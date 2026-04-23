Al menos 10 heridos, incluidos “algunos inocentes”, tras tiroteo en un centro comercial de Louisiana, dice la policía

Por Cindy Von Quednow y Isabel Rosales, CNN

Al menos 10 personas resultaron heridas después de que una aparente discusión derivara en un tiroteo en el Mall of Louisiana, en Baton Rouge, este jueves, dijo la policía. Las autoridades buscan al menos a un atacante.

“Dos grupos de personas se involucraron en una discusión dentro del patio de comidas y comenzaron a dispararse entre sí”, dijo el jefe de la Policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr., al citar imágenes de vigilancia. “Desafortunadamente, había algunos inocentes en el área que también pudieron haber sido alcanzados por disparos”.

La policía no tenía información sobre la gravedad de las heridas, pero indicó que no hay reportes de fallecidos.

El tiroteo no parece ser un acto de violencia aleatorio, “sino un desacuerdo muy dirigido entre dos grupos de personas”, dijo Morse, quien agregó que no hay una amenaza conocida para el público.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dijeron que también están respondiendo a la escena.

“Estoy al tanto de la situación de atacante armado en el Mall of Louisiana”, dijo el gobernador Jeff Landry. “Estoy en coordinación con las fuerzas del orden y actualizaremos cuando tengamos más información. Por favor, eviten el área”.

Personas dentro de la tienda Hot Topic, en el centro comercial, esperaban ser evacuadas y recibir indicaciones de las fuerzas del orden, dijo a CNN un empleado de la tienda. Los clientes comenzaron a correr y varias personas estaban dentro del local cuando se escucharon los disparos, añadió.

Empleados que respondieron el teléfono en otras tiendas del centro comercial no hicieron comentarios.

El centro comercial es el más grande de Louisiana y abrió en 1997. Este jueves abrió a las 11 a.m., hora local, pero su sitio web indica que está cerrado.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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