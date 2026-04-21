La aprobación de Trump cae a niveles similares a los de George W. Bush

Por Aaron Blake, CNN

Fue casi exactamente en esta época, hace 20 años, cuando la aprobación de George W. Bush comenzó a desplomarse. Y cuando sus cifras en la mayoría de las encuestas cayeron a niveles de los 30 puntos por primera vez a finales del invierno y comienzos de la primavera, la causa era clara: la guerra de Iraq.

La historia podría repetirse con el presidente Donald Trump en 2026. Solo hay que cambiar Iraq por Irán.

Dos nuevas encuestas publicadas este martes por la mañana sitúan la aprobación de Trump en la mitad de los 30 puntos: 36 % en un sondeo de Reuters-Ipsos y 35 % en uno de Strength in Numbers-Verasight. Se suman a una encuesta de NBC News del fin de semana que mostró a Trump alcanzando un nuevo mínimo de 37 %.

Durante el último mes, ocho de nueve encuestas de calidad analizadas por CNN han mostrado a Trump en niveles de los 30 puntos.

La única excepción fue una encuesta de Fox News que lo ubicó en 41 %, pero incluso esa reflejó sus peores cifras en ese sondeo desde 2017.

Veamos estos números en contexto.

No todas las encuestas muestran a Trump tocando nuevos mínimos en su aprobación.

Algunos encuestadores lo situaron ligeramente más bajo en su primer año en el cargo en 2017 o tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Pero el promedio de desaprobación de Trump, de 62 % en el Poll of Polls de CNN —que promedia las encuestas de calidad mencionadas— es más alto que el indicado por casi cualquier encuestador en esos episodios anteriores.

Las tasas más altas de desaprobación de Trump en encuestas individuales en 2017 fueron las siguientes: 63 % en un sondeo del Pew Research Center, 61 % en uno de la Universidad Quinnipiac y 60 % en encuestas de Reuters-Ipsos. Tras el 6 de enero, alcanzó 62 % en una encuesta de CNN, 61 % en Quinnipiac y 60 % en una encuesta de The Washington Post-ABC News.

Ahora Trump promedia ese tipo de cifras en el conjunto de las encuestas, lo que sugiere que más estadounidenses que nunca se oponen a él.

Y quizá más preocupante para Trump, la tendencia en su segundo mandato ha sido notablemente consistente: a la baja.

Aunque pudo existir la percepción general de que Trump fue bastante impopular durante su primer mandato, logró recuperarse de los mínimos de 2017 para pasar la mayor parte de su presidencia con una aprobación en los bajos 40 puntos, algo relativamente habitual para un presidente en la actualidad. Eso incluyó el periodo previo a las elecciones intermedias de 2018 y su campaña de reelección en 2020.

La aprobación de Trump en su primer mandato fue, en su mayor parte, bastante estable.

Pero en su segundo mandato, esas cifras han seguido una tendencia descendente, lenta pero constante.

Esa tendencia es anterior a la guerra con Irán. Pero el conflicto también parece estar consolidando algunas de sus principales debilidades, restándole apoyo entre sectores que antes no lo habían abandonado.

Una de las principales razones parece ser la percepción sobre su manejo de la economía, que la guerra con Irán —y el aumento de los precios de la gasolina que la ha acompañado— ha llevado a nuevos mínimos.

Para ilustrarlo:

Una encuesta de CNN a finales del mes pasado mostró que la aprobación de Trump en materia económica cayó a un nuevo mínimo histórico de 31 %.

Una encuesta de CBS News este mes también mostró a Trump alcanzando nuevos mínimos en economía e inflación.

Los sondeos de Strength in Numbers y NBC News reflejaron lo mismo.

La desaprobación de Trump en inflación se sitúa ahora de forma constante en torno al 70 %

La inflación ha sido durante mucho tiempo el punto más débil de Trump, con votantes que a menudo dicen que ha descuidado las preocupaciones por el aumento del costo de vida. Pero, cada vez más, las encuestas muestran que ese lugar ahora compite con la guerra con Irán.

La encuesta de NBC mostró que dos tercios de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump en la guerra con Irán, apenas un punto menos que el 68% que rechaza su manejo de la inflación.

Y la encuesta previa de CNN mostró que el 67 % desaprueba la gestión de Trump sobre Irán, frente al 69 % en economía y el 72 % en inflación.

Es posible que la tendencia cambie y que una resolución de la guerra con Irán ayude a Trump.

Pero si la aprobación del presidente se consolida en la mitad de los 30 puntos, entraría en un terreno bastante poco común. Sería un nivel que, en las últimas décadas, ha estado ocupado principalmente por un solo presidente: George W. Bush.

Cuando Bush cayó a niveles de los 30 puntos hace dos décadas, fue el primer presidente en permanecer durante un periodo sostenido en ese rango desde Jimmy Carter, según datos de Gallup. Joe Biden, al igual que Bush, pasó un tiempo significativo en los 30 puntos, aunque generalmente en los altos 30.

Hoy en día no es inusual que los presidentes sean impopulares; de hecho, es casi la norma.

Pero Trump se está acercando a un terreno político poco habitual y potencialmente riesgoso.

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