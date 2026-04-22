Destituyen al secretario de la Marina de EE.UU., John Phelan, mientras continúa el bloqueo naval estadounidense de Irán

Por Haley Britzky, CNN

El secretario de la Marina, John Phelan, fue destituido de su cargo, dijeron a CNN seis fuentes familiarizadas con el asunto, mientras el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunciaba la noche del miércoles que Phelan se marcharía “con efecto inmediato”.

Tres de las fuentes dijeron que a Phelan se le dio la opción de renunciar o ser despedido. No estaba claro de inmediato cuál eligió.

La Marina remitió las consultas sobre los detalles de la salida de Phelan a la Oficina del Secretario de Defensa, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca remitió a CNN a una declaración de Parnell.

“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos”, dijo Parnell en una publicación en X. “Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina”.

El anuncio ocurre mientras la Marina de Estados Unidos lleva a cabo un bloqueo de puertos iraníes durante un proceso de alto el fuego en la guerra de Irán. Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han redirigido 29 embarcaciones para que regresen a puerto y también han abordado dos barcos.

Phelan es un empresario sin servicio militar previo; él y su esposa recaudaron anteriormente millones de dólares para la campaña del presidente Donald Trump antes de que fuera confirmado como secretario de la Marina en 2025.

“John será una fuerza tremenda para nuestros miembros del servicio naval, y un líder firme en el avance de mi visión de Estados Unidos Primero”, dijo Trump en ese momento. “Pondrá el negocio de la Marina de Estados Unidos por encima de todo”.

No está claro qué llevó a la salida de Phelan, que es la primera entre los secretarios de las ramas militares nominados bajo Trump. Cabe subrayar que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destituido a numerosos oficiales militares de alto rango en todas las ramas desde que asumió el mando en el Pentágono.

El anuncio de su salida se produce la misma semana en que se celebraba, a las afueras de Washington, una importante conferencia marítima anual —la Sea Air Space de la Navy League. Phelan y otros altos mandos de la Marina asistieron y hablaron en la conferencia.

CNN informó previamente que el nombre de Phelan apareció en una lista de pasajeros que mostraba queen 2006 voló en el avión del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La lista mostraba que Phelan voló con Epstein; varios otros financieros; y un pasajero que parecía ser el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, un asociado cercano de Epstein que enfrentaba cargos de violación a una menor y agresión sexual cuando fue encontrado muerto en su celda de prisión en 2022.

Un amigo cercano de Phelan dijo que fue invitado a volar en el avión por el CEO de Bear Stearns, Jimmy Cayne, quien murió en 2021. Phelan no sabía que estarían volando en el avión de Epstein hasta que llegaron, dijo el amigo cercano, y Phelan no volvió a hablar ni a interactuar con Epstein.

Esta historia ha fue actualizada con reportes adicionales.

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