Cinco conclusiones de la votación sobre la redistribución de distritos en Virginia

Análisis por Aaron Blake, CNN

Por segunda vez en seis meses, los votantes de un estado tradicionalmente demócrata han dado su visto bueno a un mapa de distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. manipulado de forma agresiva para ayudar a los demócratas a contraatacar en la guerra de redistribución iniciada por el presidente Donald Trump y los republicanos.

Los votantes de Virginia aprobaron el martes un referéndum que podría otorgar a los demócratas cuatro escaños adicionales en las elecciones de mitad de mandato de 2026 y permitirles ganar 10 de los 11 distritos congresionales del estado. Los votantes de California aprobaron una medida similar el año pasado.

El mapa de Virginia contaba con un 51 % de los votos frente a un 49 %, con el 97 % de las papeletas escrutadas.

La votación deja prácticamente en empate la disputa por la redistribución de distritos electorales que se ha prolongado durante los últimos meses. Sin embargo, los republicanos aún podrían obtener una ligera ventaja si Florida aprueba un nuevo mapa electoral en las próximas semanas.

A continuación, algunas conclusiones de la votación.

Los republicanos iniciaron esta guerra de redistribución de distritos electorales lanzando una agresiva —y excepcionalmente rara— manipulación de distritos electorales a mediados de la década en Texas el año pasado.

Los demócratas tenían mucho que temer.

Los republicanos simplemente tenían más poder para crear nuevos distritos republicanos. Y los demócratas necesitaban que los votantes aprobaran sus mayores oportunidades en estados como California y Virginia, lo cual no era una apuesta segura.

Pero gracias a una serie de factores favorables para los demócratas y a los votantes que les han dado su apoyo, la contienda está prácticamente empatada en este momento.

El sistema de seguimiento de la redistribución de distritos de CNN muestra que los demócratas se han adjudicado 10 escaños potenciales y los republicanos nueve.

(Sin embargo, se trata de una ciencia algo inexacta, dado que algunos distritos podrían favorecer solo ligeramente a uno u otro bando, y algunas de las ganancias del Partido Republicano, en particular, podrían estar en duda).

Por supuesto, aún queda un estado pendiente. Se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pida a su legislatura estatal que apruebe un nuevo mapa con hasta cinco nuevos distritos de tendencia republicana.

Algunos miembros de la derecha temen que una postura demasiado agresiva en Florida pueda resultar contraproducente en lo que se perfila como un entorno cada vez más difícil para los republicanos en las elecciones de 2026.

La constitución de Florida prohíbe la manipulación de distritos electorales por motivos partidistas. Pero a principios de esta década, la Corte Suprema estatal debilitó esa restricción.

Lo que está claro es que esta guerra no parece haber proporcionado a los republicanos la ventaja que quizás habían imaginado.

Y la escasa mayoría del Partido Republicano no puede confiar en que los nuevos mapas electorales la salven en lo que se prevé que sean unas elecciones difíciles en 2026.

La Corte Suprema de Virginia aún debe examinar los litigios pendientes relacionados con el mapa.

El tribunal ya había dictaminado que las elecciones del martes podían celebrarse, pero indicó que consideraría todos los méritos del caso si los votantes aprobaban la medida.

Se trata de dos cuestiones. Una es si los demócratas de Virginia violaron las normas de procedimiento al incluir la propuesta en una sesión extraordinaria. La otra es si la redacción de la papeleta era demasiado engañosa.

Obviamente, si el Tribunal Supremo estatal anulara el nuevo mapa, sería una ventaja para los republicanos a nivel nacional.

Los demócratas ganaron esta votación. Pero para un partido que se ha acostumbrado a obtener resultados muy superiores a lo esperado desde las elecciones presidenciales de 2024, esta victoria fue algo menos significativa.

De hecho, el margen final fue menor que el margen de victoria de casi seis puntos que obtuvo Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. Ni siquiera se acercó al margen de 15 puntos con el que la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, fue elegida en noviembre.

Además, fue mucho menos contundente que la votación de California en noviembre.

Probablemente haya varias razones para ello.

La votación en California —el referéndum se aprobó por un contundente margen del 64 % frente al 36 % en contra— probablemente fue más desigual en parte porque es un estado predominantemente demócrata. Harris lo ganó por 20 puntos. Pero eso no explica toda la diferencia.

El mayor esfuerzo del Partido Republicano por combatir la medida electoral en Virginia que en California, junto con el paso del tiempo, contribuyeron a que las cosas se volvieran un poco más interesantes.

Si bien la polémica sobre la redistribución de distritos electorales fue muy acalorada antes de las elecciones de noviembre en California, se ha atenuado un poco en los últimos meses.

Eso incluye a los senadores estatales republicanos de Indiana que se opusieron a Trump y rechazaron un nuevo mapa en diciembre, y también incluyó a la legislatura estatal de Maryland, controlada por los demócratas, que se negó a intentar trazar un nuevo distrito demócrata.

¿Y por qué los demócratas no obtuvieron los resultados esperados? Probablemente se deba en gran parte a que suele ser difícil conseguir que la gente vote a favor de la manipulación de los distritos electorales.

No es lo mismo que una elección típica entre demócratas y republicanos. Antes de este año, los votantes solían oponerse sistemáticamente a la manipulación de distritos electorales cada vez que el tema se sometía a votación.

El hecho de que dos estados hayan votado a favor de la manipulación de distritos electorales en los últimos seis meses es bastante notable, teniendo en cuenta esos antecedentes.

Los demócratas probablemente no deberían entrar en pánico. Pero los republicanos sí mostraron cierta resistencia.

Pero siempre iba a ser difícil para el bando del “no” superar ese obstáculo. Esto se debía en gran parte a que recurría a una verdadera gimnasia retórica.

Eso quedó quizás mejor ejemplificado por los comentarios de Trump el lunes por la noche.

“No sé si saben lo que es la manipulación de distritos electorales, pero no es algo bueno”, declaró Trump.

Es un comentario bastante ridículo viniendo de un presidente que presionó tanto para que su bando se volviera tan agresivo con la manipulación de los distritos electorales, y que de hecho dio inicio a la guerra de la manipulación electoral presionando a los republicanos de Texas.

Para los demócratas, solo tenían que convencer a sus votantes de que se trataba de igualar las condiciones y de luchar contra una verdadera toma de poder por parte de MAGA.

Los republicanos tuvieron que argumentar que la manipulación de los distritos electorales era mala a pesar de… bueno, de no haber esgrimido ese argumento cuando Texas lo hacía.

Se puede opinar lo que se quiera sobre la legitimidad de la reacción de los demócratas de Virginia. El mapa que han trazado es audaz.

Esto no solo significa que los demócratas podrían ganar más del 90 % de los distritos en un estado que Harris ganó con apenas el 52 % de los votos, sino que además extiende cinco distritos desde los suburbios predominantemente demócratas de Washington, hasta la zona rural de Virginia para lograr su objetivo.

Sin duda, es uno de los mapas más drásticos que existen.

Los demócratas dispersaron tanto a sus votantes que podrían perder algunos de estos distritos si el panorama electoral futuro favorece a los republicanos. Cinco de ellos votaron por Harris por menos de 10 puntos.

Lo cual parece ser prácticamente lo único que evitará que se repitan esos sorteos en el futuro.

La lección que parece dejarse en la actual polémica sobre la redistribución de distritos electorales es que hay que aprovechar cualquier ventaja posible, cuando y donde sea. Y lo único que te limita es el rechazo de los votantes o la posibilidad de que algún día resulte contraproducente.

La cuestión ahora es si veremos una serie continua de rediseños de distritos electorales a mitad de década, cuando parezca conveniente, si se producirá una especie de tregua cuando Trump se vaya, o si esta locura podría incluso impulsar alguna reforma bipartidista nacional de la redistribución de distritos.

Porque en este momento, el mayor impacto de las disputas por la redistribución de distritos electorales de 2025-26 ha sido el daño a la democracia, más que cualquier beneficio partidista.

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