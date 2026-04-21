EE.UU. investiga la muerte o desaparición de 10 científicos vinculados a investigaciones nucleares y aeroespaciales

Por Natasha Chen, Alex Stambaugh y Chris Boyette, CNN

Un físico nuclear y profesor del MIT asesinado a tiros frente a su residencia en Massachusetts. Un general retirado de la Fuerza Aérea desaparecido de su casa en Nuevo México. Una ingeniera aeroespacial que desapareció durante una caminata en Los Ángeles.

Estos son algunos de al menos 10 individuos vinculados a investigaciones sensibles en materia nuclear y aeroespaciales de Estados Unidos que han muerto o desaparecido en los últimos años, lo que ha generado inquietudes sobre si los casos están relacionados y ha alimentado especulaciones en línea sobre la posibilidad de actividades ilícitas.

El FBI dice ahora que “está liderando los esfuerzos para buscar conexiones entre los científicos desaparecidos y fallecidos”, y agregó que “está trabajando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, y con socios estatales y locales de las fuerzas del orden para encontrar respuestas”.

Por separado, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderada por republicanos, anunció este lunes que investigará los reportes sobre las muertes y desapariciones de estas personas, quienes según dijo tenían acceso a información científica sensible.

Los reportes “plantean interrogantes sobre una posible conexión siniestra” entre las muertes y desapariciones, señaló el comité en un comunicado, en el que solicitó informes al FBI, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía y la NASA.

El Departamento de Defensa dijo únicamente que respondería directamente al comité, mientras que el Departamento de Energía remitió las preguntas a la Casa Blanca.

En una publicación en X, la NASA dijo que está “coordinando y cooperando con las agencias correspondientes” en relación con los científicos.

“En este momento, nada relacionado con la NASA indica una amenaza para la seguridad nacional”, dijo la portavoz de la NASA, Bethany Stevens.

Los casos varían ampliamente en sus circunstancias. Algunos involucran homicidios sin resolver, mientras que otros son desapariciones sin indicios de delito. En al menos dos casos, las familias han señalado condiciones médicas preexistentes o problemas personales como posibles explicaciones. Las autoridades no han establecido vínculos entre los casos.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que también está trabajando con agencias federales para investigar posibles conexiones entre las muertes y desapariciones, y el presidente Donald Trump calificó el asunto como “algo bastante serio”.

“Es muy poco probable que esto sea una coincidencia”, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, a Fox News Sunday. “El Congreso está muy preocupado por esto. Nuestro comité lo está convirtiendo en una de sus prioridades porque lo consideramos una amenaza para la seguridad nacional”.

La serie de muertes y desapariciones misteriosas comenzó en 2023, según legisladores, con la muerte de Michael David Hicks, un científico que trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA durante casi 25 años.

Hicks, de 59 años, murió el 30 de julio de 2023. Durante su carrera en el JPL, se especializó en cometas y asteroides, según la Sociedad Astronómica Estadounidense. No se dio a conocer la causa de su muerte.

Su hija, Julia Hicks, dijo a CNN que su padre había estado enfrentando problemas médicos conocidos y que la reciente especulación la tiene “afectada”.

“Por lo que sé de mi padre, no hay ninguna lógica que lo vincule con esta posible investigación federal”, dijo. “No entiendo la conexión entre la muerte de mi padre y la de otros científicos desaparecidos”.

“No puedo evitar reírme de esto, pero al mismo tiempo se está volviendo serio”, añadió.

En los años posteriores, varias otras personas vinculadas al JPL también han muerto o desaparecido: Frank Maiwald, especialista en investigación espacial, murió en Los Ángeles en 2024 a los 61 años. Monica Reza, una ingeniera aeroespacial de 60 años, desapareció durante una caminata en un bosque de Los Ángeles en junio de 2025. Según la Comisión de Supervisión de la Cámara, era directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del laboratorio de la NASA.

También está desaparecido William Neil McCasland, general de división retirado de la Fuerza Aérea, quien no ha sido visto desde que salió de su casa en Albuquerque, Nuevo México, el 27 de febrero, dejando atrás su teléfono, lentes graduados y dispositivos electrónicos. El FBI participa ahora en su búsqueda.

McCasland estuvo en el centro de algunas de las investigaciones aeroespaciales más avanzadas del Pentágono y en su momento dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson. Meses después de su desaparición, los funcionarios aún no pueden explicar a dónde fue, por qué se fue o si alguien más estuvo involucrado.

Su esposa, Susan McCasland Wilkerson, rechazó en su momento las especulaciones de que su desaparición estuviera relacionada con su trabajo en la base, durante mucho tiempo objeto de rumores sobre restos extraterrestres vinculados al supuesto “incidente de Roswell”, pese a las negativas de la Fuerza Aérea.

“Es cierto que Neil tuvo una breve relación con la comunidad de ovnis”, escribió en Facebook. “Esa conexión no es motivo para que alguien lo secuestre. Neil no tiene ningún conocimiento especial sobre cuerpos o restos extraterrestres del accidente de Roswell almacenados en Wright-Patt”.

“No se han reportado avistamientos de una nave nodriza sobre las montañas Sandia”, agregó.

McCasland Wilkerson no respondió esta semana a la solicitud de comentarios de CNN para este reportaje.

Otras dos personas desaparecidas, Melissa Casias y Anthony Chavez, trabajaban en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, una de las principales instalaciones de investigación nuclear en Nuevo México.

Casias, de 53 años, fue vista por última vez caminando por una autopista cerca de Talpa, Nuevo México, en junio de 2025, según la Policía Estatal, tras dejar sus pertenencias en casa y un teléfono que había sido restablecido de fábrica, reportó NBC News.

Chavez, un jubilado de 78 años que trabajó como supervisor de obras en el lugar, también desapareció en mayo de 2025, según la policía de Los Álamos. Un detective dijo a CNN que no hay indicios de delito, pero las búsquedas exhaustivas no han arrojado señales de actividad ni de que estuviera planeando irse.

Un amigo suyo, Carl Buckland, dijo a CNN que se alegra de que las autoridades estén investigando el caso: “Ya era hora”.

En los últimos meses, la muerte de varios científicos reconocidos también ha alimentado especulaciones.

Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Nuno F.G. Loureiro, fue asesinado a tiros en su casa cerca de Boston en diciembre de 2025 por un atacante que también abrió fuego en el campus de la Universidad Brown, matando a dos estudiantes. El físico de 47 años, especialista en fusión, había dirigido el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, donde buscaba avanzar en tecnología de energía limpia y otras investigaciones.

Carl Grillmair murió tras ser baleado a los 67 años en su casa en las afueras de Los Ángeles en febrero. Las autoridades arrestaron a un sospechoso que, según KABC, no creían que conociera a Grillmair. El astrofísico trabajaba en el Instituto Tecnológico de California, colaboraba con la NASA y era reconocido por sus estudios sobre la búsqueda de agua en planetas fuera de nuestro sistema solar.

El exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. Matthew James Sullivan, de 39 años, también murió en 2024 antes de poder testificar en un caso federal de denunciante sobre ovnis, dijo el representante Eric Burlison, de Missouri, quien pidió al FBI investigar. Su obituario público no indicó la causa de su muerte. CNN se ha puesto en contacto con su familia.

Sin embargo, Burlison dijo a Fox News que Sullivan murió por suicidio, calificándolo como sospechoso.

“Estaba programado para una entrevista. En cuestión de dos semanas, murió por un supuesto suicidio”, dijo Burlison, republicano, a Fox News.

En los últimos días, la muerte en 2022 de Amy Eskridge ha cobrado atención. Eskridge, de 34 años, cofundó el Institute for Exotic Science en Huntsville, Alabama, según su obituario.

Su familia dijo en un comunicado a CNN que era una persona “extraordinariamente inteligente” y que sufría de “dolor crónico”.

“La gente debería entender que los científicos también mueren y no sacar demasiadas conclusiones de esto”, dijo la familia.

Trump dijo que espera que las desapariciones y muertes sean solo una coincidencia.

“Espero que sea algo aleatorio, pero lo sabremos en la próxima semana y media”, dijo a periodistas el jueves, y añadió que sostuvo una reunión reciente sobre el tema.

La Casa Blanca declinó dar más detalles sobre ese encuentro.

La Casa Blanca está “trabajando activamente con todas las agencias pertinentes y el FBI para revisar de forma integral todos los casos en conjunto e identificar posibles elementos en común”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una publicación en X el viernes.

La investigación se lleva a cabo “a la luz de las preguntas recientes y legítimas” sobre los casos y “no se dejará piedra sin remover”, dijo. “Vamos a buscar conexiones… si existen vínculos con acceso a información clasificada y/o actores extranjeros”, dijo el director del FBI, Kash Patel, a Fox News el domingo. “Si hay conexiones que apunten a conductas ilícitas o conspiraciones, este FBI realizará los arrestos correspondientes”.

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Con información de Jason Morris, Annie Grayer y Kit Maher, de CNN.