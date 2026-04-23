Contra el reloj, la Ciudad de México avanza en obras públicas para recibir el Mundial

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El ruido de herramientas cortando metal, de vehículos pesados transportando materiales y de trabajadores hablando entre sí se mezcla con los sonidos habituales de una de las zonas más transitadas del centro de la Ciudad de México: automóviles, vendedores, peatones en su camino de regreso a casa.

Aunque ya anocheció, las cuadrillas no bajan el ritmo, en medio de anchas columnas y planchas de concreto que se espera formen una nueva calzada elevada que recorra Tlalpan, una de las principales vialidades de la capital mexicana y ruta para llegar al Estadio Azteca, al sur de la urbe.

Una trabajadora explica que las labores continúan durante toda la noche porque el objetivo es terminar la obra antes de que comience el Mundial de Fútbol, en el que la Ciudad de México será sede de cinco partidos, entre ellos, el encuentro inaugural el próximo 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El panorama de este frente de obra se repite en otros puntos de la capital, a menos de dos meses del arranque del torneo y de la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros.

La calzada elevada de Tlalpan fue diseñada como un espacio peatonal con alto atractivo turístico. Se espera que tenga un costo de unos US$ 112,4 millones —unos 2.000 millones de pesos— y que quede terminada a más tardar el 30 de mayo.

Pero además de este proyecto, el Gobierno de la Ciudad de México realiza otras obras que, dice, no solo buscan mejorar la movilidad de cara al Mundial, sino también en el largo plazo.

Durante un acto público el 26 de marzo, el equipo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la meta es que estos proyectos sean “un legado permanente” para la capital.

Entre los principales frentes están una ciclovía sobre Tlalpan —inaugurada con una rodada el domingo 19 de abril—, la ampliación del Tren Ligero y la remodelación de estaciones de la Línea 2 del Metro, que recorre la capital de norte a sur y es la de mayor afluencia. Tan solo en el trimestre de octubre a diciembre de 2025, según cifras oficiales, la Línea 2 atendió a más de 55 millones de usuarios, el 16,7% de toda la red para ese período.

Durante recorridos por las obras en la Línea 2, CNN constató que en la estación Tasqueña —la más cercana al Estadio Azteca— los viejos torniquetes de acceso fueron reemplazados, los muros de pasillos y algunas escaleras ya fueron renovados y hay espacios cerrados al público mientras los trabajos continúan. En tanto, las estaciones Chabacano y Viaducto tienen horarios especiales para facilitar las labores y San Antonio Abad está completamente cerrada.

En el contexto de los preparativos para el Mundial, el Gobierno también hizo otras obras como renovación de aceras, instalación de luminarias, repavimentación de calles, remodelación de paraderos de autobús y mantenimiento de canchas de fútbol.

Brugada dijo el 26 de marzo que, con estas medidas, las autoridades no solo buscan crear infraestructura, sino promover el “derecho a tener un espacio público digno”.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México defiende los proyectos en marcha, estos dividen opiniones entre muchos capitalinos.

Por un lado, algunos los ven con buenos ojos porque consideran que pueden traer beneficios a largo plazo. Por el otro, otras personas destacan las afectaciones que generan las obras, en particular en materia de movilidad, en una urbe con 9,2 millones de habitantes —según el censo de 2020— y donde el tráfico y las aglomeraciones en el transporte público son una constante en las horas pico.

Tanto en las mañanas como en las noches, es común ver largas filas de vehículos en Tlalpan, Periférico u otros puntos cercanos a trabajos para el Mundial.

Una representante de la organización no gubernamental Tlalpan Vecinos contó a CNN que los problemas comenzaron con el arranque de la construcción de la ciclovía en Tlalpan, donde se redujeron los carriles y aumentaron el tráfico y los tiempos de traslado. Además, señaló, varios establecimientos han visto afectadas sus operaciones por este y otros proyectos.

“Lo que sí me han dicho los de los negocios es que han tenido que cerrar por el polvo o porque les van a quitar la luz, y dicen que, con todo y Mundial, no creen subsanar lo que perdieron en estos meses”, dijo la portavoz.

CNN contactó a la Secretaría de Obras y Servicios para pedir comentarios sobre estos reclamos y está en espera de respuesta.

Gonzalo Peón, director ejecutivo de la sede en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, expuso otro punto de vista. Desde su perspectiva, las obras que puso en marcha el Gobierno de la Ciudad de México, si bien tienen afectaciones inmediatas, en el mediano y largo plazo podrían significar importantes beneficios para la capital, porque están atendiendo temas rezagados desde hace tiempo como la remodelación de la Línea 2 del Metro y la ampliación del Tren Ligero.

“Son obras que de alguna manera estaban pendientes, que ya estaban discutidas, y creo que el Mundial les ha metido más prisa”, dijo Peón a CNN. “En términos de habitabilidad, creo que va a ser algo positivo y de lo que se podría aprender”.

La propia jefa de Gobierno dijo recientemente que el Mundial del que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá ha sido “un acelerador de las obras” que estaban pendientes en la capital.

También aseguró que, pese a las quejas de muchos capitalinos y afectaciones viales, estos proyectos avanzan de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades y estarán listos a tiempo para cuando comience el torneo.

El 30 de marzo, la funcionaria se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para un encuentro en el que acordaron “fortalecer la coordinación” y revisaron “avances en infraestructura, movilidad y proyectos con enfoque social que dejan un legado duradero para la ciudadanía después del mega evento deportivo”, según publicó Brugada en su cuenta de X.

Mientras avanzan los días rumbo al partido inaugural y continúan las obras para que la Ciudad de México reciba el Mundial, especialistas como Peón señalan algunos retos que aún enfrenta la capital en materia de eventos deportivos.

El más urgente de esos desafíos, consideró Peón, es que las autoridades diseñen una campaña de comunicación y una estrategia de aplicación de normas para prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, que podría aumentar en el contexto del torneo. El especialista dijo que espera que la Ciudad de México cuente con estas medidas antes del 11 de junio.

Así, a menos de dos meses de la patada inicial en el Estadio Azteca, con obras en marcha y expectativas crecientes, la Ciudad de México tiene una primera gran tarea fuera del campo de fútbol: ganarle al reloj y tener la casa lista para recibir el Mundial de mayor tamaño en la historia.

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