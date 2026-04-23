Es poco probable que Italia reemplace a Irán en el Mundial. Sugerirlo ya resulta vergonzoso

Análisis por Ben Church, CNN

Este miércoles surgieron informes de que un enviado del presidente Donald Trump estaba intentando reemplazar a Irán por Italia en la Copa del Mundo de este año. Y, como era de esperar, la noticia acaparó titulares en todo el mundo.

Según el Financial Times, el plan es un intento de reparar la tensa relación entre el presidente y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Los mandatarios tuvieron un desencuentro la semana pasada a raíz de los comentarios de Trump sobre el papa León XIV y la guerra con Irán.

Cuando se le pidió que aclarara sus comentarios, el enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, declaró a CNN que le había sugerido la idea a Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y añadió que, según tenía entendido, Irán no tenía previsto participar.

“Un Mundial sin Messi no es un Mundial”, dijo, en referencia a la estrella del fútbol Lionel Messi. “Italia tiene los mismos méritos tras haber ganado cuatro veces la Copa del Mundo”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIFA, la Federación Italiana de Fútbol, ​​la Federación Iraní de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), de la que Irán forma parte, para recabar sus comentarios.

Ahora bien, vamos a explicar por qué la mera sugerencia de sustituir a Irán socava la integridad del Mundial, por qué hacerlo causaría un daño duradero al deporte y por qué, en última instancia, probablemente eso no suceda.

Es importante comprender estas declaraciones en su contexto.

Tal como están las cosas, Irán tiene previsto jugar contra Nueva Zelandia, Egipto y Bélgica en la fase de grupos. Dos partidos se disputarán en Los Ángeles y el otro en Seattle.

Si tanto Estados Unidos como Irán terminan segundos en sus respectivos grupos, se enfrentarían en los dieciseisavos de final en Dallas el 3 de julio.

Y si bien la guerra entre las dos naciones está causando complicaciones evidentes, todo indica que Irán quiere participar en el torneo y está trabajando en formas de hacerlo de manera segura.

El mes pasado, el presidente del fútbol iraní, Mehdi Taj, dijo que la federación del país estaba en conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México.

Eso se produjo después de que Trump dijera que el equipo Melli era bienvenido en el torneo, aunque sugirió que jugar en EE.UU. podría no ser apropiado “para su propia vida y seguridad”.

Esta semana, sin embargo, un portavoz del Gobierno iraní declaró que el equipo se estaba preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en la Copa del Mundo y que jugaría sus partidos en Estados Unidos, según la agencia Associated Press.

Infantino también confía en que Irán jugará según lo previsto. La semana pasada afirmó que “sin duda” lo hará.

“Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Como ya dije, eso sin duda ayudaría”, declaró en el foro Invest in America de CNBC.

“Pero Irán tiene que venir. Por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar.”

Pero incluso si Irán decidiera no jugar por la razón que sea, no debería importar lo que un enviado especial quiere que suceda.

Italia no logró clasificarse. Tuvo varias oportunidades para hacerlo, pero las desaprovechó todas, hasta quedar fuera tras perder ante Bosnia y Herzegovina, número 65 del mundo, en la final del playoff.

Sí, el país tiene una rica historia en este deporte, pero la selección de fútbol actualmente es solo una sombra de lo que fue. En resumen, los Azzurri no están rindiendo bien en este momento.

Tampoco hay razón para que Italia reemplace a Irán por encima de otros muchos equipos. Dinamarca, por ejemplo, también quedó eliminada en la misma fase, al perder la final de la repesca contra la República Checa. Además, los daneses tienen un historial reciente mucho mejor en el torneo.

Pero, sin duda, si llegara a quedar un puesto más disponible, debería otorgarse a un equipo de la AFC, en la que participa Irán, ya que muchos equipos quedaron fuera durante el período de clasificación inicial.

Tras su eliminación con Iraq en la fase de clasificación, los Emiratos Árabes Unidos serían la opción obvia.

Y los rumores que llegan de Italia sugieren que quizás ni siquiera acepten tal propuesta.

“No es apropiado, uno se clasifica en el terreno de juego”, fue la opinión del ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, según la agencia nacional de noticias ANSA.

En cualquier caso, se debería seguir el debido proceso para encontrar un sustituto, si es que fuera necesario. No se puede dejar en manos de ningún aficionado italiano que quiera que su selección esté allí.

Clasificarse para la Copa del Mundo, el mayor espectáculo deportivo del mundo, es casi sagrado. Lograrlo representa un hito en la carrera de muchos jugadores.

En sus propios estatutos, la FIFA afirma que tendría “discreción exclusiva” y “tomaría las medidas que considere necesarias” en caso de que un equipo se retirara de la Copa del Mundo.

Sin embargo, según BBC Sport, fuentes cercanas a la FIFA afirman que no tienen previsto sustituir a Irán por Italia. CNN Sports ha consultado a la FIFA para confirmar esta información.

Si bien la política siempre ha estado y estará ligada al deporte, la selección de Italia para competir constituiría un abuso de poder imperdonable que socavaría los muchos años que los equipos han dedicado a intentar clasificarse para el evento. Además, probablemente desencadenaría una serie de apelaciones y posibles acciones legales.

Sin embargo, esta noticia es otro titular polémico en torno a la Copa del Mundo de este año, en la que el deporte en sí parece quedar en un segundo plano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Antonia Mortensen, Andrew McNicol y Jennifer Hansler, de CNN.