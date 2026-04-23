EE.UU. y México sancionan a un grupo personas y empresas que presuntamente proveen precursores químicos al Cartel de Sinaloa

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron este jueves diversas sanciones contra un grupo de nueve personas y 14 empresas que presuntamente proveen al Cartel de Sinaloa con precursores químicos para la fabricación de fentanilo, de acuerdo con comunicados publicados por autoridades de ambos países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, dijo en un comunicado que sancionó a las nueve personas y 14 empresas por su presunta participación en una red que provee materias primas al Cartel de Sinaloa, al que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista internacional en febrero de 2025.

De acuerdo con el comunicado, las nueve personas sancionadas incluyen a dos ciudadanos de India —ambos detenidos en ese país en 2025—, uno de Guatemala y seis de México —de los cuales uno fue arrestado en España en 2025 y dos más en México este año—. Las 14 empresas con sanciones también se ubican en India, Guatemala y México.

“Los carteles mexicanos recurren a compañías del sector químico a través del mundo para abastecerse de los precursores y otros químicos esenciales que son necesarios para producir opioides sintéticos”, dijo la agencia.

“Los intermediarios, que actúan en coordinación con los carteles mexicanos, facilitan la logística y el embarque de estos químicos a México o Guatemala vía aérea o marítima. Con frecuencia, cargamentos con kilogramos de precursores para fabricar fentanilo letal son indebidamente etiquetados como ‘químicos seguros’. Los intermediarios después transfieren estos químicos a individuos conocidos como ‘cocineros’, quienes controlan los laboratorios clandestinos controlados por los carteles para elaborar drogas sintéticas”, agregó.

Con estas sanciones, quedarán congelados los bienes de las personas y empresas que se encuentren en Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido hacer negocios con ellas.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que analizó las operaciones financieras, fiscales y corporativas de las personas y empresas señaladas por Estados Unidos, y concluyó que realizaron actividades “de riesgo” y tuvieron “inconsistencias” que sugieren simulación y defraudación fiscal.

A raíz de esto, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de México por posible lavado de dinero, dijo la institución. También, bloqueó a los señalados para impedirles que usen el sistema financiero de México.

“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas”, señaló la Unidad en su comunicado.

El anuncio de las sanciones de ambos gobiernos se produce en un contexto en el que ambos aseguran trabajar de forma coordinada para combatir al crimen organizado, aunque también tienen tensiones sobre este asunto. El Gobierno de Trump con frecuencia dice que la administración de Claudia Sheinbaum no hace lo suficiente para acabar con la delincuencia, mientras que la mandataria mexicana asegura que su país avanza en esta materia y está dispuesto a cooperar sin subordinarse a Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.