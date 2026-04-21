Tiroteo en Teotihuacán: qué pasó en el ataque que dejó una turista muerta y varios heridos

Por Michael Rios y Mauricio Torres, CNN

Una mujer canadiense murió y seis turistas estadounidenses están entre más de una docena de personas heridas después de que un hombre armado abrió fuego este lunes cerca de las pirámides de Teotihuacán, en México, dijeron autoridades.

Según información preliminar, un hombre disparó en el popular sitio arqueológico, mató a la mujer canadiense y luego se quitó la vida, informó el gabinete de seguridad de México en X.

Las autoridades dijeron que aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos en el lugar.

Al menos 13 personas resultaron heridas durante el ataque, con ocho aún hospitalizadas la noche del lunes, dijo la Secretaría de Gobierno en un comunicado. Más temprano, el Gobierno del Estado de México informó que cuatro personas presentaban heridas de bala y otras dos resultaron lesionadas al caer.

Entre los trasladados a hospitales había seis estadounidenses, tres colombianos, un ruso, dos brasileños y un canadiense, informó Associated Press, citando al Gobierno local.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá confirmó posteriormente que uno de sus ciudadanos murió y otro resultó herido. En un comunicado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció al Gobierno de México por su respuesta.

CNN se comunicó con las embajadas de Estados Unidos, Colombia y Rusia para solicitar comentarios.

El tiroteo ocurrió mientras México enfrenta cuestionamientos sobre la seguridad pública en medio de los preparativos para recibir a millones de visitantes por el Mundial de este verano.

Videos en redes sociales muestran a personas huyendo del lugar tras escucharse disparos en los alrededores de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

Teotihuacán es un importante sitio arqueológico y destino turístico ubicado a unos 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México. La amplia zona arqueológica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga múltiples monumentos, incluidas dos grandes pirámides.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que autoridades federales, estatales y locales están respondiendo al ataque.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la Embajada de Canadá”, dijo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que también está en contacto con otras embajadas y trabaja para brindar el apoyo necesario a los ciudadanos extranjeros heridos.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también ofreció apoyo y envió su “solidaridad a las familias de las personas afectadas por lo ocurrido en Teotihuacán”.

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Con información de Max Saltman y Avery Schmitz de CNN