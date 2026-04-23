Hallan pornografía infantil entre las pruebas en el caso contra el cantante d4vd, acusado de asesinar a una niña de 14 años

Por Elizabeth Wolfe, Andi Babineau y Jason Kravarik, CNN

La pornografía infantil figura entre las pruebas clave que, según los fiscales de Los Ángeles, reforzarán su caso contra el cantante de alt-pop d4vd, quien ha sido acusado de asesinato y abuso sexual prolongado de una niña en edad de escuela secundaria cuyos restos fueron hallados el año pasado en el maletero de su automóvil.

El artista de 21 años, que fue arrestado el 16 de abril, se ha declarado inocente de homicidio con agravantes en circunstancias especiales, abuso sexual continuo de un menor de 14 años y mutilación de restos humanos.

D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, está acusado de matar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años —quien fue vista con vida por última vez yendo a su casa en abril de 2025— cuando ella amenazó con exponer la relación sexual de ambos y arruinar su carrera, según una denuncia penal presentada el lunes.

Celeste murió por múltiples heridas penetrantes, según un informe de autopsia publicado el miércoles por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Durante una audiencia judicial el jueves, la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, dijo que las pruebas contra el cantante incluyen “una cantidad significativa de pornografía infantil” en el iPhone de Burke, una intervención telefónica y hasta 40 terabytes de datos obtenidos por diversas agencias de seguridad pública.

En el tribunal se habló de la digitalización y transferencia de esas pruebas —que incluyen documentos policiales, datos del departamento del sheriff, videos de cámaras corporales, informes forenses, informes e imágenes de vehículos y procesamiento químico—.

Según la ley, las pruebas de pornografía infantil no pueden obtenerse sin cumplir un protocolo específico del tribunal, dijo Silverman. Su oficina ha comenzado a entregar los hallazgos de la investigación a los abogados de d4vd, quienes dijeron el lunes que habían recibido “casi ningún descubrimiento” relacionado con el caso.

Mientras Burke estaba sentado en el tribunal, vestido con un mono naranja brillante, la defensa pidió posponer la audiencia preliminar porque está a la espera de pruebas de la oficina del fiscal de distrito. La audiencia ahora está programada para el 1 de mayo.

Blair Berk —uno de los abogados de d4vd— dijo previamente en un comunicado: “La evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Antes de los cargos contra Burke, los detalles de cómo murió Celeste y quién estaba bajo investigación permanecieron ocultos mientras las autoridades convocaban a un gran jurado y protegían los hallazgos de la investigación del público.

Pero un informe de autopsia, que anteriormente había sido sellado por un juez, finalmente fue publicado el miércoles. Reveló que Celeste murió por “múltiples lesiones penetrantes”.

El cuerpo desmembrado de la niña fue hallado en septiembre en el maletero delantero del Tesla de d4vd, que había sido remolcado desde Hollywood Hills hasta un depósito policial.

Los restos de Celeste estaban en una bolsa para cadáveres con cremallera y tenía dos heridas que “pueden representar lesiones por fuerza cortante”: una en el pecho y otra en el abdomen, según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. También se señalan abrasiones adicionales en la piel, aunque el médico forense no pudo determinar las causas debido a la severa descomposición del cuerpo.

Sus brazos y piernas habían sido desmembrados, y múltiples fragmentos de plástico azul estaban “incrustados en las superficies de corte” y fueron incorporados como evidencia, detalla el informe. También se habían retirado dos dedos de su mano izquierda.

La patóloga forense certificada por la junta, la Dra. Priya Banerjee, quien revisó el informe hecho público y no está involucrada en el caso, dijo que las lesiones descritas eran más consistentes con apuñalamiento y que la niña probablemente fue desmembrada después de morir.

“Este es un caso muy difícil debido a la descomposición”, dijo Banerjee. “Parece probable que un cuchillo haya hecho [las heridas], pero puedo ver por qué usan la redacción que usaron, dada la condición del cuerpo”. Un tatuaje que decía “Shhh….” fue documentado en la parte interior de su dedo índice derecho, según el informe del médico forense, similar al tatuaje que d4vd tiene en su dedo.

También se detectó alcohol en su organismo, aunque el médico forense señala que no está claro si está presente por ingestión o por descomposición.

Celeste, que estaba en séptimo grado, había sido vinculada con Burke alrededor del momento de su desaparición en 2024. La pareja había aparecido junta en una transmisión de Twitch ese enero, y d4vd había sido fotografiado a unas cuadras de la casa de la niña en Lake Elsinore, California, en algún momento entre enero y marzo de 2024, según ha informado CNN.

Por esa época, la familia y los amigos de Celeste se preocuparon cada vez más por su seguridad y paradero, suplicando urgentemente ayuda a sus vecinos, al público y a la policía. Se reportó su desaparición tres veces entre febrero y abril de 2024, culminando en un informe final de persona desaparecida a la policía el 5 de abril de ese año.

La niña permaneció con vida durante al menos un año después de ser reportada como desaparecida, aunque no está claro dónde se estaba quedando ni quién estaba al tanto de su ubicación.

Se supo por última vez que Celeste estaba con vida el 23 de abril de 2025, cuando d4vd la llamó a su casa en Hollywood Hills, dijo el fiscal de distrito Nathan Hochman.

“Nunca se volvió a saber de ella”, dijo el fiscal de distrito.

Pasaron varios meses antes de que el cuerpo de Celeste fuera encontrado en el coche del cantante en septiembre de 2025. El Tesla negro aparentemente había sido abandonado en una calle no muy lejos de la casa que d4vd estaba alquilando, dijeron los vecinos. Después de permanecer intacto, el coche fue incautado y remolcado a un depósito en Hollywood, donde un empleado alertó a la policía sobre un olor fétido que emanaba del vehículo.

Pasaron siete meses más mientras los investigadores se mantenían herméticos y recibían críticas por la falta de un arresto en el caso. Analistas legales han dicho a CNN que la investigación pudo haberse prolongado por varios factores, entre ellos evidencia severamente descompuesta, acusaciones sensibles que involucran a una menor y un puñado de testigos renuentes.

El cargo de homicidio que enfrenta el cantante conlleva tres circunstancias especiales: acecho, cometer un asesinato con fines de lucro y asesinar “a un testigo de un delito”.

Los fiscales acusan a d4vd de participar en “abuso sexual continuo” de Celeste en septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024, y dicen que ella fue testigo de “actos sexuales lascivos y libidinosos” que el cantante cometió.

Hochman acusó a d4vd de matar a la niña “para mantener su muy lucrativa carrera musical, que Celeste estaba amenazando” el 23 de abril.

La familia de Celeste quedó abrumada y devastada al escuchar detalles de las acusaciones contra d4vd durante su lectura de cargos el lunes, dijo a CNN su abogado, Patrick Steinfeld.

“Celeste era una niña hermosa y fuerte que amaba cantar y bailar”, dijo la familia en un comunicado.

“La amamos mucho y ella siempre nos decía que nos amaba”, añadieron. “La extrañamos profundamente. Lo único que queremos es justicia para Celeste.”

Lauren Mascarenhas, Alaa Elassar, Zoe Sottile, Norma Galeana y Kyung Lah de CNN contribuyeron a este informe.

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Con información de Lauren Mascarenhas, Alaa Elassar, Zoe Sottile, Norma Galeana y Kyung Lah