierno había establecido un grupo de trabajo de emergencia.

“Los residentes en las zonas donde se han emitido alertas de tsunami deben evacuar inmediatamente a terrenos más altos o a lugares más seguros, como edificios de evacuación”, dijo Takaichi a los periodistas este lunes, según la cadena pública NHK.

Las autoridades están haciendo “todo lo posible para evaluar los daños, implementar medidas de respuesta de emergencia ante desastres, como operaciones de búsqueda y rescate, y proporcionar información oportuna y precisa al público”, dijo Takaichi. “En este momento, todavía estamos confirmando el alcance de los daños humanos y materiales, pero recibiremos informes detallados en breve y procederemos con los esfuerzos de respuesta al desastre”.

El operador del servicio de tren bala que circula entre Tokio y la estación Shin-Aomori dijo que el tren había sido suspendido debido a un corte de energía causado por el sismo, informó NHK. Los servicios de tren también fueron suspendidos entre la estación Akita y la estación Morioka, en el norte de Japón. Todos los trenes locales en la prefectura de Iwate detuvieron sus servicios, según NHK.

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) dijo en un comunicado que no se han detectado anomalías en sus centrales nucleares Fukushima Daiichi y Fukushima Daini, aunque ha evacuado a los trabajadores. La empresa también indicó que sus centrales nucleares de Onagawa y de Higashidori, más al norte, tampoco han presentado anomalías, y que los niveles de material radiactivo se mantienen dentro del rango normal.

Japón es uno de los países más propensos a terremotos en el mundo. Se encuentra en el Cinturón de Fuego, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica a ambos lados del océano Pacífico. El peor sismo en la historia reciente de Japón fue el terremoto de Tohoku de magnitud 9,1 en 2011, que desencadenó un gran tsunami y un desastre nuclear.

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Con información de los meteorólogos Brandon Miller y Monica Garrett, de CNN.